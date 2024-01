Véronique Leysen gebruikt al vier weken een collageensupplement en dit is haar ervaring

Collageensupplementen zijn dé beautyhype van het moment. Actrice, ondernemer en make-upartiest Véronique Leysen (37) gebruikt al vier weken de Collageen Anti-Age Beauty Drink van Belène en deelt haar ervaring.

Wat is collageen en waarom zou je een collageensupplement nemen?

Collageen is een eiwit dat van nature voorkomt in ons lichaam. Het draagt bij tot de sterkte van onder andere onze botten, pezen, kraakbeen, huid en nagels. In de huid zorgt het specifiek voor elasticiteit, stevigheid en volume.

Naarmate je ouder wordt neemt de productie van collageen af. Daardoor zal je meer tekenen van veroudering beginnen zien zoals verslapping van de huid en fijne lijntjes en rimpels. Je huid wordt minder elastisch en oogt minder vol.

Om je lichaam meer collageen te laten aanmaken kan je – naast een gezond voedingspatroon – een collageensupplement nemen. Dat zou je huid frisser, elastischer, voller en stralender moeten maken en daarnaast worden je haar en nagels er ook sterker van. Onderneemster en make-upartiest Véronique Leysen probeerde de Collageen Anti-Age Beauty Drink van Belène uit en dit is haar verdict na vier weken testen.

Wat is het?

Collageen Anti-Age Beauty Drink is een vloeibaar supplement met collageenpeptiden, hyaluronzuur en vitamine C, zonder suiker en kleurstoffen. Je neemt iedere dag een dosis van 25ml en gebruikt het minstens 30 (bij voorkeur 90) dagen.

‘Mijn huid oogt ’s morgens veel frisser en voller’

Véronique, waarom gebruik jij een collageensupplement?

Véronique Leysen: ‘Ik ben 37 jaar, heb drie kindjes (lees: weinig slaap) en een druk leven, dat begint zijn tol te eisen op mijn huid. Mijn huid is wat minder stevig en mist elasticiteit. Een extra boost die ze wat voller en steviger kan maken, is welkom.’

Wat is je ervaring met de Collageen Anti-Age Beauty Drink?

Ik merk vooral dat ik er beter uitzie wanneer ik ’s morgens uit bed kom. Mijn huid oogt meteen frisser en voller. Vroeger zag ik ‘s morgens meer fijne lijntjes en oogde mijn huid wat dof en ‘verkreukt’. Dat is nu niet meer het geval. Ik heb minder nood aan make-up om mijn huid er frisser te laten uitzien.’

‘Ideaal als je een mooie en gezonde huid wil maar geen tijd hebt voor een uitgebreide skincareroutine’

Hoe ziet jouw ochtendroutine eruit?

‘Ik reinig mijn huid alleen met micellair water en dan breng ik een dun laagje hydraterende crème aan. Daarna breng ik een beetje concealer aan en doe ik iets op mijn lippen, het hoogstnodige om de kinderen naar school te brengen. Daarna – of later, zodra ik eraan denk – neem ik het collageensupplement van Belène.’

Is het supplement makkelijk in te nemen?

‘Het is een drankje dat je gewoon meteen opdrinkt. Het smaakt lekker en het kost me geen moeite. Het grootste voordeel vind ik dan ook dat ik hiermee geen tijd verlies. In tegenstelling tot een extra serum of crème smeren, want dan moet je nog eens wachten tot die intrekt. Dit is véél makkelijker.’

Wat is je opgevallen na vier weken testen?

‘Mijn huid is beter gehydrateerd, oogt voller, steviger en egaler. Mijn haar is sowieso al vol en sterk, maar ik merk wel dat mijn nagels er ook veel sterker van zijn geworden. Het is maar een kleine moeite om het in te nemen en je huid wordt er alleen maar beter van. Dus waarom zou je het niet doen?’

Aan wie zou je het aanraden?

‘Mensen die een druk leven en dus weinig tijd hebben, maar die toch hun huid goed willen verzorgen en mooier willen maken.’

Waarom zou ik dit collageensupplement nemen?

Het is makkelijk en snel in te nemen.

Je huid is beter gehydrateerd en krijgt een stralende glow, dat is mooi meegenomen in de winter.

Collageen draagt bij aan een stevigere, strakkere en vollere huid.

Je haar en nagels kunnen er ook sterker van worden.

Andere ingrediënten als vitamine E, zink en vitamine C beschermen je huid tegen schade door onder andere uv-straling en pollutie.

