Snel met de trein naar de 4 mooiste kerstmarkten in Duitsland

De meest sprookjesachtige kerstmarkten? Die vind je natuurlijk in Duitsland! Vanaf de derde week van november dompel je je onder in een knusse kerstsfeer, met vrolijke muziek, gezellige lichtjes en het aroma van glühwein in je neus. Met de ICE-trein spoor je vanuit Brussel en Luik comfortabel en snel naar steden als Keulen, Aken, Frankfurt of Hamburg.

Magische Weihnachten in Aken

Een traditionele Duitse Weihnachten met alles erop en eraan? Die beleef je na slechts een uurtje sporen net over de grens in Aken met de ICE-trein vanuit Brussel.Voor het majestueuze Aachener Rathaus lokken tientallen versierde kraampjes je een magische kerstwereld binnen. Kuier langs de chalets met kerstartikelen en handwerk, en sip van een glas kruidige glühwein. Of bijt in dé favoriete kerstsnack: een Reibekuchen, het aardappelkoekje dat wat op rösti lijkt. Ook niet te missen is de kerstversiering in de Dom, de oudste kathedraal van Noord-Europa. En je neemt geen beter souvenir mee naar huis dan de Aachener Printen, de peperkoek die ze enkel in Aken maken.

Aachener Printen © StockFood / Kramp + Gölling

Warme kerstnostalgie in Keulen

Fashionista’s opgelet! Op amper twee uur tijd spoor je met de ICE-hogesnelheidstrein van Brussel naar dé Duitse shoppingstad. Keulen is een echt winkelparadijs vol leuke kledingboetieks en trendy decowinkels. De Domstad telt zelfs zes verschillende kerstmarkten! Laat je bedwelmen door een heerlijk nostalgisch kerstgevoel op het Marktplein bij de Dom, met een gigantische kerstboom en 160 kraampjes met kerstdecoratie en artisanale producten. Op de Neumarkt vind je de feeërieke Engeltjesmarkt, de oudste kerstmarkt van de stad. De sprookjesachtige kerstmarkt bij het Rathaus heeft een schaatsbaan en is een must voor kinderen, net zoals die op de Rudolfplatz met kerstmannen en lichtinstallaties. Het meest adembenemende uitzicht op de Rijn? Dat heb je vanop het reuzenrad op de markt bij de haven!

Neumarkt kerstmarkt © GNTB/Francesco Carovillano

De grootste kerstboom in Frankfurt

Met de directe ICE-trein beland je op drie uur tijd vanuit Brussel in Frankfurt in een winters wonderland. De kerstdecoraties schitteren en sprankelen, de kerstboom is een echte kanjer én de grootste van Duitsland. De kerstmarkt op de Römerberg is zevenhonderd jaar oud, en vormt met zijn met 240 kraampjes één grote brok romantische charme. Op elke hoek snuif je wel het aroma op van dampende glühwein, gebrande amandelen of geroosterde kastanjes. Uniek is het driehonderd jaar oude houten honinghuis op de Paulsplatz, waar je smakelijke souvenirs kunt scoren zoals kersthoning met kaneel en kruidnagel. Of in een Bethmännchen kunt bijten, een verrukkelijk koekje van amandel en marsepein.

Kerstmarkt op de Römerberg © GNTB/Francesco Carovillano

Verrassend Hamburg

Wat meer tijd? Dan maak je er een heus kerstmarktweekend van, en spoor je met slechts één overstap met de ICE-hogesnelheidstrein op 6,5 uur tijd naar Hamburg. De havenstad aan de Elbe is een verrassende citytripbestemming op zich, getooid met bruggen en kanalen en een prachtige historische Altstadt. In totaal kun je kiezen uit maar liefst dertig kerstmarkten, van de historische markt bij het stadhuis met handgemaakte kerstspullen tot de levendige Santa Pauli-markt op de Reeperbahn. Vergeet zeker de nieuwe place to be niet: het oude havenkwartier Speicherstadt en HafenCity, waar de 19de-eeuwse pakhuizen nu omgetoverd zijn tot hippe restaurants, boeiende musea en hotels met een industriële look.

Hamburg kerstmarkt © Adobe Stock/powell83

Boek nu je trip naar je favoriete kerstmarkt in Duitsland!



