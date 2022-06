Sportief, leuk om mee te rijden en fiscaal interessant: hoe CUPRA steeds meer klanten verleidt

Nu de autowereld grondig verandert, is het een goed moment om ook van automerk te veranderen wanneer je een nieuwe (bedrijfs)wagen zoekt. Het Barcelonese merk CUPRA, de jongste telg binnen de Volkswagen Group, gooit het graag over een andere boeg. Wat je mag verwachten? Een originele mix van emotioneel design en rationele troeven.

Bij de keuze van een nieuwe bedrijfswagen denken veel mensen eerst aan de traditionele, bekende leasingmerken. Maar de automarkt is in volle beweging, waardoor interessante outsiders opduiken. Kijk bijvoorbeeld naar CUPRA, een nieuw automerk uit Barcelona dat uitgroeit tot een succes. Veelzeggend: in 2021 wist CUPRA zijn globale verkoop te verdrievoudigen.

Wat maakt CUPRA anders?

De originaliteit begint al bij het design, dat zuiders en sportief oogt. CUPRA is spannender dan de gebruikelijke massamerken en toch toegankelijker dan de dure premiummerken. Voor een CUPRA-rijder is niet alleen een dynamische uitstraling belangrijk, maar ook het rijplezier. Of dat ook kan in tijden van elektrificatie? Zeker wel, want hier gaan rijplezier en emissievrij rijden hand in hand.

Vandaag vind je bij CUPRA verschillende 100 procent aftrekbare plug-inhybrides, waarmee je afstanden tot 60 km volledig elektrisch aflegt. Een interessante nieuwkomer voor de fleetmarkt is de Formentor, een soort SUV-coupé die de voordelen van een prestatiegerichte auto koppelt aan de kwaliteiten van een SUV. De Formentor e-HYBRID levert 204 pk en zelfs 245 pk in de sportieve VZ-uitvoering, waarbij VZ staat voor Veloz of ‘snel’ in het Spaans. Goed om te weten: ook de sportieve middenklasser CUPRA Leon (vijfdeurs én break) is beschikbaar als e-HYBRID (204 of 245 pk).

Elektrische Born

Tegen 2030 wil CUPRA alleen nog zuiver elektrische modellen aanbieden. De transitie is al begonnen met de Born, die een mooi maximaal rijbereik van 540 km haalt (met batterij van 77 kWh). Hij is niet alleen 100 procent elektrisch, maar ook 100 procent fiscaal aftrekbaar én 100 procent CO 2 -neutraal. Daarmee bedoelen we dat CUPRA in de toeleveringsketen en bij de productie hernieuwbare energie gebruikt of alles compenseert met milieu-investeringen. Een ecologisch statement.

Voordelen

Dat CUPRA deel uitmaakt van de Volkswagen Group en ingevoerd wordt door D’Ieteren geeft jou heel wat voordelen. Zo staat er in België een uitgebreid netwerk klaar van 23 verkooppunten en 60 servicepunten. Je geniet bovendien van de D’Ieteren-fleetconventies. Tot slot kun je bij de geëlektrificeerde CUPRA’s meteen opteren voor de laadoplossingen van EDI (Electric by D’Ieteren), zoals een slimme laadpaal thuis of op het werk, split billing om het elektriciteitsverbruik te factureren aan de werkgever of laadkaarten die toegang bieden tot het grootste netwerk van openbare laadpalen in Europa. Dankzij CUPRA is jouw bedrijf dus helemaal klaar om in stijl een nieuw tijdperk binnen te rijden.