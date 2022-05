Regio Saas-Fee/Saasdal: ontdek de hoogalpiene belevingswereld

Gaat je hart sneller kloppen van de hoogste toppen? In het hoogalpiene Saasdal vind je 18 bergtoppen van meer dan vierduizend meter hoog en een groot aanbod aan outdooractiviteiten. En niet te vergeten: meer dan 300 dagen zalige zonneschijn!

Wandel met zicht op vierduizenders

Of je nu houdt van een gemoedelijke wandeling langs alpenweides of een echte alpiene tour op grote hoogte: in het Saasdal kom je zeker aan je trekken. Met de SaastalCard maak je gratis gebruik van de bergtreinen tijdens je verblijf, net zoals van de PostBus. Het outdoorparadijs telt zo’n 350 kilometer aan wandelpaden en trails van diverse moeilijkheidsgraden. De enige constante tijdens je wandeling: altijd heb je zicht op 18 indrukwekkende vierduizenders als magistraal achtergronddecor. Wie houdt van de nodige uitdagingen, kan op stap met een professionele berggids die je helpt om die impressionante bergreuzen ook echt te beklimmen. De makkelijkste klim is de Allalin, met een hoogte van 4.027 meter. Je vertrekt aan het bergstation van de Metro Alpin, de hoogstgelegen ondergrondse kabelbaan ter wereld!

Wandelen in het Saasdal voor het Mischabel-massief © Saastal Tourismus AG/Puzzle Media

Trek op fietsavontuur in Kreuzboden/Hohsaas

Het Saasdal telt zo’n 80 kilometer aan bewegwijzerde mountainbiketrails. Een paradijsje voor elk soort mountainbiker dus, van beginners tot ervaren fietsers die wat grotere uitdagingen willen. In het toerismekantoor vind je een kaart met alle fietsroutes. Je huurt er ook mountainbikes en e-bikes, of je kunt je inschrijven voor een begeleide fietstocht. Sinds vorige zomer halen fietsfans ook hun hartje op in het geweldige Bike Skills Park Kreuzboden in Saas-Grund. De hele familie heeft er fun met de 3 nieuwe short trails op de Kreuzboden. De opwindende routes zijn allemaal zo’n 380 meter lang, en je laat je naar de start voeren via een lopende band!

Fietsen in Gletscherseewinii Saas-Balen © Saastal Tourismus AG/Puzzle Media

Ontelbaar veel klimmogelijkheden

Kijk even omhoog naar de 18 imposante vierduizenders in het Saasdal en je beseft het meteen: als klimmer is in Saas-Fee alles mogelijk. Van sportklimmen in een klimpark, een Via Ferrata of de beklimming van de Dom, met zijn 4.545 meter een van de hoogste bergen van Zwitserland. Wist je dat je nergens anders zoveel Via Ferrata’s vindt als in deze regio? De 7 trajecten bezorgen je naast de nodige kicks ook een adembenemend panorama op het berglandschap. Wie het nog straffer wil, gaat voor een heuse bergtocht op bijvoorbeeld de Allalin of de Weissmies. Met in totaal 33 klimroutes komen zowel actieve vakantiegangers als zeer geoefende sportklimmers aan hun trekken in het wonderlijke bergdecor dat je altijd blijft verbazen.

Via Ferrata Jegihorn © Saastal Tourismus AG/Puzzle Media

Maak een machtig uitstapje op de gletsjer

Een wandeltocht op de gletsjer van Fee laat niemand koud! Zeker omdat deze ‘Glacier Experience’ een begeleide gletsjertocht is, en ook toegankelijk is voor wie geen klimmer is. Een goeie conditie volstaat voor deze tocht van vijf uur. Je vertrekt aan het bergstation op de Spielboden, waar je je uitrusting krijgt. Die bestaat uit crampons, skistokken en een klimharnas. Veilig vastgegespt aan een touw ga je vervolgens de Feegletsjer op. Je steekt monumentale ‘seracs’ of ijskolommen over, bedwingt crevasses en bereikt de Panoramaplatz, het hoogste punt van het gletsjerplateau. Dan ga je omhoog naar het Längfluh-station, dat terecht de naam ‘zonneterras’ draagt. Een ervaring om nooit meer te vergeten.

Klimactiviteiten voor je kroost

Ouders en kinderen komen in het Saasdal volop aan hun trekken, met een avonturenwoud, een sprookjespad, een scootertocht, een fotorally of een rodelbaan. Zelfs de kleintjes kunnen hun klimcapaciteiten testen in het Saas-Fee Rope Park, waar kinderen vanaf vier jaar goed beveiligd van boom naar boom kunnen klimmen. Samen met een geweldige zipline beleven ze zo een ongelooflijk woudavontuur. Maar dé meest schattige activiteit is toch wel een ontmoeting met de marmotten, de liefste inwoners van Saas-Fee. In de buurt van Spielboden of het Stafelwald kun je deze sympathieke bergdiertjes niet missen. ’s Zomers houden ze van pinda’s en wortelen, en zijn ze dus makkelijk te spotten. ’s Winters slapen de superlieve diertjes vredevol in hun grot. Hun winterslaap duurt tussen de 6 en de 8 maanden. Maar vanaf midden april zijn ze weer levendiger dan ooit, en dat zul je als bezoeker merken!

De marmotten voeren © Saastal Tourismus AG/Puzzle Media

