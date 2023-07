Van wildwaterraften tot zeilavonturen: ook dat is een zomerbreak in Oostenrijk

Wie bij Oostenrijk spontaan aan bergtochten denkt, heeft natuurlijk gelijk. Veel minder bekend is dat dit alpenland ook heel wat watersportmogelijkheden biedt. Raften, zeilen of duiken, omringd door majestueuze bergtoppen? Het maakt je zomervakantie volstrekt uniek en kan op verrassend veel plaatsen in Oostenrijk.

Dat ruisende beken en schilderachtige plassen ons vaak met een intens geluksgevoel overspoelen is geen toeval. De verklaring hiervoor zou in de evolutionaire geschiedenis liggen: water was cruciaal voor het ontstaan van leven op aarde en blijft ook nu nog essentieel. Volgens de Blue Mind-theorie heeft de nabijheid van meren, rivieren of golven echt een effect op ons gemoed: dit brengt ons moeiteloos naar het hier en nu, waardoor we rustiger en zelfs creatiever worden.

En laat water nu net een van Oostenrijks grootste natuurlijke schatten zijn. Het land barst van de beekjes, watervallen, rivieren en meren, die in de zomer voor verfrissing en zwemplezier zorgen. Maar ook watersporten – van windsurfen tot kajakken – zijn in dit alpenland verbazend courant. Maak kennis met drie originele zomeractiviteiten, die waterpret met natuurbeleving in de bergen combineren.

Rafting in het nationaal park Gesäuse

Samen verwoed peddelen in een rubberboot om de stroming te trotseren? Het zorgt voor tintelende opwinding, maar tegelijk is de natuurbeleving nooit ver weg. Want wanneer je, al raftend op een Oostenrijkse wildwaterrivier , de druppels tegen de steile oevers ziet opspatten, ervaar je de bergwereld letterlijk vanuit een ander perspectief. Dat vindt ook Tapu, die van Tahiti naar Oostenrijk verhuisde en in het nationaal park Gesäuse als raftinggids werkt: “Als je vanop het water om je heen kijkt, merk je overal groen, immense bomen en talloze hoge bergen op. Dat is net zo exotisch als stranden en kokospalmen. Zelfs de rivier is even turkoois als de lagunes in Tahiti. De natuur is hier nog heel puur.”

Het nationaal park Gesäuse in Stiermarken staat bekend om zijn wilde karakter en bijzondere plantenrijkdom. Het woeste landschap bestaat voor de helft uit bossen, de ongetemde rivier Enns heeft er ook een indrukwekkende kloof uitgesleten. Naast wandelen (dat kan ook samen met een ranger) is raften een van de beste manieren om de plaatselijke natuur te ervaren. Dat kan zowel op de Enns als op haar zijrivier Salza.

Zeilen op de Wolfgangsee

Zeilen is niet meteen een sport die je associeert met een land zonder kust. Toch heeft Oostenrijk fervente zeilers, die aan grote internationale regatta’s deelnemen. Zij kregen de watersportmicrobe te pakken op één van de duizenden meren in dit alpenland. Daar zitten uitstekende zeilspots bij: door de bergen ontstaat een speciale thermiek, die voor een stevige en wisselende wind zorgt. Hier zeil je omringd door bossen, steile pieken en sfeervolle dorpjes.

Die buitengewone setting blijft ook de broers Konstantin en Oliver Kobale fascineren. Al jong raakten zij op zo’n bergmeer bezeten door zeilen, dit jaar namen zij als eerste Oostenrijkers deel aan de beroemde Ocean Race 2023 rond de wereld. “Wij reizen voortdurend van de ene regatta naar de andere. Bovendien is zeilen een actiesport waarbij je altijd scherp moet staan, omdat weer of wind snel kunnen veranderen. Als we dan terugkeren naar onze thuisbasis aan de Wolfgangsee, is dat pure ontspanning. Ver weg van de drukte komen we aan dit meer weer helemaal tot rust. Na al onze wereldreizen zien we onze vertrouwde omgeving plots vanuit een ander perspectief.”

De Wolfgangsee is een prachtig meer in het Salzkammergut, een streek op de grens van Opper-Oostenrijk en deelstaat SalzburgerLand. Ruige bergtoppen worden hier afgewisseld met tientallen meren, lieflijke beekjes en charmante stadjes. In dit adembenemende decor kun je, net zoals aan veel andere meren in Oostenrijk, (leren) zeilen of een zeilboot huren .

Duiken in een meer

De vele meren in Oostenrijk zien er niet alleen idyllisch uit, ze horen ook bij de properste van Europa – ideaal voor een zomerse zwempartij dus. Maar de grootste verrassing ligt onder de waterlijn verborgen. Wie een duikbrevet heeft – of wil behalen – ontdekt in de Oostenrijkse bergmeren een sprookjesachtige onderwaterwereld, die totaal verschilt van wat je in zee ziet. Zoetwater is immers een andere habitat, met specifieke wieren en vissen. Op sommige duikplaatsen liggen ook merkwaardige wrakken verzonken, zoals verweerde boten, een antieke koets of een oud Mariabeeld. Het maakt Oostenrijk tot een onverwacht paradijs voor duikers .

