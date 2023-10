Ontdek de groene kant van Frankfurt

Zin in een verrassende citytrip? Frankfurt is véél groener dan je denkt! De Duitse metropool telt dan wel de nodige wolkenkrabbers, de oevers van de Main vormen een rustgevende oase van water, parken en natuur. Met de ICE-trein spoor je er in geen tijd milieuvriendelijk én makkelijk naartoe.



1. Op drie uur tijd naar de stad

Drie uur: niet langer duurt de treinrit die je met de ICE vanuit Brussel rechtstreeks naar het hart van Frankfurt voert.

Met de hogesnelheidstrein reis je bovendien relaxed en comfortabel, zodat je fris uitgerust aan je citytrip kunt beginnen. De zit- en beenruimte is royaal, ook vergeleken met het vliegtuig. Wifi is gratis aan boord. Kinderen (jonger dan 15 jaar) reizen gratis mee, en kunnen zich vermaken in een speelhoek. Wist je trouwens dat je ook je plooifiets zonder kosten kunt meenemen op de ICE-trein, en je gewone fiets als hij vervoerd wordt in een fietskoffer?

2. Parken en de Palmengarten

In Frankfurt word je gegarandeerd verrast door de vele groene stadsparken en tuinen. Niet te missen is de Palmengarten, een 22 hectare grote botanische tuin met de imposante Frankfurter skyline als achtergronddecor. Het historische hart van de wereldstad is niet zo groot, waardoor je alle bezienswaardigheden makkelijk te voet kunt verkennen. Ook heel fijn is je op sleeptouw laten nemen door een gids in een Velotaxi, zeg maar de Duitse elektrische versie van een tuktuk. Je kiest zelf het thema van deze ontdekkingstour door de stad, van cultuur tot geschiedenis of shoppen. De leuke weetjes en anekdotes krijg je er zomaar bovenop!

3. Eat green!

Ook figuurlijk is Frankfurt de allergroenste stad van Duitsland. Zo vind je er een groot aanbod aan sustainable vegetarische en vegane restaurants. Een van de leukste plekken om lokale lekkernijen te kopen is de Kleinmarkthalle, met 60 kraampjes met dagverse producten. Dé vegan hotspot van Frankfurt is restaurant Vevay, waar je smult van zalige en creatieve bio-gerechten als spirulina ravioli met aardappel-truffelvulling. Uniek is zeker Seven Swans, dat zowel een Michelinster als een Groene Michelinster in de wacht sleepte voor zijn 100% veganistische keuken. Smakelijk!

4. Fietsen in de Groene Gordel

Meer dan de helft van de stadskern van Frankfurt is groen, maar de stad zelf ligt ook als een eiland te midden van grote bossen, velden en weides. In deze zogenaamde ‘Grüne Gürtel’ of Groene Gordel kun je tal van ontdekkingen doen. Van de Riesling-wijngaarden op de Lohrberg, tot het pittoreske Frankfurt-Höchst dat met z’n idyllische vakwerkhuizen een waar erfgoedpareltje is. Geen betere manier om dit prachtige landschap te ontdekken dan per fiets, onder meer langs het heerlijk rustige fietspad naast de rivier Main. Met de RheinMainCard spoor je nadien met de trein gewoon weer terug naar de binnenstad.

5. Sleep green

Dé perfecte afsluiter van je dag? Het spectaculaire panorama vanop de Main Tower, met zijn 200 meter het hoogste uitkijkpunt. Net voor zonsondergang zie je hoe de lichtjes in de stad langzaam tot leven komen. Daarna kun je bekomen van je onvergetelijke indrukken in een duurzaam hotel als Villa Orange, een 100% bio-hotel in het groene Nordend-district.

Of leg je je hoofd te rusten in een kamer in het kleurrijke en trendy 25 Hours Hotel The Trip, dat al even funky is als zijn restaurant.

