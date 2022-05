Stap op de golfkar van Theo Holtslag en kijk mee naar de toekomst

“De Floriade is mijn vakantiedorp, ik hoef niet naar het buitenland.” Theo Holtslag (73) is vrijwilliger bij de wereldexpo Floriade. Eens in de tien jaar strijkt deze reusachtige, internationale tuinbouwtentoonstelling neer in een Nederlandse stad. In 2022 is dat in Almere. Nog tot oktober trekken alle tuinliefhebbers, groenarchitecten en natuurfans naar de weidse polders van Flevoland. Vanaf de start van het project geeft Theo al 6 jaar rondleidingen op het Floriadeterrein. Elke dag rijdt hij met veel plezier bezoekers rond in zijn golfkar, want zo zegt hij: “Ik mag graag met mensen omgaan en de natuur is hier zo verschrikkelijk mooi”.

Theo streek in 1976 neer als een van de eerste bewoners van het nieuwe land. “Het was nog rimboe, echt de zeebodem eigenlijk. Mijn jongste zoon is hier geboren, de eerstgeborene van de nieuwe ‘stad’ Almere.” Toen hij hoorde dat de Floriade in 2022 in Almere zou plaatsvinden, meldde hij zich meteen als vrijwilliger. “Ik ben een echt natuurmens. Ik heb acht kleinkinderen en ik maak me zorgen over hoe de wereld er over dertig jaar voor hen zal uitzien. Dan moet het wel leefbaar zijn, met voedsel en energie.”

Groene steden van de toekomst

Het thema Growing Green Cities van de Floriade Expo laat op allerlei manieren zien hoe wij in de toekomst op een meer duurzame, gezonde manier kunnen samenleven in de groene stad van morgen. “Kijk dit schoolgebouw bijvoorbeeld,” zegt Theo en hij wijst naar het gebouw van Aeres Hogeschool op het terrein. “Dat heeft een heel groene buitenwand. De muurbeplanting is goed voor isolatie, maar ook voor vogels en insecten.” Wat betreft onze omgang met voedsel en materialen zou het volgens Theo ook wel wat duurzamer mogen. “Er wordt te veel vernietigd wat allemaal niet meer gebruikt wordt.” Op de Floriade zie je ook op dit gebied creatieve en innovatieve oplossingen: een fietsbrug gemaakt van oude brugdelen, een andere brug van cementloos beton, of het demonstratiehuisje van gerecyclede plastic flessen.

Arboretum, pluktuin en meer

Eén onderdeel op de Floriade heeft het hart van natuurliefhebber Theo gestolen. “Het Arboretum, daar ben ik helemaal weg van. Alle soorten die in Nederland groeien of worden gekweekt, op een paar na die niet goed aarden op de voormalige zeebodem, zijn hier geplant. Op alfabetische volgorde van hun Latijnse naam vind je ze door het hele park. Duizenden bomen, struiken en heesters. En dat ze straks blijven staan in de nieuwe woonwijk, dat is fantastisch.”

Wat valt er nog meer te ontdekken? Een proef-, ruik- en pluktuin, een natuurspeeltuin met kindertheater, dagelijks optredens op het centrale plein en niet te vergeten de spectaculaire kabelskilift, de enige ter wereld die aankomt ónder zeeniveau. Er is zoveel te zien op de Floriade, dat blijkt wel uit Theo’s enthousiaste verhalen. Het park is maar liefst 61 hectare groot. Dat is zelfs in een rondrit per golfkar een flinke afstand. Theo’s goede raad is dan ook om de Floriade niet één keer te bezoeken, maar drie keer: “Terugkomen en Almere ontdekken!”

Floriade Expo 2022, nog tot 9 oktober 2022, https://floriade.com/nl/