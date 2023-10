Serfaus-Fiss-Ladis, een topbestemming voor kinderen

Op zoek naar een superkindvriendelijk skigebied? Dan hoef je niet te twijfelen: Serfaus-Fiss-Ladis is helemaal afgestemd op gezinnen. Behalve een bonte variatie pistes vind je er ook drie grote kinderskiparken en een spetterend aanbod naast het skigebeuren.

ID-kit Serfaus-Fiss-Ladis

* Skigebied: Serfaus-Fiss-Ladis

* 214 km skipistes, 100 km geprepareerde wandelwegen, 52 km langlaufloipes

* Dorpen: Serfaus, Fiss en Ladis

* Bijzonder: 125.000 m² sneeuw is 100% voorbehouden voor kinderen

Het grote skigebied Serfaus-Fiss-Ladis verbindt drie historische dorpen met elkaar en wordt regelmatig uitgeroepen tot meest gezinsvriendelijke wintersportregio van de Alpen. Die eretitel maken ze helemaal waar.

Eindeloze variatie op de piste

De variatie aan skipistes is in dit gebied alvast groot. Er zijn genoeg brede blauwe afdalingen waar je ook met jonge kinderen volop plezier beleeft. Extra leuk zijn de speelse belevingspistes, met grote houten beren, draken, verhaaltjes of klankenstops onderweg. Mag het wat uitdagender? Je vindt hier meer dan genoeg pittige hellingen, lange afdalingen en steile pistes. Oudere kinderen die zich aan sprongen en acrobatische ‘slides’ willen wagen, kunnen een van de zes fun of freestyle areas ontdekken.

Handig: als je eens op verkenning door het skigebied wilt gaan zonder de kinderen, kun je hen met een gerust hart toevertrouwen aan een van de oppasdiensten of kinderclubs.

Van links naar rechts :

©Serfaus-Fiss-Ladis Marketing GmbH / Elias Pöham, ©Serfaus-Fiss-Ladis Marketing GmbH / Daniel Zangerl, ©Serfaus-Fiss-Ladis Marketing GmbH / Andreas Kirschner

©Serfaus-Fiss-Ladis Marketing GmbH / Andreas Kirschner (foto 4 en 5), ©Serfaus-Fiss-Ladis Marketing GmbH / Daniel Zangerl

Drie grote kinderskiparken

Indrukwekkend: Serfaus-Fiss-Ladis heeft een sneeuwoppervlakte van 125.000 m² die alleen voor kinderen en jongeren is bestemd. Het gaat om drie grote kinderskiparken, elk met een skischool en slimme lesmethodes. Zo heeft Berta’s Kinderland verschillende gemakkelijke skiliften (ook één met sprookjes onderweg), oefenpistes, een racetraject en ingenieuze hulpmiddelen om spelenderwijs te leren skiën. Er zijn zelfs speel- en animatieplaatsen voor pret zonder ski’s én een eigen kinderrestaurant. Ook de twee andere kinderparken, Murmlipark en Kinderschneealm, bieden met kleurrijke figuren, makkelijke transportbanden, hindernisparcours en speeltuinen een leuke én veilige omgeving waar kinderen op hun tempo kunnen leren skiën of snowboarden.

Superzonnig en sneeuwzeker

Mooi meegenomen als je met de kids wilt skiën: de kans op zonnige dagen is in Serfaus-Fiss-Ladis groot. De meeste hellingen op dit hoogplateau zijn namelijk naar het zuiden gericht. Met zo’n 2.000 zonne-uren per jaar is dit een van de koplopers in de Alpen. Tegelijk is het gebied, met pistes tussen 1.400 m en 2.800 m, erg sneeuwzeker. De topcombinatie van zonneschijn en besneeuwde toppen levert bovendien adembenemend vergezichten op.

©Serfaus-Fiss-Ladis Marketing GmbH / Andreas Kirschner

Andere avonturen

Even niet skiën? In Serfaus-Fiss-Ladis kun je je met een hoop andere activiteiten amuseren. Zo móéten jullie zeker eens met zijn allen gaan sleeën. Zowel in Serfaus als in Fiss is er een geprepareerde rodelbaan van vier km. Wedden dat je kriebels in de buik voelt, wanneer je hier door het betoverende landschap naar beneden suist?

Ze hebben hier zelfs nog straffere kicks. Met de Fisser Flieger, een soort deltavlieger aan een stalen kabel, zweef je met zijn vieren naast elkaar 47 m hoog boven de pistes. Een adrenalinestoot krijg je beslist op de reuzenschommel Skyswing, die lijkt weggeplukt uit een pretpark. En wat dacht je van de Serfauser Sauser, een zipline met vier trajecten?

Avondvertier

Het hele winterseizoen kun je in Serfaus-Fiss-Ladis meerdere keren per week op verschillende plaatsen naar wervelende avondshows met acrobaten, dansers, skileraars, muziek, lichtspektakels en zelfs vuurwerk aan de pistes. In Serfaus zijn er wekelijks ook sprookjesachtige optredens. En als je van snuisteren en proeven houdt, mag je op donderdagen de avondmarkt in Ladis, met lekkernijen en ambachtswerk, niet missen.

3 Toppers in Serfaus-Fiss-Ladis

* Alpine Coaster: in de ‘Schneisenfeger’ maak je in een soort slee op een rail een dolle rit van 1,5 km door het landschap.

* Smullen met de kinderen: familierestaurant Sonnenburg heeft een zalig grote speelkamer én heerlijke home made pizza’s uit de steenoven.

* Avondski: skiën of rodelen in het donker? Dat kan drie dagen per week op verlichte pistes, afwisselend op verschillende plaatsen in het gebied.

