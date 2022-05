Ontdek Dog Chef, smakelijke en gezonde gerechten voor uw hond, goedgekeurd door onze dierenartsen en gratis bij u thuis bezorgd. Geniet van 30% korting op uw eerste bestelling!

Net als jij heeft je hond een gezonde en evenwichtige voeding nodig om in topvorm te blijven. Met verse maaltijden op maat, netjes aan huis geleverd, gaat Dog Chef nog een stapje verder.

Weet je pup met zijn energie geen blijf? Of hangt jouw grijze viervoeter het liefste de hele dag op de bank? Hoe dan ook, ze hebben elk hun eigen voedingsbehoeften! De ideale voeding voor een hond hangt namelijk onder meer af van zijn fysieke activiteit, ras, leeftijd, grootte, gewicht en geslacht. Met dat gegeven in het achterhoofd zijn Alexis d’Outremont en Alexandre Caron in 2017 met Dog Chef begonnen.

Maaltijden zoals je ze thuis zou maken

“Alexandre en ik waren altijd al geïnteresseerd in voedzame en gezonde voeding”, vertelt Alexis. “Toen ik Rox, een Australische herder, adopteerde, wou ik hem natuurlijk ook alleen maar het beste voorschotelen. Ik schuimde destijds de hele markt af, maar tot mijn grote verbazing was het aanbod hondenvoer erg beperkt. Brokken bleken het enige gezonde alternatief, hoewel die ook nog maar 50 jaar bestaan. Voordien kookten de mensen gewoon zelf voor hun hond.” En zo ging Alexis dus achter het fornuis staan. Met resultaat, want Rox had veel meer energie en zijn vacht glansde meer.

Al vlug vroegen vrienden en vrienden van vrienden aan Alexis om ook voor hun honden een potje te koken. Logisch. Want na het lezen van de lijst met additieven in industrieel dierenvoer waren veel baasjes op zoek naar een natuurlijker alternatief voor hun hond. Samen met Alexandre zette Alexis een online bestel- en bezorgplatform op. De start van het Dog Chef avontuur! Vandaag wordt alles in hun atelier in Huldenberg gemaakt. De logistiek (verpakking, verzending) speelt zich dan weer af in Grimbergen.

Een evenwichtige voeding

De vijf recepten (met kip, rund, varken, eend of vis) werden samen met dierenartsen gespecialiseerd in hondenvoeding ontwikkeld. Ze bevatten 50% dierlijke eiwitten, 20% koolhydraten en 15% vetten. “Ons vlees heeft dezelfde kwaliteit als dat voor menselijke consumptie”, benadrukt Alexandre. “Het rundvlees komt uit België en het andere vlees is afkomstig uit de Europese Unie. De vis wordt in internationale wateren gevangen. En speciaal voor honden met allergieën hebben we recepten met eend en vis ontwikkeld. Die viervoeters hebben namelijk alternatieve eiwitten nodig, die vandaag nog maar weinig gebruikt worden.”

100% natuurlijke recepten

De recepten zijn 100% natuurlijk, en dus vrij van additieven of bewaarmiddelen. Bovendien bevatten ze minder koolhydraten dan brokken, waardoor ze gemakkelijker verteerbaar zijn. Het overvloedige zetmeel (een koolhydraat) in industriële brokken zorgt soms namelijk voor verteringsproblemen: flatulentie, zachte uitwerpselen … Vooral bij bepaalde rassen zoals buldogs is dat het geval. De overstap naar Dog Chef is dan ook een hele opluchting voor veel honden – én hun baasjes!

Een portie op maat, tot op de gram

Om te weten welke portie je trouwe viervoeter exact nodig heeft, moet je gewoon enkele vragen op de website van Dog Chef beantwoorden. Die gaan over een tiental parameters (ras, geslacht, leeftijd, fysieke activiteit …) van de National Research Council, een wetenschappelijke onderzoeksgroep die de normen in dit domein vastlegt. Zodra je profiel aangemaakt is, kun je de menu’s, de bezorgdag en het bezorgadres kiezen. De maaltijden zitten in aparte porties per dag verpakt. Zo kun je ze makkelijk bewaren: 7 dagen in de koelkast en 4 maanden in de diepvries. Jij kiest hoe vaak we bij jou leveren. Maar denk eraan: hoe meer je bestelt, hoe lager de prijs.

Dog Chef levert in binnen- en buitenland

Een vakantie in het vooruitzicht? Geen probleem. Dog Chef bezorgt je bestellingen overal in België, Frankrijk, Nederland en Luxemburg. Bestond er maar zo’n bezorgdienst voor ons!

Zin om deze formule te testen? Dat begrijpen we! 😉

Probeer nu exclusief de Proef Box met verse maaltijden voor je hond. Dat wordt 2 weken smullen! Ga vlug naar Dog Chef. Geef bij je betaling de code ‘WOMEN’ in en profiteer van 30% korting op je eerste bestelling*.

Het is een aanbod zonder verbintenis en zonder extra kosten of zorgen. Kortom, het is goed voor je 😉

* aanbod geldig tot en met 30.07.2022

Meer info op dogchef.com.