Wandelen en fietsen in de groene Ruhrmetropool Essen

Essen? Is dat niet die stad in het Ruhrgebied of de ‘Kohlenpott’, waar koolmijnschachten vroeger de skyline tekenden? Klopt, maar na de sluiting van de mijnen onderging de regio een duurzame metamorfose. Nu kun je er wandelen en fietsen in het groen, langs schitterend industrieel erfgoed dat het verhaal vertelt van een glorierijk verleden.

Diana Blinkert / EMG

Uitdagende wandelingen

Na een grondige make-over is Essen in het hart van het Ruhrgebied de op twee na groenste stad van Duitsland. Vier stevige rondwandelingen voeren je recht door de natuur, en laten je proeven van adembenemende vergezichten. De 27 kilometer lange, heuvelachtige BaldeneySteig neemt je mee door bossen en weilanden rond het stuwmeer van Essen, met schitterende panorama’s als beloning. De Kettwiger Panoramasteig (35 km) doet zijn naam alle eer aan, want hij voert je langs wandelpaden hoog boven de Ruhr door steile wouden en uitgestrekte velden. Heb je interesse voor het rijke industriële verleden van de streek, dan kom je volop aan je trekken op de Zollvereinsteig (26 km). Een prachtige mix van groene parken, tuindorpen en het Unesco Werelderfgoed Zollverein, waarbij je onder meer over de hoge slakkenbergen naast de voormalige koolmijnen wandelt. De nieuwe Deilbachsteig (33 km) verbindt Essen met de naburige steden Velbert en Hattingen, en dat langs een pittig parcours van rotsformaties en zelfs stukken met een jungle-karakter.

Zollvereinsteig © Diana Blinkert / EMG

Fietsen langs rijk kolenerfgoed

2010 was een kantelpunt voor de streek. Toen werd Essen en het Ruhrgebied Culturele Hoofdstad van Europa. De oude mijngebouwen en schachtbokken werden niet afgebroken, maar behouden als sterke visuele merktekens in het landschap. Via het 260 kilometer lange netwerk van fietspaden rijg je op een originele manier de landmarks aan elkaar, maak je kennis met imposant industrieel erfgoed én met de verhalen van de tienduizenden die hier vroeger hun boterham verdienden. Een groot deel van de fietspaden loopt over oude spoorlijnen, waarover tot enkele decennia geleden kolen en staal vervoerd werden. Zo kun je op de Zechentour richting Zeche Zollverein peddelen, ooit een van de grootste mijnen van de regio. Het gigantische fabrieksterrein is bijna een dorp op zich. Nu heeft de natuur de treinsporen ingepalmd en kreeg bijna elk mijngebouw in de prachtige Bauhausstijl een nieuwe bestemming, van museum tot concertzaal of restaurant.

© Diana Blinkert / EMG

En dan… de nacht in!

Honger gekregen van al dat wandelen en fietsen? Dan moet je ’s avonds zeker je voeten onder tafel schuiven in het hippe restaurant Gärtnerei. Hier geniet je van creatieve veganistische en vegetarische gerechten, bereid met dagverse ingrediënten uit de eigen moestuin. Loop daarna zeker nog eens langs in de Rüttenscheider Straße, dé uitgaansbuurt van Essen. Je vindt er hippe bars zij aan zij met clubs en disco’s, die je alweer een andere kant laten zien van ‘de stad waar alles kan’.

© Diana Blinkert / EMG

Hoe geraak je makkelijk in Essen? Heel eenvoudig met de trein vanuit Brussel (ICE richting Keulen) en vervolgens de trein op naar Essen en dit alles in niet minder dan drie uur tijd!



