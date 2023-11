“Om de wereld écht beter te maken, moeten we herbeginnen met een blanco pagina”

Bij Polestar gaat duurzaamheid hand in hand met luxe. Lies Eeckman, managing director van Polestar, doorbreekt bestaande conventies om de klimaatneutrale ambities waar te maken. Het Zweedse elektrische automerk werkt nu samen met vegan topchef Pieter-Jan Lint. Ook hij combineert duurzaamheid en verfijning in zijn 100% plantbased fine dining restaurant Amaranth.

Conventies doorbreken

Lies Eeckman, managing director van Polestar: “De autosector veroorzaakt zo’n 15% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Je kunt dus een enorme impact hebben door de zaken helemaal anders aan te pakken en conventies in vraag te stellen. Om te werken aan een klimaatneutrale toekomst, volstaat het immers niet om bestaande processen aan te passen. Dus beginnen wij helemaal opnieuw met een blanco pagina. We design to zero. Wij ontwerpen onze wagens om zo snel mogelijk een nuluitstoot te bereiken. En dat begint vanaf het eerste denkproces. Nog voor de ontwikkelingsfase moet je bijvoorbeeld al naar het einde van de levenscyclus kijken. Zo zal het chassis en carrosserie bij de toekomstige Polestar 5 en 6 in één vloeiend geheel uit aluminium worden gegoten: alleen dan kan er op het einde efficiënt gerecycleerd worden.”

Pieter-Jan Lint, chef van Amaranth: “Ik kom uit de klassieke keuken en was helemaal niet vegan-minded. Op een bepaald moment begon ik me vragen te stellen over de impact en oorsprong van ingrediënten. Wat heb je nodig om een stuk vlees te produceren? Als we met voeding blijven omgaan zoals de vorige generaties, is er niet voldoende voor de hele wereldbevolking. Dus zocht ik een andere aanpak: wat kan ik doen met de vijf kilo granen die nodig zijn om één kilo vlees te produceren?”

Transparant en traceerbaar

Pieter-Jan Lint: “We bekijken alle producten in onze keten om te zien of we ze duurzaam en lokaal kunnen vervangen. Zo werken we met kikkererwten die op een paar kilometer van hier geteeld worden. Ook koolzaadolie komt uit eigen land. Maar olijfolie moet ik in Frankrijk kopen, ook zout en peper worden niet in België gewonnen. Ik zal dus nooit beweren dat alles 100% uit de regio komt. Daar wil ik transparant over zijn.”

Lies Eeckman: “Transparantie is ook bij ons een kernwaarde: we willen de oorsprong van onze onderdelen kennen en brengen de volledige levenscyclus van een wagen in kaart. Wij weten exact hoeveel CO 2 -uitstoot elke stap in de keten realiseert, en onderzoeken hoe we met nieuwe materialen en technologieën naar nul kunnen gaan. We gebruiken daarom ook blockchaintechnologie om risicomaterialen, zoals kobalt, te traceren. En we werken samen met grensverleggende partners, die bijvoorbeeld materialen voor binnenbekleding uit vlas en gerecycleerde visnetten vervaardigen.”

Vegan topchef Pieter-Jan Lint en Lies Eeckman, Managing Director van Polestar België

Quiet luxury

Lies Eeckman: “Door met die andere materialen te gaan werken én steeds te innoveren, herdefiniëren we luxe. Een Polestar heeft geen toeters en bellen, maar ademt quiet luxury. Dat vestigt de aandacht op wat echt belangrijk is: kwalitatieve duurzame materialen.”

Pieter-Jan Lint: “Het interieur van ons restaurant is minimalistisch, zodat de focus gaat naar wat er op tafel komt. Een mooi bord vertelt iets over smaak, maar ook over de oorsprong van ingrediënten. Als je met eenvoudige kikkererwten een gastronomische beleving creëert die blijft hangen, kun je mensen bovendien veel breder inspireren dan met fastfood.”

Best in class

Pieter-Jan Lint: “Een mooi platform heeft vaak meer effect. Dat geldt ook voor een auto: het design van Polestar was voor mij een aantrekkingspunt. En natuurlijk spreekt de optie voor een vegan interieur je als plantbased chef aan. Verder is een grote actieradius belangrijk: ik geef veel opleidingen aan professionals en moet me vaak verplaatsen.”

Lies Eeckman: “De technologie evolueert snel. Voortdurende verbeteringen, zoals efficiëntere batterijen, zorgen ervoor dat de Polestar 2 nu een bereik tot 655 km heeft. Ook de oplaadsnelheid is cruciaal voor het rijcomfort. Op beide punten zijn we intussen best in class.”

Breder inspireren

Lies Eeckman: “Als je een deel van de oplossing wilt zijn, moet je breder kijken. Tegen 2030 willen we een volledig koolstofneutrale wagen ontwikkelen en tegen 2040 willen we een klimaatneutraal bedrijf worden. Het is niet alleen een ambitie voor de toekomst: sinds de eerste Polestar 2 in 2020 op de markt kwam, is de koolstofvoetafdruk van cradle-to-gate voortdurend verminderd. Het resultaat is een totale CO 2 -besparing van 12%, wat neerkomt op 3 ton CO 2 per wagen in 3 jaar.”

Pieter-Jan Lint: “Op ons dak liggen 25 zonnepanelen. Die maken het huis iets minder esthetisch, maar zorgen ervoor dat we overdag bijna volledig op zonne-energie kunnen koken. Weet je wat mooi is? 80 à 90% van onze gasten zijn niet vegan en komen vrij sceptisch binnen. Maar als ze buitengaan, zijn ze aangenaam verrast: ‘ik wist niet dat dit mogelijk was’. Dat zaadje planten is voor ons belangrijk.”

Lies Eeckman: “Dat je zonder vlees of vis gastronomisch kunt tafelen, was ook voor mij een ontdekking. Je kunt hier een parallel trekken met onze branche: door onszelf te heruitvinden, hopen we mensen breder te inspireren. Een wagen is een deel van de oplossing, iedereen kan een positieve impact hebben. Maar dat hoeft zich niet tot een auto te beperken. Bewuster kiezen kan een manier van leven worden.”

