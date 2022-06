Tussen wijngaarden, stad en oceaan: Bordeaux, een vakantiebestemming voor iedereen

Een reisje naar Bordeaux, dat zijn verschillende vakanties in één! We zoomen in op deze historische, moderne en duurzame bestemming waar je leeft als God in Frankrijk.

Tal van koppels, vriendengroepen en gezinnen zijn hun volgende bestemming druk aan het bespreken nu de vakantie dichterbij komt. Charlotte droomt van fijne zandstranden, Nicolas houdt van designsteden, Jeroen kan zich geen vakantie zonder wandelingen inbeelden en Laura zweert bij de lokale gastronomische specialiteiten. Je ziet het al, de discussies zijn eindeloos … Maar heb je al eens aan Bordeaux gedacht? Met haar wereldberoemde wijnen, rijke historische erfgoed, verrassende wandelingen, talloze musea, duurzame karakter en mooie ligging bij de Atlantische kust heeft de stad heel wat te bieden. Volg de gids!

Eén stad, duizend bestemmingen

Bordeaux staat bekend om zijn historische wijngaarden en fabelachtige erfgoed, maar is allesbehalve in het verleden blijven steken. Een bloeiende cultuurscene, een ecologische filosofie en bruisende energie overal waar je kijkt: je kunt wel stellen dat er een vernieuwende wind door de metropool waait. De stad is een mix van historische monumenten en hedendaagse meesterwerken en dus halen liefhebbers van kunst en geschiedenis hier hun hart meer dan op. Maar ook foodies en natuurfans komen er ruimschoots aan hun trekken. Begin je verblijf met een verkenning van Vieux-Bordeaux, het autovrije historische centrum. Smalle straatjes, authentieke pleintjes … de oude binnenstad is een prima plek om te flaneren en te genieten van een lekker drankje op een terrasje. En over aperitieven gesproken: deze wijnstreek heeft heel wat te bieden.

Bordeaux, land van de fijnproevers

Hier geniet je met volle teugen van grote, wereldberoemde wijnen, maar net zo goed van een glas van kleine familiedomeinen die volgens de traditionele knowhow werken en tegelijk inspelen op wat de consument vandaag wil. Steeds meer wijngaarden gaan namelijk voor een verantwoorde wijnbouw. Het departement Gironde is in Frankrijk zelfs koploper wat biowijn betreft! Dankzij de vele wijngaarden en -bars in de streek is Bordeaux de ideale uitvalsbasis voor een verblijf in het teken van wijntoerisme. Fijnproevers die graag hun smaakpapillen verwennen, hebben heel wat mogelijkheden: een van de vele wijngaarden bezoeken, deelnemen aan een degustatie, een culinaire wandeling maken … Maar de gastronomie van Bordeaux draait niet alleen om de grote wijnhuizen en de legendarische canelé (een plaatselijk gebakje met rum en vanille). Lamprei à la bordelaise, oesters, grenier médocain (een plaatselijke delicatesse) … de rijkdom aan streekgerechten hoeft niet onder te doen voor het historische erfgoed! De lokale keuken is als de stad zelf: traditioneel, maar tegelijkertijd ook vernieuwend. Zo verschijnen er in Bordeaux, net als in andere grote Europese steden, steeds meer restaurants die de voorkeur geven aan korte ketens, biologische groenten, plantaardige ingrediënten en seizoensgebonden gerechten. Van gedurfd streetfood tot authentieke gastronomische adressen, hier is het echt genieten geblazen!

©Vincent Bengold

Bordeaux, een groene stad

Het voordeel van Bordeaux is dat de natuur nooit ver weg is, ook al zit je in het hart van een historische en moderne stad. Dankzij de vele parken, zoals het nieuwe Parc aux Angéliques, tal van fietspaden, het gigantische Grote Routepad, de Atlantische kustlijn en de groene kades wordt het al snel duidelijk waarom Bordeaux samen met het Spaanse Valencia is uitgeroepen tot Europese hoofdstad van het slimme toerisme in 2022. Met die wedstrijd beloont de Europese Unie steden die gedurfde initiatieven uitwerken op het vlak van toegankelijkheid, duurzame ontwikkeling, digitalisering, cultureel erfgoed en creativiteit.

8 must-sees in Bordeaux

©Culturespaces – Anaka Photographie

Dit is het grootste centrum voor digitale kunst ter wereld! Neem er een duik in een universum van kunstenaars die hun stempel op de geschiedenis hebben gedrukt. Of (her)ontdek de rijkdom van een andere grote stad, zonder deze oude onderzeeërbasis van Bordeaux te verlaten. Les Bassins de Lumières biedt namelijk meeslepende tentoonstellingen aan die werken met beeld- en geluidsprojecties. Dit seizoen vertrek je bijvoorbeeld op een zinnenprikkelende reis door het prachtige Venetië.

La Cité du Vin is een cultureel centrum van de nieuwe generatie, en uniek in zijn soort. Achter de uitzonderlijke gevel van dit prachtgebouw ontdek je niet alleen een permanente collectie, maar ook tentoonstellingen die perfect in de tijdsgeest passen. Op dit moment onderzoekt de tentoonstelling ‘Picasso, l’effervescence des formes’ tot eind augustus welke rol wijn en andere populaire alcoholische dranken speelden in het oeuvre van de wereldberoemde kunstenaar. Sluit je boeiende bezoek af met een wijndegustatie (wat anders?) in de Belvédère op de achtste verdieping en geniet van het adembenemende uitzicht over de stad.

©Teddy Verneuil

Dit is het populairste cliché van Bordeaux! Je hebt de stad pas echt bezocht wanneer je de Place de la Bourse en zijn Miroir d’Eau bewonderd hebt. Laat dit mooie moment nog wat langer duren en ga te voet, met een elektrisch treintje, de bus, een elektrische tuktuk of een ander bijzonder voertuig verder op verkenning in het stadscentrum.

©Teddy Verneuil – lezbroz

Deze utopische wijk, ondergebracht in een voormalige legerkazerne en gestoeld op een groene economie, is een van populairste trekpleisters van Bordeaux. Je vindt hier een stadsboerderij, skateparken, streetart en het grootste biorestaurant in Frankrijk, Le Magasin Général (naast een biologische kruidenierszaak).

Zoals we al zeiden, is Bordeaux de perfecte mix tussen verleden en toekomst. Na een bezoek aan het historische centrum is het tijd om de belangrijkste streetartwerken van de stad te ontdekken. Kuier rond in de wijken Bassins à Flot, Belcier of Chartrons en laat je bekoren door de kleurrijke en verbindende kunstwerken.

Zin in streekproducten? Dan moet je op de Marché des Capucins zijn, een sprookjesachtige plek die ook wel de buik van Bordeaux genoemd wordt! De toonbanken liggen afgeladen vol met lekkernijen die je ter plaatse kunt proeven of kunt meenemen voor een picknick in de stad.

Bordeaux telt maar liefst tien restaurants met Michelin-sterren – als dat geen culinaire krachttoer is! Een van die gastronomische adressen is Maison Nouvelle, het restaurant van de beroemde chef-kok Philippe Etchebest.

8) Schattenjachten

Liefhebbers van originele activiteiten, ook voor jullie is Bordeaux de place to be! Hier vind je rooftopbars, kun je yogalessen in het midden van de stad volgen en trek je zelfs op schattenjacht. In dat laatste geval speel je het spel Terra Aventura, een ludieke manier om het historische centrum te ontdekken en de benen te strekken. Met een app kun je verschillende routes volgen en raadsels oplossen, om zo de geheimen van de stad te ontrafelen. Klinkt als de perfecte activiteit voor het hele gezin!

Kortom, van gastronomie tot cultuur, en niet te vergeten de natuur: Bordeaux zal je telkens opnieuw verrassen! Zien we je daar?

