Wanderlust in Luxemburg

Wandelschoenen aan, rugzak op, het wandelavontuur roept in Luxemburg. Te voet mengen dichtbij en veraf, fascinerende vergezichten en bijzondere details. Rotsen en bomen, weelderige weiden en kabbelende beekjes, talloze trappen en comfortabele bankjes.

Wandelen in de regio’s

Ontdek de hoofdstad en de vijf regio’s. Luxemburg is goed voor meer dan één geheime tip! Laat je verrassen door de diversiteit. En ontdek hoe snel je, door de korte afstanden, de totaal verschillende facetten van het land leert kennen. De volgende bestemming is nooit ver weg, en elke uithoek heeft zijn charmes.

© André Schösser/LFT

Ook in de bruisende en kosmopolitische hoofdstad vind je wandeltochten, die je bijvoorbeeld langs het UNESCO-werelderfgoed leiden. Het groen in duiken, dat is het motto in het rustige Guttland. In het Éislek, in het hoge noorden, is de natuur wild en de uitzichten ver. In het Müllerthal lonkt een mix van uitdagende paden en sprookjesachtige, mysterieuze rotslandschappen. De Moezelstreek staat voor genot en de geest van Europa. En in de Minett-regio komen industrieel erfgoed en natuur die het beschermen waard zijn samen.

Voor elk wat wils!

Wandelen in Luxemburg is van gecertificeerde kwaliteit en is internationaal erkend. Dit blijkt uit de uitstekende kwaliteit van de wandelpaden en zelfs hele kwaliteitswandelgebieden. Daarbij voldoen de wandelroutes in Luxemburg aan de meest uiteenlopende eisen.

©LFT_AlphonsoSalgueiro

Wandelfanatieken beklimmen steile paden, gezinnen ontdekken comfortabele rondwandelingen met veel aantrekkelijke verrassingen, en ook mensen met een mobile beperking vinden aantrekkelijke routes. Steeds weer nodigen restaurants en bistro’s uit tot een verfrissende pauze.

Goed overnachten

Tot slot zijn er veel bijzondere accommodaties, van houten tonnen direct aan de rivier op de campings tot comfortabele vakantiewoningen en sterrenhotels. Wandelen in Luxemburg: voor elk wat wils!

Gratis mobiel reizen – in het hele land

Wist je dat al het openbare vervoer, zowel trein, tram als bus, gratis is in Luxemburg? Profiteer van dit milieuvriendelijke aanbod en ontdek de stad en het land in alle comfort met het openbaar vervoer.

Zonder last op je schouders

Je wilt je zware rugzak toch niet dragen? Of wil je lichtvoetig en zonder last op je schouders reizen? Maak gebruik van de Move We Carry service! Met deze handige service wordt je bagage van accommodatie naar accommodatie vervoerd!

