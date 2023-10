Tiroler Zugspitz Arena: met één skipas naar zeven skigebieden

Met één enkele skipas naar zeven verschillende wintersportgebieden? Dat kan in de Tiroler Zugspitz Arena, in een stukje Oostenrijk tegen de Duitse grens. Hier ga je dagenlang op verkenning en beleef je een vakantie vol afwisseling.

ID-kit Tiroler Zugspitz Arena

* Skigebieden: Zugspitzplatt, Ehrwalder Alm, Wetterstein, Grubigstein, Berwang-Bichlbach, Biberwier-Marienberg. Met de Top Snow Card ook naar Garmisch-Partenkirchen, Mittelwald, Grainau in Duitsland.

* 214 km skipistes, 80 km geprepareerde wandelwegen, 130 km langlaufloipes

* Dorpen: Ehrwald, Lermoos, Berwang, Bichlbach, Biberwier, Heiterwang am See und Namlos.

* Bijzonder: de Zugspitze is de hoogste berg van de streek. Je bereikt die makkelijk vanuit Oostenrijk, hoewel de piek zich eigenlijk net over de grens, in Duitsland, bevindt.

De Tiroler Zugspitz Arena strekt zich uit rond de Zugspitze, een machtige bergtop van bijna 3.000 meter. In dit mooie stukje Tirol liggen een zevental charmante dorpen, omgeven door enkele skigebieden, die elk hun eigen karakter hebben. In de winter valt hier dan ook veel te beleven, zowel op de latten als naast de pistes.

Eén omvattende skipas

Wil je alles uit je wintersportvakantie in de Tiroler Zugspitz Arena halen? Dan kies je ineens voor de Top Snow Card. Met deze grensoverschrijdende skipas ga je eindeloos op verkenning langs 214 km sneeuwzekere pistes. Je kunt zelfs naar Garmisch-Partenkirchen in Duitsland. De pistes in Tirol liggen verspreid over verschillende skigebieden bij authentieke dorpen. Je duikt dus telkens in een ietwat andere sfeer. Afwisseling gegarandeerd.

Elke dag een ander gebied

In de Tiroler Zugspitz Arena kun je elke dag anders invullen. Zo heeft het skigebied Grubigstein bij Lermoos pistes van alle niveaus, een funpark, een racetraject en een niet-geprepareerd snowboardgebied voor freeriders. Graag rustig en relaxed? Berwang-Bichlbach en Marienberg in Biberwier zijn ideaal: veel blauwe pistes en leuks voor de kinderen. Voor een buitengewone ervaring moet je naar Zugspitzplatt: in dit skigebied suis je door de poedersneeuw op een hoogplateau net onder de top van de Zugspitze.

Gezinsvriendelijke skigebieden

Je zit ook goed in de Tiroler Zugspitz Arena als je met de kinderen komt. In verschillende dorpen en gebieden zijn er skischolen, kindvriendelijke pistes en snowparks. Twee gebieden werden zelfs bekroond voor hun gezinsvriendelijke aanbod. In een natuurrijk decor met fraai besneeuwde dennen biedt skigebied Ehrwalder Alm een goede mix van blauwe en rode pistes. Er zijn funparks voor beginners, gevorderden én piepjonge skiërs of boarders met freestyle-ambities. De twee plaatselijke skischolen hebben speciale oefenterreinen met skiliften voor kinderen. Vlakbij ligt het andere skigebied met een onderscheiding: ook Wetterstein heeft een ruim aanbod aan makkelijke pistes, een kids snowpark, een freerideroute en kindvriendelijke skiliften.

Originele winterwandelingen

Je onderdompelen in de wintersfeer zonder latten? In de Tiroler Zugspitz Arena kun je uiteraard klassieke wandelingen maken op gemarkeerde routes. Maar er zijn ook bijzondere tochten. Je kunt eropuit trekken op sneeuwschoenen met een ervaren gids aan je zijde. Heel sfeervol zijn de fakkelwandelingen na zonsondergang die elke maandag op de planning staan. Aanrader voor grote en kleine dierenvrienden: een natuurwandeling samen met wollige lama’s en hun begeleider.

Bijzondere evenementen

Leuk in de Tiroler Zugspitz Arena is dat er elke week evenementen op de agenda staan, waar je geen ski’s voor nodig hebt. Een greep uit het bonte aanbod: achter de schermen van de kabelbaan, bezoek aan een plaatselijk kerststalletjesmuseum, skishows… Je kunt ook regelmatig avondskiën, rodelen en funsporten uitproberen op verlichte pistes. Afwisseling is dus ook hier, naast de pistes, gegarandeerd.

3 Toppers in de Tiroler Zugspitz Arena

* Blueline XXL: deze afdaling van maar liefst 10 km is de langste van heel Oostenrijk, ligt in skigebied Grubigstein-Lermoos.

* Tiroler Zugspitzbahn: vanuit Ehrwald brengt de kabelbaan je in 10 minuten naar de hoogste piek. Ook leuk als je niet skiet, want onderweg én op de top geniet je van het fantastische landschap.

* Smullen: proef in een van de vele berghutten zeker eens een originele ‘Kaiserschmarrn’ en Tiroolse specialiteiten.

