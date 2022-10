Vier goede redenen voor een trip naar Nederland

De dagen worden korter, de temperatuur zakt en de vakantie lijkt al zó lang geleden… Tijd voor een break. Waarnaartoe? De Veluwe!

De herfst is nóg mooier op de Veluwe

Volop genieten van de herfst? Dat doe je op de Veluwe! Relaxed fietsen tussen de gekleurde bladeren, gezellig shoppen, genieten van heerlijke wildmenu’s of zelf wild gaan spotten: het kan er allemaal.

1. Je kan er op safari: de Big Five gespot?

In de herfst op safari? Het kan op de Veluwe: daar heeft wild alle vrijheid. Het najaar is het beste moment om de Nederlandse Big Five te spotten: edelherten, wilde zwijnen, reeën, vossen en Schotse hooglanders…

Tip: bezoek een wildarena, boek een wildexcursie of ga mee op een spannende wildspeurtocht onder leiding van een gids. Op Het Nationale Park De Hoge Veluwe worden regelmatig excursies en wandeltochten georganiseerd.

2. Fijn voor foodies: geniet van het wildseizoen

Op 15 oktober start het culinaire wildseizoen, da’s traditie. Op de Veluwe geniet je in deze periode van heerlijke producten en wild van eigen bodem.

Tip: lekkere stoofpotjes en zalige wildgerechten eet je bij De Waldhoorn in Otterlo. Bij Brasserie Staverden in Ermelo moet je zijn voor een diner met heerlijke gerechten van seizoens- en streekproducten. Nog een aanrader: bezoek Bierbrouwerij De Uddelaer in het koetshuis bij Kasteel Staverden.

3. Fiets forward!

Ben jij nog niet uitgefietst na de zomer? Dan moet je op de Veluwe zijn, het mooiste natuurgebied van Nederland. Afwisseling genoeg: het ene moment trap je over stuwwallen door de bossen of kom je over een open vlakte, het andere moment fiets je langs statige kastelen en oude Hanzesteden.

Tip: in de uiterwaarden van de IJssel ontdek je allerlei streekproducten tijdens de ‘Streekproductenroute’ van 50 km. In Nationaal Park Veluwezoom fiets je 55 km lang ‘Langs kastelen en landgoederen’.

4. Historisch & hip citytrippen

Hou je van een stukje geschiedenis? Duik dan terug in het middeleeuwse decor van de Hanzesteden.

Tip: bezoek Elburg, Hattem en Harderwijk. In deze Hanzesteden wandel je door historische straatjes en langs oude gevels, drink je koffie in een hippe tentjes en kan je gezellig shoppen in leuke winkeltjes.