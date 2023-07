Ontdek deze zomer de nieuwe Range Rover SV Bespoke in Knokke-Heist

In Knokke valt altijd wel iets te ontdekken. Zo kun je de hele zomer lang het Range Rover House bezoeken op het Albertplein. De ster van deze unieke pop-upstore is de gloednieuwe Range Rover SV Bespoke, een nieuwe topversie van de luxueuze SUV die je tot in de fijnste details personaliseert.



De nieuwste generatie van de Range Rover valt zeer in de smaak bij de Belgische klanten. “We mogen spreken van een groot succes. Ondanks het toch wel forse prijskaartje werden er tot nu toe meer dan 2.000 nieuwe Range Rovers verkocht in België. Hierdoor is de nieuwe Range Rover het op één na bestverkochte model van ons merk, na de nieuwe Range Rover Sport”, zegt Annick Van Cauwenberge, Communications & PR-manager bij Jaguar Land Rover Belux.

Helemaal jouw smaak

Omdat Range Rover ook na ruim vijftig jaar blijft streven naar het allerbeste, heeft het Britse luxemerk zijn top-SUV nog wat verfijnd voor modeljaar 2024, dat nu beschikbaar is. Een van de belangrijkste nieuwigheden is de hoogwaardige personalisering via de SV Bespoke-service voor de Autobiography- en SV-versies. Dankzij deze service krijg je een nog veel grotere keuze aan materialen, kleurencombinaties en afwerkingen.

Met de nieuwe SV Bespoke-service word je zelf de ontwerper

Geraldine Ingham, managing director van Range Rover, legt uit: “Range Rover is synoniem met exclusiviteit en luxe. Met de nieuwe SV Bespoke-service nodigen we onze meest veeleisende klanten uit om zelf de ontwerper te worden van hun unieke wagen, door de gewenste afwerking te kiezen en zich te laten begeleiden door ons designteam. Door de verbeterde personalisering te combineren met een raffinement en ongeëvenaarde capaciteiten blijft Range Rover de ultieme moderne luxe bieden.”

Elke koetswerkkleur

“De mogelijkheden om de nieuwe Range Rover te personaliseren, zijn eindeloos. Zo kunnen klanten hun Range Rover werkelijk uniek maken”, zegt Annick Van Cauwenberge. Het bewijs? Binnenin zijn er tot 391 kleurenschema’s mogelijk, terwijl het SV Bespoke-kleurenpalet meer dan 230 kleuren in satijn- en glansafwerking telt. Als alternatief kan de SV Bespoke Match to Sample-lakservice elke gewenste koetswerkkleur simuleren. Laat je gerust inspireren door de kleuren van de zon, de zee en het strand in Knokke: alles is mogelijk.

De mogelijkheden om de nieuwe Range Rover te personaliseren, zijn eindeloos

Het vakmanschap van de experten van SV Bespoke blijkt ook uit de aandacht voor het opschrift op de achterklep en de motorkap van de Range Rover. Dat opschrift is verkrijgbaar in een reeks edelmetaal afwerkingen, waaronder goud van 24 karaat. Elk detail telt. De afdeling Special Vehicle Operations maakt jouw Range Rover met de hand en helemaal op maat.

Nog meer verbeteringen

Naast de nieuwe SV Bespoke-service introduceert Range Rover nog meer verbeteringen voor het nieuwe modeljaar. Zo bieden de plug-inhybrides met 550 pk en 460 pk (P550e en P460e) een hoger elektrisch rijbereik (WLTP) tot 121 km en een lagere CO 2 -uitstoot van 16 g/km. Ook op het vlak van technologische uitrusting innoveert Range Rover. De elektronische rolcontrole (Dynamic Response Pro) tilt de stabiliteit van het koetswerk naar een hoger niveau, terwijl een adaptieve offroad-snelheidsregelaar met Country Road Assist-technologie verschijnt. Dit betekent dat de wagen navigatiegegevens gebruikt om de snelheid automatisch aan te passen, rekening houdend met bochten en wijzigingen van de snelheidslimiet. Wil je deze zomer een bijzondere wagen ontdekken, dan weet je alvast welk adres je moet ingeven: het Range Rover House in Knokke-Heist.

Waar en wanneer bezoek je het Range Rover House?

De nieuwe Range Rover SV Bespoke staat in het Range Rover House op het Albertplein in Knokke-Heist. “Het is een pop-up store in een moderne en luxueuze omgeving, waar klanten en geïnteresseerden in alle rust de nieuwe Range Rover SV Bespoke kunnen ontdekken. Onze stewards ontvangen alle bezoekers met plezier en staan hen te woord”, zegt Annick Van Cauwenberge. Het Range Rover House is vrij toegankelijk voor het grote publiek. Vanaf 1 juli tot en met 31 augustus 2023 is het dagelijks open van 10 tot 18 uur en van 1 september tot en met 8 oktober 2023 alleen in de weekends, opnieuw van 10 tot 18 uur.

Ontdek hier meer info over het Range Rover House.



Ontdek hier meer info over de Range Rover modeljaar 2024.