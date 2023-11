Top van Dopper: 5 verrassende weetjes over je favoriete duurzame drinkfles

Ze is in elke kantoorruimte alom aanwezig en je herkent ze uit de duizend: de iconische Dopper-fles met de platte dop. Ze is hervulbaar, makkelijk mee te nemen én je helpt er de planeet mee. Deze vijf dingen wist je vast nog niet over je nieuwe favoriete drinkfles.

Warm, warmer, warmst

Wist je dat… Je je Dopper-fles niet alleen voor water, maar ook voor warme drankjes als koffie, thee of soep kan gebruiken? Er is nu ook een grote insulated fles van 1 liter, die je drankje maar liefst 24 uur koud of 9 uur warm houdt. Die kan je dus ’s morgens vullen met je favoriete warme (of koude) drank en vervolgens meenemen op pad. Lees: een hele liter aan troost om die koude winterdag door te komen.

Googlen en vullen

Wist je dat… Je via Google Maps kan opzoeken waar je je herbruikbare waterfles in de buurt kan bijvullen? Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen publieke watertappunten moeilijk vindbaar vinden en bijgevolg onderweg dan toch maar een plastic wegwerpflesje kopen, omdat dat ‘makkelijker’ is. Daarom ging Dopper een samenwerking aan met Google Maps om alle openbare watertappunten over heel België in kaart te brengen.

Weg met wegwerp

Wist je dat… Er sinds de oprichting van Dopper al 85.000.000 kg minder wegwerpplastic in onze oceanen is beland? Dat is al goed nieuws, maar het kan nóg beter. Wij Belgen drinken namelijk gemiddeld 134 liter flessenwater per jaar. Dat zorgt ervoor dat we wereldwijd op de vierde plaats staan als grootste verbruiker van flessenwater. En dat terwijl het drinkwater bij ons gewoon uit de kraan vloeit.

Daarom lanceert Dopper de Dopper Water Tap. Dat is een watertap in herkenbare Dopper-stijl, met een druppelvormig led-scherm dat je beloont met een positieve boodschap wanneer je je fles vult. Op die manier wil Dopper mensen stimuleren om hun fles telkens opnieuw te vullen aan een watertap, in plaats van een plastic wegwerpflesje te kopen.

Vaatwasserproof

Wist je dat… Je dopper drinkfles ook gewoon in de vaatwasser mag? Je kan de fles makkelijk uit elkaar halen om schoon te maken en nog beter: de verschillende onderdelen mogen gewoon in de vaatwasser. Heeft één van die onderdelen stilaan z’n beste tijd gehad, dan kan je ze ook gewoon afzonderlijk aankopen.

DIY (Design It Yourself)

Wist je dat… Je online je eigen Dopper-fles kan customizen? Je kan kiezen uit de bestaande designs of je kan je fles ook customizen via shop.dopper.com. Je selecteert je type drinkfles – plastic, glas, staal of thermos – en kan daarna kiezen uit verschillende kleuren en prints. Je kan je fles zelfs personaliseren met je naam en een foto.