Op stap in Karlsruhe: juweeltje voor cultuurfans én levensgenieters

Het Zwarte Woud kent iedereen, maar aan de toegangspoort gaan veel bezoekers te snel voorbij. Karlsruhe, op de grens van Baden-Württemberg en de Franse Elzas, mixt cultuur en gastronomie met een portie zuiderse joie de vivre. Ideaal voor een citytrip midden in het groen!

Als er één Duitse stad is waar de zonnige kanten van het leven samenkomen, dan moet het Karlsruhe zijn. Het Rijndal is omgeven door de indrukwekkende bergen van het Zwarte Woud en de Vogezen, en dus kun je er volop genieten van veel zonnige en warme dagen. De studentenstad bij de Rijn in het zuidwesten van Duitsland is de ‘toegangspoort tot het Zwarte Woud’, omzoomd door een ring van groen. Maar ook het centrum is een echte oase, met tal van mooie natuurplekjes om te kuieren en tot rust te komen.

Met de fiets in het groen

Karlsruhe is een van de fietsvriendelijkste steden van Duitsland. Geen betere manier om de groene pareltjes te leren kennen dan vanop het zadel. De Stadtgarten Karslruhe met de indrukwekkende zoo is met zijn 22 hectare een van de grootste binnenstedelijke parken van Duitsland. Alle hoofdstraten waaieren uit op het sprookjesachtige 17de-eeuwse Schloss Karlsruhe. Het barokke paleis heeft een immense tuin in Engelse stijl, en ook de botanische tuin is een heerlijke plek om te picknicken of een terrasje te doen.

Musea en meer

Een echte insider’s tip voor cultuurliefhebbers? Dat is ZKM, het Zentrum für Kunst und Medien, dé trendy artistieke hotspot. Het interactieve kunsthuis bundelt diverse kunstvormen onder één dak. Naast expo’s en events over fotografie, beeldhouwkunst, dans, muziek en video kun je hier ook terecht voor talrijke workshops. Ook niet te missen is de Staatliche Kunsthalle, waar je meer dan achthonderd werken bewondert van Hollandse, Vlaamse en Duitse meesters uit de 19de eeuw. Omdat het museum momenteel een grondige renovatie ondergaat, proef je in ZKM nu een smaakvolle selectie van de collectie.

Zentrum für Kunst und Medien

Gastro-tips om van te smullen

Baden is een van de bekendste wijnregio’s van Duitsland. Ook op de zuidwestelijk gelegen hellingen van de Turmberg vind je glooiende wijngaarden. Het resultaat proef je in je glas in een rist culinaire topadressen, vaak gelegen op de schitterendste locaties. Kesselhaus3 serveert hedendaagse gastronomie in het prachtige industriële decor van een textielfabriek. Tawa Yama Fine onthaalt je met gerechten op Michelin-niveau in de vroegere naaimachinefabriek aan de voet van de Turmberg. En in restaurant Erasmus wedijveren de visuele hoogstandjes op je bord met het markante Bauhaus-decor van Walter Gropius. Sfeervol genieten van after dinner-drinks, dat doe je nadien in hippe cocktailbars zoals het intieme Guts & Glory, The Door of Salon Ruppel. In Karlsruhe kan het allemaal!

Nog meer verrassingen in Karlsruhe en Baden-Württemberg ontdekken doe je hier!