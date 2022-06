Op vakantie naar Normandië: 4 onvergetelijke gezinsactiviteiten in de Orne

Door zijn verscheidenheid aan landschappen en rijkdom aan tradities is de Orne een oase van rust in het hart van Normandië. U bent er met uw gezin van harte welkom in karaktervolle steden als Bellême, de hoofdstad van de voormalige provincie Le Perche, en charmante badplaatsen als Bagnoles-de-l’Orne. Of gaat u liever wandelen in de immense bossen? Welke bestemming u ook kiest, vergeet niet om een verrukkelijke pauze in te lassen en de beroemde camembert en ciderwijnen te proeven!

We selecteerden voor u 4 plekken om tijdens uw gezinsvakantie in de Orne van te genieten. Pak uw koffers en bereid uw kroost alvast voor op enkele magische momenten!

Country Lodge: een paradijs voor kinderen

Longny-les-Villages

©Coraline et Léo

Dit 25 ha grote domein te midden van eeuwenoude eiken op het platteland van Le Perche telt 24 blokhutten. U vindt er al wat nodig is om de kids een onvergetelijk verblijf te garanderen: een hooibad, een trampoline en kabelglijbaan, een kinderboerderij met pony’s, geiten en een varken, fietsen die ter beschikking staan, … De kans dat het kroost zich gaat vervelen is onbestaande! Ook aan de ouwelui is gedacht. Zij hebben een tennisbaan, een sauna en een hot tub tot hun beschikking. Ideaal om met het hele gezin op adem te komen en de dagelijkse sleur te vergeten!

Flaneren door een middeleeuwse stad

Bellême

Bellême ©Sabina Lorkin

Alle kinderen dromen er wel eens van om ridder of prinses te zijn, niet? Bellême, een karaktervolle middeleeuwse stad op de uitloper van een rotsgebergte biedt hun het ideale decor. Loop door de 15de-eeuwse toegangspoort van de voormalige hoofdstad van Le Perche, kuier door de Rue Ville Close met de kleurrijke gevels en klim vervolgens naar het hoogste punt van de stad om de ruïnes van het kasteel en het omliggende houtwallenlandschap te bewonderen. Hebt u nog energie, loop dan door naar het staatsbos met zijn schitterende eeuwenoude eiken. Of hebt u meer zin in een partijtje minigolf?

Bos- en watersportactiviteiten

Bagnoles-de-l’Orne

Boomklimmen in Bagnoles-de-l’Orne ©Coraline et Léo

In het staatsbos van Saint-Michel-des-Andaines, dat de badplaats Bagnoles-de-l’Orne omgeeft, kunt u zich uitleven op het acrobatische bomenparcours van het Bois-Parcours Nature. Klein en groot heeft er de tijd van zijn leven op het 6 touwenparcours met doorlopende veiligheidslijn op diverse hoogten en met verschillende moeilijkheidsgraad. Trakteer uw gezelschap vervolgens op een waterfietstochtje op het meer aan de rand van het bos. Ideaal om de watertuinen op de bodem van het water van dichtbij te bewonderen!

Bezoek aan ciderhuis Manoir de Durcet

Magny-le-Desert

Al drie generaties lang maakt de familie Breton producten op basis van appels en peren. Bezoek dit juweeltje van het Normandische erfgoed en ontdek hoe hun verschillende ciderproducten worden gemaakt: cider, calvados, biosappen, azijn, … U kunt ook een kijkje nemen in de kelders waar de calvados ligt te rijpen. En terwijl u zelf van een kleine degustatie geniet, vermaken de kids zich opperbest met het voeren en strelen van geiten, kippen, konijnen en andere boerderijdieren.

Bereid uw volgende reis naar Normandië voor en ontdek hier nog heel wat andere activiteiten.

Op zoek naar inspiratie voor uw volgende reis naar Frankrijk? Klik hier!