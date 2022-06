Surfen, gastronomie & cultuur: 6 uitstekende redenen om Arcachon te verkennen

Bij de naam ‘Arcachon’ denk je wellicht meteen aan mooie stranden en watersporten à volonté. Maar ook liefhebbers van erfgoed, natuur, lekker eten en kunst komen in deze prachtige regio volop aan hun trekken. Wandelingen in het groen, wateractiviteiten, architectuurwandelingen en gastronomische ontdekkingen: zes topactiviteiten om de stad in alle seizoenen te verkennen.

©Kevin Biette

De badplaats Arcachon

Deze bestemming staat wijd en zijd bekend om haar prachtige stranden, zowel heerlijk ongerepte en rustige als gezellig drukke. Het strand van Pereire is beslist een van de mooiste plekjes aan de Franse Atlantische kust. Op dit witte zandstrand aan de rand van een dennenbos heb je een adembenemend uitzicht op het schiereiland Cap-Ferret. Het is ook de ideale plaats voor een romantische tête-à-tête bij zonsondergang. Als het eb is, weerkaatst de oranje lucht namelijk prachtig in het water van de baai. Geniet met volle teugen van het schitterende kleurenspel en de betoverende sfeer. Een andere, al even legendarische klassieker: de beroemde Dune du Pilat, de hoogste duin van Europa. Nadat je naar de top bent geklommen en het prachtige uitzicht op de omgeving hebt bewonderd, heb je een pauze wel verdiend. Ga dus zeker lekker zonnebaden in le Banc d’Arguin, een natuurgebied waar je je bijna in de Caraïben waant.

©Kevin Biette

Wateractiviteiten in Arcachon

Wie de oceaan zegt, zegt vanzelf ontspannen op en rond het water! Een uitstapje in Arcachon, dat betekent varen op volle zee, de catamarans bewonderen die zachtjes voorbij glijden op het ritme van de zeebries of verrassende landschappen ontdekken aan boord van een kajak. Kortom, een echt avontuur op zee dat ongetwijfeld in de smaak valt. Gezinnen halen hier volop hun hart op met wateractiviteiten zoals kitesurfen, paddleboarden, kajakken, schaaldieren verzamelen en duiken. Ook leuk: een tocht van een halve dag op zee (of langer als je dat wilt) aan boord van een catamaran, zeilboot of vissersboot. Op die laatste leer je meteen ook de kneepjes van het vissersvak.

Natuur in Arcachon

Zodra je een gezonde dosis zeelucht hebt opgesnoven, is het tijd om de prachtige natuur van de streek te ontdekken. Zo leer je tijdens een uitstapje naar Île aux Oiseaux de uitzonderlijke biodiversiteit van deze regio kennen. Vanaf de Cabanes Tchanquées, een soort hut op palen, kun je de vele lokale vogels en trekvogels bewonderen die er komen uitrusten.

Architectuur in Arcachon

Tussen twee duiken door is een bezoekje aan het mooie Arcachon zeker de moeite waard. Op één dag passeren zowaar alle seizoenen de revue … Wandel door de Zomerstad om het stadscentrum te ontdekken en verken daarna de Herfststad en de jachthaven. Daarna is het op naar de kleurrijke Lentestad en ten slotte naar de Winterstad, met haar herkenbare villa’s die over Arcachon uitkijken. Dankzij de opkomst van de spoorwegen kwam de badplaats tegen het einde van de 19e eeuw tot bloei, en dat blijkt ook uit de architectuur. Zo zie je in de stad heel wat belle-époquevilla’s, waarvan sommige zijn omgebouwd tot gastenverblijven. Wandel eens met een gids door de straten van de stad en bewonder de mooiste gevels van Arcachon en de seizoenswijken.

©Kevin Biette

Geschiedenis in Arcachon

We reizen verder door de tijd en komen uit bij een belangrijke historische gebeurtenis die Arcachon en de Atlantische kust getekend heeft: de Tweede Wereldoorlog. Om zijn posities te verdedigen bouwde het Duitse leger talrijke bunkers aan de Atlantische kust, een verdedigingslinie die bekendstaat als de Atlantikwall. Sommige van deze bunkers zijn opengesteld voor het publiek, zoals Bunker 502 in het centrum van Arcachon. Hiervoor moet je naar de kelder van het plaatselijke toerismebureau. Op het programma: een boeiende geschiedenisles voor jong en oud dankzij de geslaagde combinatie van geschiedenis en een interactieve ervaring. Andere overblijfselen van bunkers werden onder handen genomen door plaatselijke graffitikunstenaars. Je ontdekt ze tijdens een historische en poëtische wandeling op de stranden van de Atlantische kust.

©Farid Makhlouf

Lekker Arcachon

Met de Atlantische Oceaan vlakbij is Arcachon niet verwonderlijk een hotspot voor de oesterteelt en ander lekkers uit de zee. Smul er van oesters, mosselen, kokkels, goudbrasem, zeebaars en inktvis, met uiteraard een goed glas bordeauxwijn erbij. In de vele visrestaurants die de stad rijk is of op de markt kun je proeven van lokale specialiteiten. Ook qua zoete verleiding heeft deze stad heel wat in petto. Denk maar aan de dune blanche, een soort gevuld suikersoesje, oesters met chocolade, en uiteraard canelés, die je in zowat elke bakkerij vindt. Kuier je graag langs marktkraampjes om te ontdekken wat voor lekkers een streek te bieden heeft? Ga dan zeker eens langs in de markthallen in het stadscentrum. In de zomer zijn ze open van dinsdag tot vrijdag, elke ochtend en avond. Je kunt ook een kijkje gaan nemen bij de plaatselijke producenten op de biologische markt van le Moulleau, die elke dinsdagochtend wordt gehouden. Vroege vogel? Op naar de wijk Aiguillon, waar in de zomer elke woensdagochtend tal van handelaars hun heerlijke waren aan de man brengen.

Klik hier voor meer inspiratie voor je volgende vakantie in Frankrijk!

#ExploreFrance