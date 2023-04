Ticino: een tikje mediterraan en vooral ongerept

In het Zwitserse kanton Ticino wordt Italiaans gesproken en zijn witte bergtoppen naast palmbomen. Volg een natuurcursus, ga suppen op het Lago Maggiore. Of wandel in het Bavonadal, een groene oase met huizen zonder elektriciteit. Duurzaam toerisme heet hier ‘Swisstainable’ en dat voelt o zo vanzelfsprekend.

Back to basic

De leistenen berghutten in het Verzascadal zijn een verhaal apart. Stroom wordt met zonne-energie opgewekt, je brengt je eigen eten mee – drankjes zijn wel verkrijgbaar. Ze liggen allemaal op een hoogte van zo’n 2000 meter en zijn onderling verbonden door een mooie bergroute. Verkoeling is er beneden, in Lavertezzo. Bij de Ponte dei Salti brug zijn ligbedden van steen en natuurlijke whirlpools in helder, groen water. Meer back to basic? In het afgelegen, diepe Bavonadal leven bewoners zelfs zonder elektriciteit – ondanks de enorme Foroglio waterval en de Zwitserse kennis van waterkracht.

©Ticino Turismo / Alexandre Zveiger

Slow cooking en traditionele restaurants

Gaat je voorkeur uit naar puur en eerlijk voedsel? Ga dan eten in een Grotto. Grotti behoren tot de meest authentieke restaurants van Ticino. Je vindt ze vaak aan de rand van een bos of onder bomen, altijd in oude stenen huizen en niet zelden tegen een rotswand gebouwd. Het menu is eenvoudig, brood, charcuterie, polenta en kazen komen uit de buurt. Of stroop de mouwen op en ga zelf de keuken in met voormalig chef-kok Meret Bissegger. In haar charmante Casa Merogusto leert ze je wat slow cooking is met verse, lokale ingrediënten. In dit zonnige, ruige Bleniodal is veel meer te doen, zo zijn er vele kerkjes en is er 500 kilometer aan wandelpaden.

©Switzerland Tourism / Giglio Pasqua

Boerderijvakantie

Wat was er eerst, de kip of het ei? Een andere manier om Ticino en haar schatten te leren kennen is meehelpen op een boerderij. Kinderen ontdekken waar melk (en eieren) eigenlijk vandaan komt, jij weet wat het boeren bergleven tussen koeien, schapen en geiten inhoudt. Voor het grotere werk is een rondleiding bij Terreni alla Maggia interessant. Het familiebedrijf richt zich op ecologische landbouw en levert graan, groenten, fruit, wijn en zelfs rijst aan eersteklashotels in de streek. De rijke grond in de Maggia-delta wordt verstandig en duurzaam bewerkt, dat is mooi om van dichtbij te zien.

©Switzerland Tourism / Giglio Pasqua

Palmen en gletsjers

Ticino heeft alles, van besneeuwde bergtoppen tot mediterrane meren, zoals het Lago Maggiore op de grens met Italië. Langs de oevers zijn beboste bergen, pittoreske dorpen en palmbomen, in het heldere water is het geweldig zwemmen of suppen. Wedden dat je je staand op je board – na een beetje oefenen – één voelt met de natuur? Maar dat kan hier dus ook hoog in de bergen. De stevige, vijfdaagse Alpenmerentrekking dei laghetti alpini is een belevenis. Van het Maggiadal voert de route naar vier berghutten, langs tal van meren en de ijsmassa’s van de grootste gletsjer van Ticino.

©Ascona-Locarno Tourism / Alessio Pizzicannella

Ecohotels

Terug in het Maggiadal kun je perfect bijkomen in ecohotel Cristallina, vlakbij Locarno. De cultuurshock naar de bewoonde wereld zal niet groot zijn, hier wordt namelijk een manier van leven nagestreefd in overeenstemming met de natuur en haar energiebronnen. De cv werkt op houtsnippers, het sanitair op zonne-energie, ga zo maar door. Het kreeg al eens de titel ‘Ecohotel van het jaar’. Nog een bijzonder adres voor ecotoersime is Centro Pro Natura Lucomagno, gelegen op 1750 meter hoogte, bestaand uit een hotel, camping en cursusruimten. Ook hier ligt de focus op de verbinding tussen mens en natuur. Die liefde voor de natuur is begrijpelijk. Ticino is overweldigend mooi.

©Ticino Turismo / Alessio Pizzicannella

Tip!

Swiss Travel Pass

Dit all-in-one-ticket is voor reizigers uit het buitenland dé sleutel tot het openbaarvervoernet van Zwitserland. Met één ticket kun je 3, 4, 6, 8 of 15 dagen lang per trein, bus en boot door heel Zwitserland reizen. Kinderen tot 16 jaar kunnen gratis meereizen met de Swiss Family Card.

Bezoek de MySwitzerland website voor verdere info.

