Schrijf je nú in voor het UNIQLO Shopping Event en shop de hele collectie met 15% korting

Heb jij nog eens zin in een avondje uit met je besties, mama, partner of collega’s? Dan is het UNIQLO Shopping Event op 17 oktober bij UNIQLO op de Antwerpse Meir ongetwijfeld iets voor jou. Shoppen met 15% korting, gratis stylingadvies, cocktails, hapjes én ook nog eens een leuke goodiebag met gratis round mini shoulder bag om mee naar huis te nemen. Dat wordt genieten!

Modern Layering

De aankomende herfst staat bij UNIQLO helemaal in het teken van modern layering. Want wat is er handiger dan laagjes dragen? Heb je het te warm, dan gaat er een laagje uit. Heb je het wat frisjes? Dan compenseer je toch gewoon met een extra laagje? Easy as 1-2-3 dankzij UNIQLO’s eindeloze modern layering tips.

Layering zorgt ervoor dat je je vrij en flexibel voelt in je outfits. Of je nu gaat voor twee of meer shirts boven elkaar, een stijlcombinatie van sportief en klassiek, eenzelfde of net heel veel verschillende kleuren of een stijlvolle knit on knit, bij UNIQLO vind je de perfecte kledingstukken waar jij eindeloos mee kan combineren. Nood aan wat inspiratie? De basics geven we je hier graag mee. En als je benieuwd bent naar meer, schrijf je je maar beter snel in voor het UNIQLO Shopping Event hieronder!

Laagjes-inspiratie

UNIQLO maakt met haar LifeWear-collectie jouw leven beter. De collectie is simpel, maar van hoge kwaliteit en ideaal om dagelijks te dragen. Je kan de collectie eindeloos combineren in verschillende laagjes. Zo voldoet UNIQLO altijd aan jouw stijl- en comfortwensen. Door allerlei kleuren en stoffen of texturen te combineren in laagjes, kan je een simpele en toch verfijnde stijl creëren dit najaar.

TIP 1: de altijd-goed bodywarmer

We beginnen met onze ultieme tip. Zwier deze winter gewoon een stijlvolle bodywarmer over je outfit. Het is een trendstuk, hij biedt de nodige warmte voor strenge wintertemperaturen én je schiet hem ook makkelijk weer uit wanneer je je niet in de koude buitenlucht begeeft.

TIP 2: ribfluweel all day every day

Ribfluweel ofte corduroy is helemaal on trend. Ga aan het layeren met een ribfluwelen hemd of maak je outfit af met een corduroy blazer. Of combineer jij liever een ribfluwelen broek met een shirt, hemdje, dun jasje en een heerlijke fleece bodywarmer erover? Laagjes for life!

TIP 3: de herfst/winter-collectie van UNIQLO

Bij UNIQLO kan je alle items vinden to step up your modern layering game. Shop ze allemaal in de gloednieuwe herfst/winter 2023-collectie. Kan je niet kiezen? Dit zijn dé tien layering essentials voor dit najaar.

Shopping

Sjaal Heattech Sjaal Heattech € 24,90 – Uniqlo Hier te koop

Heattech T-shirt met ronde hals Heattech T-shirt met ronde hals € 14,90 – Uniqlo Hier te koop

Blocktech jas Blocktech jas € 109,90 – Uniqlo Hier te koop

Extra Fine Merino coltrui Extra Fine Merino coltrui € 34,90 – Uniqlo Hier te koop

Soufflé yarn cardigan Soufflé yarn cardigan € 34,90 – Uniqlo Hier te koop

Zachte Ultra Light Down bodywarmer Zachte Ultra Light Down bodywarmer € 89,90 – Uniqlo Hier te koop

Fleece bodywarmer Fleece bodywarmer € 39,90 – Uniqlo Hier te koop

Round mini shoulder bag in velours Round mini shoulder bag in velours € 14,90 – Uniqlo Hier te koop

Flannel shirt Flannel shirt € 34,90 – Uniqlo Hier te koop

Kasjmieren trui Kasjmieren trui € 99,90 – Uniqlo Hier te koop

UNIQLO Shopping Event

Wanneer?

Dinsdag 17 oktober van 18u tot 21u

Waar?

UNIQLO Meir, Meir 67-69, 2000 Antwerpen

Wat mag je verwachten?

Shoppen met 15% korting op de hele collectie (behalve promoties)

Goodiebag met onder andere UNIQLO’s LifeWear-magazine en UNIQLO’s viral round mini shoulder bag

Persoonlijk stylingadvies van onder anderen Feeling-hoofdredacteur Els Keymeulen en fashionredacteur Kristin Stoffels

Tips van Els Keymeulen om Modern Layering toe te passen in je outfits

Gratis borduurwerk op je knitwear in de gloednieuwe RE.UNIQLO studio (gelimiteerd aanbod, dus first come first served!)

Heel wat lekkere Japans geïnspireerde cocktails en snacks

Download de Uniqlo app bij je aankomst in de winkel en om 19U15 wordt er 1 winnaar bekend gemaakt die een shopbudget wint van 250 euro + 15 min styling advies van Els Keymeulen. Dit budget kan je meteen verzilveren in de winkel op de avond zelf!

Schrijf je in

Schrijf je hieronder in voor het UNIQLO Shopping Event in Antwerpen en kom samen met je vriendin, moeder, zus… een unieke experience beleven mét heel wat leuke extraatjes. En wees snel want first come, first served!