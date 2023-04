Regio Luzern, waar wilde kruiden bloeien en het water schittert

Duurzaam reizen en voluit genieten? Swisstainable noemen we dat in Zwitserland. In de regio Luzern-Vierwoudstedenmeer drink je schoon water uit historische fonteinen, slaap je in een hangtent in het bos en loop je de Alpenkaasroute. Hier voel je je één met de natuur en de energie is overal.

Kruiden, bloemen en bio fruit

Uit de volle bloemen- en kruidentuin, gelegen tegen de Rigi-berghelling, komen de lekkerste gerechten. Het restaurant van hotel Edelweiss kreeg zelfs een Michelinster, toch is puur eten hier het allerbelangrijkst. In de voorraadschuur staan maar liefst 450 kruiden in (weck)potten! Een lange traditie, al vier generaties wordt met liefde in de tuin gewerkt. Je kunt wandelend naar boven of met de nostalgische rode Rigi Bahn. Langs de Waldstätterweg wandelroute ligt, al even idyllisch, fruitboerderij Haldihof. Dankzij de duurzame, biologische teelt vonden allerlei dieren en insecten hun weg naar de boerderij én de berg. Drink hier gerust een verfrissend sapje!

©Haldihof, Bruno Muff

Kraanwater overal

Aan de oever van het enorme Vierwoudstedenmeer ligt Luzern. Al ruim 600 jaar kun je hier schoon drinkwater tappen uit meer dan 200 fonteinen. Mensen worden flink aangemoedigd de historische waterbronnen ook te gebruiken en eigen flesjes te vullen. In een speciale fonteinengids staan ze allemaal vermeld, handig tijdens je rondtoer door deze prachtige stad. Bezoek dan ook zeker boerderij ‘Hof Hinter Musegg’, direct achter de oude vestingmuur. Je kunt er zelfs helpen met hooien en oogsten. Al 400 jaar wordt de grond hier bewerkt, tegenwoordig op biologische wijze. Er zijn hooglandrunderen, dwergzwijntjes, kippen, geiten: heerlijk voor een boerenbuitengevoel midden in de stad.

©Wasser für Wasser Luzern

Slaap in het bos en beleef energie!

‘Poort naar de Alpen’ wordt Luzern ook wel genoemd. Maar er zijn ook twee eigen ‘huisbergen’: de Pilatus en de Rigi. Hoe prettig is het dan te weten, omringd door zoveel natuurschoon, dat je in een hotel slaapt waar ze duurzaam denken? Holiday Inn Express Luzern – Kriens heeft het label Green Engage Hotels en monitort de dagelijkse impact van hun activiteiten op het milieu. Of slaap lekker groen in de buitenlucht. Op de Pilatus kan dat in de zomer in een hangende tent, gespannen tussen de bomen. Dat wordt zwevend dromen bij bosgeluiden! Zwitserland staat voor spectaculaire bergen, bossen en wilde kloven: de natuur heeft hier de kracht om energie te schenken. Omgezet in waterkracht of als levensenergie. Weten hoe dat allemaal werkt? In het verkeersmuseum is nu de interactieve tentoonstelling ‘Beleef energie!’ te zien.

©PPR/Sebastian Schneider

Andermatt in hoog berglandschap

Andermatt ligt midden in het fascinerende Gotthardgebied met zijn ruige pieken, bergmeren, kleine gletsjers en kronkelende bergpassen. Net een ansichtkaart, zoals de typisch Zwitserse chalets in de adembenemende natuur rusten. Interessante omgeving – hier ontspringt de Rijn! – én prachtig dorp. Laat je rondleiden door een bevlogen local en hoor uit eerste hand alle ins en outs. Klimaatvriendelijk reizen gaat hier trouwens eenvoudig, bijna alle Alpentreinen stoppen in het hooggelegen Andermatt. Eco-bewust logeren? Het Radisson Blu Hotel met Zwitsers MINERGIE®-label is jouw basiskamp hier.

©Andermatt-Urserntal Tourismus / Martin Wabel

Wandelen langs de kaasmakerijen van Engelberg

Aan de andere kant van het bergmassief ligt Engelberg. Op de kruidenrijke almen daar worden de lekkerste kazen gemaakt. De Alpkäse-Trail is een wandelroute langs zeven zomerboerderijen waar je het proces kunt zien en de kazen kunt proeven. Dat is nog eens wandelen! (e-biken kan ook).

©Switzerland Tourism

Tip!

Swiss Travel Pass

Dit all-in-one-ticket is voor reizigers uit het buitenland dé sleutel tot het openbaarvervoernet van Zwitserland. Met één ticket kun je 3, 4, 6, 8 of 15 dagen lang per trein, bus en boot door heel Zwitserland reizen. Kinderen tot 16 jaar kunnen gratis meereizen met de Swiss Family Card.

Bezoek de MySwitzerland website voor verdere info.

Lees ook: