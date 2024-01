Testrit: met de Mazda MX-30 R-EV door het magische IJsland

In één dag vanuit Reykjavik naar het noorden en terug? Met de gloednieuwe plug-in hybride Mazda MX-30 R-EV lukt dat moeiteloos – ook zonder laadpalen onderweg. Welkom in IJsland, waar de desolate natuur rust en avontuur brengt en waar wilde schapen één keer per uur opkijken naar een toevallige passant.

Een roadtrip van 550 km door een haast onbewoond stuk West-IJsland: daarmee kun je je op één dag volledig door ruige natuurpracht laten betoveren. Maar durf je de rit ook met een geëlektrificeerde wagen te maken door dit schiereiland met amper laadpalen? Mazda neemt de proef op de som met zijn gloednieuwe Mazda MX-30 R-EV, een plug-in hybride die zijn batterij dankzij een unieke technologie al rijdend oplaadt. Bij vertrek staan de wijzers van de batterij én de benzinetank uiteraard op hun maximum. De rit begint alvast magisch: ’s morgens vroeg in het pikdonker, met enkele passages van helder noorderlicht.

Eén met de natuur

Al na twintig kilometer verdwijnen de lichtjes van hoofdstad Reykjavik in de achteruitkijkspiegel. De lucht kleurt roze, tientallen paarden en schapen ontwaken. Opschrikken tijdens het langsrijden doen ze niet, want dankzij zijn elektrische motor zoeft de plug-in hybride Mazda bijzonder zacht voorbij. Tijdens dit deel van de roadtrip wordt er enkel op de volle batterij gereden. Later op de dag zal de ‘charge’-stand het overnemen: dan doet het unieke ingebouwde oplaadsysteem zijn werk, zodat je zelfs over de verlaten IJslandse wegen zorgeloos kunt rijden. Dankzij zijn innovatieve motor is de auto bovendien goed voor het milieu.

Eerste stop: een indrukwekkende waterval, één van de vele duizenden waar IJsland bekend om staat. Met de opkomende zon op de achtergrond lijkt het wel een schilderij. Ogen dicht, wind en fijne waterdruppeltjes in de lucht. Nergens ter wereld voel je je zo één met de natuur. De stijlvolle MX-30 vloeit hier naadloos samen met het rustgevende landschap. Daar hebben het Japanse oog voor detail en de subtiele lijnen van het model alles mee te maken.

Alleen op de wereld

Met zicht op een compleet desolaat landschap hebben we nog 400 km voor de boeg. Hier en daar duikt er een huisje op, maar door de ruiten zie je vooral een wilde zee en verbluffende rotsformaties. Achter elke bocht heeft het land een nieuwe verrassing in petto. Met één constante: je bent hier helemaal alleen. Waar op de wereld vind je dat nog? Het mag duidelijk zijn: het is geen straf om door dit pure en rauwe natuurdecor te rijden, al zeker niet in het duurzame comfort van de Mazda MX-30 R-EV. De interieurafwerking is minimalistisch, maar tegelijk heel warm én gemaakt uit duurzame materialen. Intussen wordt de batterijstand vlotjes op 50% gehouden dankzij de unieke innovatieve wankelmotor. Geen zorgen dus.

Schouwspel van aarde, lucht en water

Het slotakkoord van de sublieme roadtrip beleef je op het noordelijkste punt van deze dagtrip: aan de uitgestrekte ijsvlaktes richting Hólmavik, een traditioneel vissersdorpje met 370 inwoners, die de IJslandse folklore koesteren. Zo ver als je kunt zien, loopt de weg door een krakend wit tapijt. Misschien is dit wel het hoogtepunt van de reis. Gladheid en grip lijken in elk geval geen probleem te zijn voor de MX-30 R-EV, die een vrij sportief karakter heeft. Moeiteloos rijdt hij over onverharde wegen, met zicht op de ondergaande zon. Net als deze ochtend tekenen de laatste zonnestralen roze strepen door de lucht.

Na meer dan 500 kilometer door een verlaten stuk IJsland is het eerste echte stadje, Borgarnes, in zicht. Het levendige kustplaatsje aan een schilderachtige fjord is de perfecte plek voor een warme kop koffie. En – jawel! – er is een laadstation. Hoewel de gloednieuwe Mazda nog even verder kan, is dit het uitgelezen moment om een reserve aan te leggen voor de laatste kilometers. En… om terug te blikken op een dag om U tegen te zeggen. De dag is voorbij gevlogen. Wat een avontuur!

De Mazda MX-30 R-EV is de gloednieuwe variant van de volledig elektrische Mazda MX-30. Die MX-30 R-EV is een unieke plug-in hybride met een kleine wankelmotor aan boord, die de batterij oplaadt terwijl je langere afstanden rijdt. Dat zorgt voor een aanzienlijk groter elektrisch rijbereik, tot 680 km.

Benieuwd? Ontdek hier alle troeven van elektrisch rijden met de Mazda MX-30 R-EV.