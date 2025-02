Proef 4 x van de lente in Zuid-Tirol en Meran en omgeving

Zuid-Tirol/Südtirol, de noordelijkste regio van Italië, is een mix van besneeuwde bergtoppen in het alpiene noorden en palmbomen in het mediterrane zuiden. Vanaf maart geniet je er al van aangename temperaturen en een bloeiende natuur. Perfect voor wandelplezier op zonovergoten wandelroutes, die je langs adembenemende panorama’s én culinaire hoogstandjes voeren. Check onze vier aanraders!

1. Ga wandelen langs de Waalwege

De Waalwege zijn historische irrigatiekanalen die jarenlang gebruikt werden voor het bevloeien van boomgaarden en wijnranken. Nu kun je onder meer in Marling/Marlengo en Algund/Lagundo wandelen naast de waterstromen, en genieten van de roze-witte pracht van de fel geurende appelbloesems en schitterende uitzichten op de idyllische omgeving met groene bergweides.

©IDM Südtirol/Marion Lafogler

2. Snuif de geur op van de lente

Ook in kuurstad Meran geniet je volop van de lentebloesems. Diverse wandelpaden slingeren door de stad, zoals de kuurpromenade die verfraaid is met palmbomen en bloemperken. Mis zeker het kasteel van Trautmansdorff niet! De botanische tuin is de mooiste van Italië, met meer dan tachtig tuinlandschappen met exotische terrassen en spectaculaire uitzichten. In Dorf Tirol/Tirolo vind je de Apple Trail, een 4,5 km lange wandelroute door een glooiend landschap vol appelbloesems. Je wordt getrakteerd op prachtige panorama’s op pieken en dalen, kastelen en oude kerken.

©IDM Südtirol/Patrick Schwienbacher

3. Proef heerlijke lokale lekkernijen

In Merano en de omliggende dorpen komen mediterraanse flair en alpiene invloeden ook op je bord samen. De lokale chefs combineren Italiaanse lichtheid met Zuid-Tiroolse authenticiteit en regionale ingrediënten. Tijdens het Blütenhöfefest in Lana en omgeving (13 april) zetten de traditionele boerderijen van de streek hun deuren open. Je neemt er een kijkje achter de schermen, en smult er van heerlijke lokale lekkernijen. In Schenna/Scena is het Goyenkasteel de uitzonderlijke locatie voor een culinaire matinée met hapjes en drankjes (26 april).

©IDM Südtirol/Marion Lafogler

4. Geniet van culinaire hoogstandjes

Een van de hoogtepunten voor foodlovers is zeker de gastronomische Aspergeweek in Nals/Nalles. In de zanderige gronden langs de rivier de Etsch vinden asperges ideale omstandigheden voor de teelt. Het ras dat in Nalles wordt geteeld, staat bekend om zijn topkwaliteit. Vanaf 7 april, als de asperges hun kopjes opsteken, schuif je in verscheidene restaurants je voetjes onder tafel voor verrukkelijke aspergegerechten. Tip: degusteer ze met een heerlijk glas witte wijn van de lokale wijnmakerij Nals-Margreid.

©IDM Südtirol/Marion Lafogler

Alle events van het voorjaar:

Algund Balance – Gezondheid, balans en harmonie (01.04 – 31.05.2025)

“Lana blüht” (01.04 – 30.04.2025)

Frühlingsfest in Naturns (12.04.2025)

TESANA – AusZEIT in Tisens-Prissian (12.04 – 28.06.2025)

Voorjaarswandelingen in Nals (15.04, 22.04, 29.04 en 06.05.2025)

Merano Flower Festival (24.04 – 27.04.2025)

Tiroler Genuss-Platzl in Dorf Tirol (01.05.2025)

Gin-Festival CAUSE I’M G&T in Schenna (03.05.2025)

WeinKulturFest in Marling (29.05.2025)

Olls hondgmocht! Kunst-, Genuss- und Handwerksmarkt in Partschins (31.05.2025)

Klik hier voor meer inspiratie voor jouw bezoek aan Zuid-Tirol!