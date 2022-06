VAKANTIETIP: wandelen in de prachtige Zuidelijke Alpen

Er bestaat geen beter seizoen dan de zomer om even helemaal tot rust te komen. Een van dé topbestemmingen om je hoofd eens volledig leeg te maken? De Zuidelijke Alpen in Frankrijk! De skiërs maken er in de zomer plaats voor wilde dieren zoals steenbokken, gemzen en marmotten. Het ideale gezelschap voor een avontuurlijke wandelvakantie!

Niets kan tippen aan de grote open vlakten, de ongerepte natuur en de schone lucht in de Zuidelijke Alpen. Wie van een rustgevende, maar toch avontuurlijke natuurvakantie houdt, is in daar aan het goede adres. Dé drie niet te missen stops voor jouw vakantie op het ritme van de natuur? Het Nationaal Park Les Écrins, het Regionaal Natuurpark van de Queyras en het Nationaal park Mercantour.

Nationaal Park Les Écrins , het grootste van Frankrijk

La Grave ©Thibaut Blais

Op het kruispunt van de Noordelijke en Zuidelijke Alpen ligt het Nationaal Park Les Écrins. Met zijn 91.800 hectare (130.000 voetbalvelden!) is het het grootste park van Frankrijk. Het bergachtige gebied is bezaaid met valleien, meren en bergweiden. Het is ideaal om te wandelen, bergbeklimmen en heel wat prachtige fauna en flora te bewonderen. Welke dieren je er zoal zal spotten? Gemzen, steenbokken, koningsarenden, vossen, eekhoorns, marmotten… En ook op vlak van fauna zal je niet van een kale reis thuiskomen.

Als Alpengebied bij uitstek biedt het park heel wat mogelijkheden. De ervaren bergbeklimmers kunnen zich vergrijpen aan een hele reeks rotsen, bergtoppen en gletsjers. Maar ervaren klimmer of niet, iedereen zal houden van de zuivere en frisse lucht in het park én uiteraard van de prachtige panorama’s.

Rodelen in Regionaal Natuurpark van de Queyras

©Remi Fabregue

Het Regionaal Natuurpark van de Queyras beslaat 65.000 hectare aan de Italiaanse grens van de Alpen. Het is het dunst bevolkte regionale natuurpark van Frankrijk, met slechts 2300 inwoners verdeeld over tien gemeenten. Ook hier huizen in de prachtige natuur heel wat gemzen, steenbokken, marmotten, hazen en patrijzen. Alleen al in de gemeente Ristolas zijn er 800 hoefdieren. De vele families marmotten die zich in dit gebied hebben gevestigd, trekken dan weer grote roofvogels aan, zoals de steenarend.

Het Regionaal Natuurpark van de Queyras is een paradijs voor wandelaars. Tussen de bossen, kloven en bergmeren zijn er vele landschappen te ontdekken. Dat doe je makkelijk aan de hand van de bewegwijzerde paden. Te voet of met de fiets, dat kies je helemaal zelf. Deze plek staat bekend voor de spannende acitviteiten. De duizelingwekkende klimmuren, de natuurlijke grachten en de 600 meter lange rodelbaan doen vele harten sneller slaan.

Plantenparadijs Nationaal park Mercantour

Het Nationaal park Mercantour moet zowat de laatste stop in de Alpen zijn voordat je de Middellandse Zee in duikt. Zijn uitzonderlijke ligging tussen de zee en de bergen zorgt voor een enorme diversiteit aan landschappen en wilde dieren. Van olijfbomen tot besneeuwde bergtoppen, het Nationaal park Mercantour herbergt een rijke en zeldzame verscheidenheid aan fauna en flora.

Al sinds zijn oprichting in 1979 zet het park zich in voor de natuurlijke herintroductie van zeldzame of bedreigde diersoorten. Als je geluk hebt, kan jij er weleens gieren of wolven bewonderen. Geniet zeker ook van de meer dan 2000 soorten planten, waarvan er 40 nergens anders ter wereld voorkomen. Meer zin in geschiedenis? Dan is het Middeleeuwse dorpje Sospel een absolute must-visit!

