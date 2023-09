Voor een trendy keuken moet je bij Vanden Borre Kitchen zijn

De experts van Vanden Borre Kitchen stellen altijd de modernste keukens voor. Hoe ze dat doen? Door de trends vóór te blijven! Van trendy kleuren en hippe materialen tot kleine details die een groot verschil maken: de Belgische specialist in ingerichte maatkeukens ontsluiert de keukentrends van 2024.

1. Gewaagde kleuren

Net als onze kleerkast volgen ook keukens de trends. Welke kleuren stelen de show volgend jaar? Barbie zal trots zijn, want roze wordt een populaire kleur de volgende seizoenen – in al haar tinten. Zijn die snoepjeskleuren niet meteen aan jou besteed? Geen zorgen. Groen heeft nog steeds niet afgedaan. Een accentmuur in saliegroen, donkergroene fronten of ingebouwde rekjes voor je keukenkruiden … Niets is te gek om de natuur in je keuken te halen. Mag het wat klassieker zijn? Zwart en hout blijven ook in 2024 trendkleuren. Speel je graag met kleur? Bij Vanden Borre Kitchen kies je uit meer dan 10.000 frontkleuren, met de hulp van een expert. Stijl zit ‘m in de details. Stem de binnenkant van je meubels dan ook af op je fronten of je werkblad. De mogelijkheden zijn eindeloos!

2. Een groenere keuken

De keuken van 2024 tooit zich niet alleen met 50 tinten groen … Ook figuurlijk toont ze zich van haar groenste kant, met een duurzame filosofie. Vanden Borre Kitchen vond inspiratie bij de nieuwste technologieën. De keukens kunnen dan ook niet ecologischer zijn. Je ziet dat bijvoorbeeld aan een aantal meubels met PEFC-kwaliteit, een label dat een duurzaam bosbeheer garandeert. Verder zijn er energiezuinige huishoudtoestellen en ingebouwde sorteerafvalbakken. En je oude toestellen? Die worden uiteraard gerecycleerd.

3. Design ten top

Een keuken moet niet alleen functioneel zijn. Ze is meestal zichtbaar vanuit de woonkamer en moet dus bij je interieurstijl passen. Er zijn diverse opties die van je keuken een toonbeeld van elegantie maken. Fronten die van de grond doorlopen tot aan het plafond, decoratieve nissen die je keuken meer karakter geven, open zijkasten … zoveel mogelijkheden. Met keuze uit zoveel kleuren en materialen, en compacte of net XXL-kasten die perfect in je ruimte passen, ontwerp je bij Vanden Borre Kitchen altijd een keuken die jou tot in de kleinste details op het lijf is geschreven. En dat voor een betaalbare, transparante prijs.

4. De discrete afzuigkap

Ooit waren afzuigkappen imposant en opvallend. Maar dat is verleden tijd. De moderne dampkap is discreet. Droom je van een perfect verlichte keuken die mooi én praktisch is? Kies dan voor een afzuigkap met sfeerverlichting en randafzuiging. Heeft je droomkeuken een kookeiland? Ga voor een fornuis met ingebouwd afzuigsysteem. Onopvallend, handig en elegant. Vanden Borre Kitchen heeft verschillende afzuigkappen, op maat van jouw project. Om het juiste model te vinden, zal je keukenexpert peilen naar je stijl en noden. Net als voor het hele project.

