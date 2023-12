The Balvenie eert vakmanschap met een uitzonderlijke limited edition whisky

Geen ambacht zonder ambachtslieden. Een product is niets zonder de kundige handen van zijn makers, hun knowhow, hun passie, hun gevoel voor innovatie en hun kostbare kennis. Om hulde te brengen aan zijn gepassioneerde ambachtslieden bracht The Balvenie A Revelation of Cask and Character uit. Deze limited edition whisky is 19 jaar oud en opgedragen aan een onmisbare schakel in dit wereldje: de kuiper. De exclusieve fles vult de prestigieuze Stories Collection aan.

Bij vakmanschap in de whiskywereld denk je aan gersttelers, distilleerders en meester-blenders. Maar had je ook al van een kuiper gehoord? Weinig mensen kennen dit beroep. Maar het is wel heel belangrijk in het universum van sterkedrank. Deze gepassioneerde vaklui restaureren en onderhouden de houten vaten waarin de kostbare whisky’s van The Balvenie rijpen. “Kuiperij is eigenlijk recycling, want we repareren de oude vaten keer op keer. Dat versterkt de rijke smaken van de sterkedrank”, vertelt Ian McDonald, een trotse meester-kuiper die in 1969 bij The Balvenie aan de slag ging.

Je kiest een ton voor je whisky niet willekeurig uit. Want afhankelijk van het type, de leeftijd en de geschiedenis van het hout zal de drank anders rijpen. Zo krijgt hij complexe en unieke smaken. Die expertise vind je niet zomaar in elke distilleerderij. Er zijn maar weinig whiskyhuizen die kunnen uitpakken met zulke deskundige, ambachtelijke vaklui. “We werken nauw samen met onze kuipers. Zo blijven we flexibel als het gaat om ideeën en innovatie. We kunnen experimenteren met verschillende vaten om nieuwe smaken te ontdekken”, legt Malt Master Kelsey McKechnie uit. Deze ambachtslieden waken over het erfgoed en verdienen dus een toost!

Een uitzonderlijk vat

A Revelation of Cask and Character is een 19 jaar oude premium whisky uit de Stories Collection. Die collectie telt al verschillende buitengewone flessen, waaronder The Tale of The Dog, een 42 jaar oude whisky, en A Rare Discovery from Distant Shores (27 jaar oud). Maar wat is er nu zo speciaal aan deze collectie? Elke fles is een eerbetoon aan de mensen of plaatsen die hun stempel drukten op de geschiedenis en de whisky’s van The Balvenie. Om zijn kuipersteam te huldigen, koos het Schotse huis voor een editie die rijpte in een wel heel bijzonder vat. A Revelation of Cask and Character is de enige whisky in het assortiment die volledig rijpte in vaten van Oloroso-sherry. Dit geeft hem diepe smaken, een intens fruitige neus en toetsen van gekarameliseerde sinaasappelschil. In de mond blijft een subtiele maar heerlijke hazelnootsmaak achter.

Deze nieuwste telg in de Stories Collection zit in een koker die werd ontworpen door de getalenteerde Britse kunstenaar en graveur Andy Lovell. Net als de fles zelf is dit een hommage aan de expertise van de kuipers van The Balvenie. Hij liet zich voor het ontwerp van de koker en het label inspireren door het Schotse huis, zijn geschiedenis en het werk van zijn kuipers. Een mooi eerbetoon aan menselijke creativiteit, vakmanschap en het dagelijkse leven van de kuipers van de stokerij. Maar de fles zet ook een grote innovatie in de verf. Het is de eerste whisky die volledig is ontwikkeld door de nieuwe Malt Master van The Balvenie: Kelsey McKechnie. Na zes jaar werken onder het zorgzame en oplettende oog van Malt Master David C. Stewart MBE maakte Kelsey McKechnie haar eigen product. Het is zo dat ze onlangs werd aangesteld tot Malt Master voor The Balvenie. Het is een innovatieve premium whisky, doordrongen van de tradities van het huis en de passie van al zijn vaklui. Een pareltje om zonder aarzelen onder de kerstboom te leggen.

A Revelation of Cask and Character is nu verkrijgbaar voor € 380 (aanbevolen prijs voor 70 cl). Meer informatie op www.thebalvenie.com