Skipret én stadssfeer, zo gezellig is een familievakantie in St. Johann in Salzburg

Zalig skiën met de kinderen en dan eens gaan shoppen in het gezellige stadje… In het hartverwarmende St. Johann in Salzburg combineer je dat allebei. Mét een gezinsvriendelijk logeeradres als thuisbasis.

ID-kit St. Johann in Salzburg

* Skigebieden: Snow Space Salzburg en familiegebied Hahnbaum

* 210 km skipistes, 50 km geprepareerde wandelwegen, 14 km langlaufloipes

* Wijken: St. Johann in Salzburg heeft een historisch stadscentrum en een sportieve buitenwijk: Alpendorf

* Bijzonder: er is zelfs een skigebied in het centrum van de stad

Zo’n 60 km ten zuiden van de romantische stad Salzburg beland je in de gezellige plaats St. Johann in Salzburg. Met skipistes in en vlak bij het centrum, een leuke stadssfeer en een bonte waaier aan extra kindvriendelijke logies is dit een prima regio voor een relaxte wintervakantie met het hele gezin.

Speciale familiehotels

Als de kinderen zich amuseren, is jullie wintersportvakantie al half geslaagd. En dat begint bij een leuk logeeradres. In St. Johann in Salzburg maken ze in elk geval werk van gezinsvriendelijke logies: je vindt er hotels in verschillende prijsklassen met familiekamers, knusse appartementen of complete vakantiewoningen. Maar dat is niet alles. Gespecialiseerde familiehotels en gezinsvriendelijke vakantiewoningen pakken hier ook uit met extra troeven. Wat dacht je bijvoorbeeld van kindermenu’s, een speelkamer of speeltuin, een kinderclub en soms zelfs een kinderboerderij? Je herkent deze familielogies aan het JOFamily Partner-label: dat krijgen ze alleen als ze aan specifieke kwaliteitscriteria voldoen.

©JOsalzburg.com / Mirja Geh (1,3,4,5), ©TVB St.Johann in Salzburg / Chris Perkles (2), JOsalzburg.com / Chris Perkles (6)

Kindvriendelijk skiën in de stad

In St. Johann in Salzburg begint skiën al in de stad. Even achter de imposante kerk kom je het kleine gebied Hahnbaum mét retro skilift tegen. De rustige pistes zijn ideaal voor de kinderen en om zelf weer aan de latten te wennen. Even leuk: op deze berg kun je ook met zijn allen gaan sleeën op de rodelbaan, die na zonsondergang wordt verlicht.

Groot skigebied vlakbij

Wil je meteen naar een groter skigebied, met een bonte variatie aan pistes? Vanuit de wijk Alpendorf, even buiten het stadscentrum van St. Johann in Salzburg, kun je een zetellift of een kabelbaan naar het grote Snow Space Salzburg nemen. Daar liggen ruim 210 km sneeuwzekere pistes voor je klaar, verdeeld over twaalf bergen en vijf valleien. Zoals je dat van een groot skigebied mag verwachten, zijn er ook heel wat extra’s. In het funpark oefenen ski- en snowboardacrobaten hun sprongen, of race je tegen elkaar tijdens een parallelslalom. Memorabele snapshots maak je dan weer aan de fotopoints. En wil je je even een professionele wintersporter voelen? Laat je dan filmen of check je snelheid op de speciale racepistes.

Op ontdekking zonder ski’s

In St. Johann in Salzburg hoef je niet de hele dag op de pistes of in een berghut door te brengen. Ga bijvoorbeeld eens op ontdekking door het fraaie stadje, waar je verrassend uitgebreid kunt shoppen. Ook mooi: laat je door het winterse landschap voeren in een romantische paardenslee.

Actief naast de pistes

©TVB St. Johann in Salzburg / Art of Sights

Ook als je actief wilt genieten zonder op de pistes te komen, heb je veel mogelijkheden. De klassieke stevige winterwandeling is altijd fijn om op te gaan in de natuur. Of laat je door een plaatselijke expert inwijden in de kunst van het sneeuwschoenwandelen. Hou je van een stille maar stevige uitdaging? Dan kun je op toerski’s de winterse bergen trotseren. Je neemt geen liften maar klimt op eigen kracht, met stijgvellen onder de latten, naar boven. Een stuk verder glijd je dan over een onberoerd stuk sneeuw naar beneden. Een unieke ervaring voor natuurliefhebbers, die je best samen met een ervaren gids onderneemt.

3 Toppers in St. Johann in Salzburg

* 12 Peaks Trophy: als je uitgebreid op verkenning wil gaan, kun je de 46 km lange skitocht volgen die je langs 12 bergpieken in de wijde omgeving leidt.

* JoKiWo: van 25 tot 29 maart 2024 is er een speciale kinderweek. Tijdens deze St. Johanner Kinderwoche, kortweg JoKiWo, staan er onder meer een sprookjeswandeling, freeski-coaching en wedstrijden mét medaille-uitreiking op de agenda.

* Xund & Fit: elke dag van de week kun je met het Xund & Fit (‘gezond & fit’) nog een andere activiteit uitproberen, zoals after-ski yoga, een langlauftraining of een ontdekkingtocht in het winterse bos.

Surf voor extra info over St. Johann in Salzburg naar www.austria.info