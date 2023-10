Volop genieten op de latten in St. Johann in Tirol

Of je nu wintermagie zoekt, vooral van actie houdt of met de kinderen komt, in St. Johann in Tirol vind je moeiteloos je persoonlijke vakantiegeluk. Skiën betekent hier ontspannen genieten, op afwisselende pistes én in grote gebieden.

ID-kit St. Johann in Tirol

* Skigebieden: St. Johann in Tirol/Oberndorf, Kirchdorf en Erpfendorf.

* 40 km skipistes, 100 km geprepareerde wandelwegen, 170 km langlaufloipes

* Dorpen: St. Johann in Tirol, Oberndorf, Kirchdorf en Erpfendorf

* Bijzonder: met ‘Mijn Yapadu’ hebben ze hier een eigen woord voor ‘geluk’, ook de kindermascotte kreeg deze naam

Midden in de Kitzbüheler Alpen ligt de ‘geluksregio’ St. Johann in Tirol. Samen met de dorpen Oberndorf, Kirchdorf en Erpfendorf vormt het een wintersportregio met kleine en grotere skigebieden. Hier vind je alles wat je nodig hebt om zalige momenten te verzamelen: pistes die bij jou en de kinderen passen, stille natuurbeleving en hartverwarmende eethuizen. De regio heeft zelfs een eigen woord voor bedacht voor dit geluksgevoel: Mijn Yapadu.

Skiën en genieten

Het plaatselijke skigebied St. Johann in Tirol (waar ook Oberndorf bijhoort) telt 40 kilometer pistes. Die brengen verrassend veel afwisseling, zonder je met onoverzichtelijkheid te overweldigen. Er zijn brede en zacht glooiende afdalingen om langzaam weer op toerental te komen. Maar net zo goed kun je er je skills oefenen op pittigere pistes.

Geniet je tussen het skiën door graag van het goede leven? In dit gebied kun je maar liefst in 18 gemoedelijke berghutten of restaurants, allemaal familiezaken, terecht. De ene dag proef je huisgemaakte Knödel of een traditionele Kaiserschmarrn in een gezellige berghut. De volgende dag kun je voor een gastronomische avond in een toprestaurant gaan, dat streektradities naar een hoger niveau tilt.

Klein en kindvriendelijk

Op zoek naar een plek waar de kinderen op het gemak kunnen leren skiën? Dan zijn de kleine gebieden van Kirchdorf en Erpfendorf perfect. De skischool begeleidt hen veilig naar hun eerste bochtjes, mét aanmoediging van mascotte Yappy Yapadu. Daarna oefenen jullie ongestoord verder op de gezinsvriendelijke afdalingen en gezellige oefenpistes.

Skiën in 3 regio’s

Maar ook als je het groter ziet, is St. Johann in Tirol een prima uitvalsbasis. Van hieruit brengt de skibus je vlot naar zeven andere skigebieden in de omgeving. Met de bijhorende skipas voor de ‘3 Länder Freizeit-Arena’ kun je skiën op 171 kilometer pistes in Tirol, het SalzburgerLand en Duitsland.

Voor natuurliefhebbers

Op de latten geniet je misschien niet altijd bewust van de verbluffende bergpracht. Met een wandeling door het betoverende winterlandschap over geprepareerde paden breng je daar verandering in. Frisse berglucht inademen en langzaam opgaan in het idyllische landschap in en rond St. Johann in Tirol… Natuurliefhebbers mogen het Kaiserbachtal in Kirchdorf niet overslaan. Dit dal is een onderdeel van het grote Kaisergebirge, waarvan een flink deel intussen al 60 jaar beschermd is als natuurgebied. Tijdens je tocht zal je ontzag voor de markante rotspieken en onberoerde natuur alleen maar toenemen. Je kunt te voet, op sneeuwschoenen of op toerski’s op verkenning gaan én pauzeren in twee berghutten.

Dolle pret en andere avonturen

St. Johann in Tirol deelt nog meer winterpret uit. Lachen en gieren doen jullie ongetwijfeld tijdens een afdaling met de slee. In de regio zijn er twee rodelbanen, die zelfs tot laat ’s avonds verlicht zijn. Of ga gezellig schaatsen op de buitenpiste, ook dat kan nog na zonsondergang. Spannend en origineel: een excursie in groep met een Segway, een speciale zelfbalancerende tweewieler waarmee je moeiteloos de sneeuw kunt trotseren. Maar misschien wordt jullie persoonlijke geluksmoment wel een heerlijk ouderwets sneeuwballengevecht…

3 Toppers in St. Johann in Tirol

* Wandeling bij volle maan: om heel stil van te worden: tijdens een begeleide wandeling bij volle maan ontdek je een heel andere winterwereld.

* Flying Fox: in het klimbos suis je aan een zipline of ‘flying fox’ meer dan 500 meter over het winterlandschap van St. Johann in Tirol.

* Culinaire demo’s: hoe wordt die lekkere regionale kaas gemaakt? Hoe branden ze edele schnaps? Dat ontdek je tijdens een rondleiding of culinaire demonstratie bij producenten uit de streek.

