Tover een vleugje Thailand op je bord, laat je inspireren door deze 4 Oosterse toppers

Denk je dat Thais koken moeilijk is? Helemaal niet, dankzij So Thai! Ga je voor klassieke Thaise gerechten of kies je hippe gerechten met een Thaise toets? Je kan eindeloos variëren. Het brede smakenpalet kan in combinatie met vis, vlees en tal van verse groenten. Wie zegt daar nu neen tegen? Bovendien is de Thaise keuken lekker licht en vetarm. Alleen maar voordelen dus.

So Simple. So Fast. So Tasty. So Thai.

Geen eindeloze ingrediëntenlijst, geen ingewikkelde recepten, geen uren kokerellen. Thais koken is simpel en supereenvoudig. Het volstaat om aan klassieke basisingrediënten – die gebruikt worden in de dagdagelijkse keuken – één of meerdere Thaise ingrediënten toe te voegen.

Thais koken gaat bovendien snel want je tovert in een mum van tijd een heerlijk eenpansgerecht of een lekkere wokschotel op tafel. Door toevoeging van de juiste kruiden of sauzen beleef je een ultieme smaak- en geurreis en waan je je zo in het mooie Thailand.

Laat je inspireren door So Thai, creëer eenvoudig én in een handomdraai een heerlijke maaltijd. Geniet van het rijke Thaise smakenpallet met deze vier Oosterse toppers.

Pad Thai met garnalen

Dit heb je nodig voor 3-4 personen:

• 350 g garnalen (of gamba’s)

• 1 lente-ui

• ½ rode ui

• 3 eieren

• 4 el (rijst)olie

• 200 g So Thai Rice Noodles

• 250 g So Thai Mung Bean Sprouts

• 220 g So Thai Pad Thai Paste

Voor de afwerking:

• een handvol gemalen geroosterde pinda’s

• een handvol bieslook

• een handvol So Thai Crispy Fried Onions

• een handvol verse taugé (optioneel)

Voorbereidingstijd : 30 min

Bereidingstijd : 15 min

Zo maak je het:

1. Week de rijstnoedels 30 minuten in lauwwarm water. Giet ze daarna af.

2. Breng 150 ml water aan de kook in een steelpan. Voeg de rijstnoedels toe wanneer het water kookt. Meng dit goed en verwarm ongeveer 2 minuten tot de noedels zacht zijn (ze worden later nog verder gegaard).

3. Meng 2 eetlepels olie onder de noedels zodat ze niet aan elkaar gaan plakken. Zet vervolgens de noedels apart.

4. Snipper de rode ui. Verhit een (wok)pan op het vuur. Verwarm 2 eetlepels olie en fruit de rode ui aan. Voeg na 2 minuten de garnalen toe en bak ze tot ze roze kleuren (afhankelijk van de grootte ongeveer 5 à 10 minuten).

5. Voeg de noedels en de pad thai pasta toe aan de pan met garnalen. Meng dit goed en verwarm alles ongeveer 2 minuten (of tot de noedels zacht zijn). Als de noedels nog niet zacht genoeg zijn, voeg je wat extra water toe en laat je alles nog wat langer op het vuur pruttelen.

6. Was de taugé en snij de lente-ui in ringen. Schuif de noedels naar één kant van de pan en breek de eieren open op de lege plek. Roer de eieren eerst los en meng ze dan door de noedels.

7. Voeg tot slot de Mung bean sprouts en de lente-ui toe en meng dit goed. Verwarm niet meer té lang want alles moet knapperig blijven.

8. Schep de pad thai in kommetjes en strooi er de gemalen geroosterde pinda’s en wat gesneden bieslook over.

TIP: Je kan de pad thai pimpen door er gefrituurde uitjes en een beetje verse taugé aan toe te voegen!

Thaise rode curry met kip

Dit heb je nodig voor 4 personen:

• 400 g (vegetarische) kip (in stukken of reepjes)

• 350 g baby maïskolven (of andere groente naar keuze)

• 100 g paprika

• 15 g verse basilicum

• 1 rode chilipeper (optioneel)

• 1 el suiker

• 1 el (rijst)olie

• 100 ml water

• 4 el So Thai Red Curry Paste

• 165 ml So Thai Creamy Coconut Milk

• 200 ml So Thai Coconut Milk Light

• 1 el So Thai Fish Sauce

• 1 kl So Thai Tamarind Paste

Bereidingstijd : 25 min

Zo maak je het:

1. Verhit de (rijst)olie in een grote (wok)pan op een middelhoge temperatuur. Voeg de rode currypasta toe en bak deze kort totdat er een aroma vrij komt. Giet er daarna de romige kokosmelk bij en voeg de tamarindepasta toe. Breng alles aan de kook.

2. Laat de curry nu op een laag vuur verder pruttelen. Roer af en toe tot de olie komt bovendrijven. Dit duurt 3 à 5 minuten.

3. Voeg de stukjes kip toe en laat 5 minuten sudderen.

4. Giet vervolgens de light kokosmelk en het water bij de curry. Voeg ook de baby maïskolven en de paprika toe. Laat ongeveer 5 minuten pruttelen tot de kip gaar is.

5. Voeg de vissaus en de suiker toe en proef. Als je de curry wat zouter wil voeg dan meer vissaus toe, als hij wat zoeter mag voeg dan wat meer suiker toe. Verhoog de temperatuur nog een paar seconden.

6. Haal de curry van het vuur en voeg de helft van de verse basilicum toe.

7. Schep de curry in kommetjes en werk af met een paar blaadjes basilicum en eventueel de gesneden rode chilipeper.

TIP: Dit gerecht smaakt heerlijk met jasmijnrijst.

Noedels met curry en groentjes

Dit heb je nodig voor 2 personen:

• 250 g tofu in blokjes

• 1 grote witte ui

• 3 lente uitjes

• 2 paksoi

• 1 geraspte courgette

• een handvol champignons

• een handvol verse koriander

• 3 teentjes knoflook, geperst

• 100 g geraspte gember

• 2 el sojasaus

• 400 ml water

• peper

• 1 el kokosolie

• 300g So Thai rijstnoedels

• 400 ml So Thai kokosmelk

• 1 el So Thai rode curry

• 1 el So Thai groene curry

Bereidingstijd : 30 min

Zo maak je het:

1. Smelt de kokosolie. Snij de witte ui en de lente ui fijn, en voeg ze samen met de knoflook en de gember bij de kokosolie. Laat op een middelhoog vuur koken.

2. Giet vervolgens de sojasaus erbij en voeg de rode en de groene currypasta toe. Meng alles goed.

3. Giet nu de kokosmelk en het water erbij. Voeg de paksoi, courgette, champignons en tofu toe. Laat op een middelhoog vuur, afgedekt, ongeveer 15 minuten koken. Kook ondertussen ook de rijstnoedels.

4. Als de noedels gaar zijn, serveer je ze in een kom samen met de curry.

TIP: Hou je van meer pit? Kruid goed met peper of voeg wat verse koriander toe.

Wist je dat het ook mogelijk is om ‘klassieke’ recepten te ‘pimpen’ door er een Thaise touch aan toe te voegen?

Curryburgers met romige sla

Dit heb je nodig voor 2 personen:

• 300 gr (vegetarisch) kipgehakt

• 2 burger broodjes

• 200 g rode kool

• 200 g wortelen

• 1 handvol verse koriander (optioneel)

• 1 komkommer

• 1 kl citroensap

• 1 kl verse chilipeper (optioneel)

• 1 kl zwart sesamzaad (optioneel)

• 4 el (rijst) olie

• 1 el mayonaise

• 1 el So Thai Creamy Coconut Milk

• So Thai Sweet Chili Sauce

• 1,5 el So Thai Yellow Curry Paste

• zout en peper

Bereidingstijd : 30 min

Zo maak je het:

1. Meng 2 el olie, de currypasta, het sesamzaad, de chilipeper en de helft van de gesneden verse koriander in een kom tot een pasta. Meng deze pasta door het gehakt. Breng op smaak met peper en zout. Vorm vervolgens twee hamburgers van het gehaktmengsel.

2. Verhit de overgebleven 2 el olie in een koekenpan. Bak de burgers gaar op middelhoge temperatuur. Draai de burgers regelmatig om. Het duurt ongeveer 10 à 15 minuten tot de burgers gaar zijn.

3. Bereid terwijl je de burgers bakt de romige sla. Rasp de rode kool en snij de wortelen op julienne wijze (in fijne reepjes). Maak een dressing van de mayonaise, de kokosmelk en het citroensap en breng op smaak met peper en zout. Meng de dressing onder de rode kool en de wortelen, en zet de salade in de koelkast.

4. Toast de burger broodjes (ongeveer 1 min) wanneer de hamburgers bijna klaar zijn. Snij ondertussen een stuk van de komkommer in slierten met een dunschiller.

5. Maak nu de hamburgers. Bestrijk de bodem van het broodje met wat chilisaus. Leg hierop de komkommerslierten, de burger en de romige sla.

TIP: Wil je nog een extra Oosters tintje? Werk de hamburger af met wat extra zwarte sesamzaadjes en verse koriander.

