Naar Oostenrijks grootste skigebied: St. Anton am Arlberg

St. Anton am Arlberg is een echte wintersportklassieker met een rijke geschiedenis en een internationale reputatie. Vanuit dit charmante dorp stap je het grootste aaneengesloten skigebied van Oostenrijk binnen, goed voor ruim 300 km pistes.

ID-kit St. Anton am Arlberg

* Skigebied: Ski Arlberg

* 300 km skipistes, 80 km geprepareerde wandelwegen, 40 km langlaufloipes

* Dorpen: St. Anton am Arlberg, Pettneu am Arlberg, Schnann, Flirsch en Strengen

* Bijzonder: het skigebied heeft ook 200 km ongeprepareerde freeridepistes

Een charmant dorpsgezicht, gezellige gastvrijheid, topservice en een bruisende internationale sfeer… St. Anton am Arlberg heeft alles wat je van een klassiek wintersportoord in de Alpen mag verwachten. Het skigebeuren ging hier al vroeg in de 20ste eeuw van start met de eerste skiclub, skischool, wedstrijden en sleepliften van Oostenrijk. Vandaag beleef je hier eindeloos skiplezier op geprepareerde pistes én in de onberoerde poedersneeuw.

Vijfde grootste skigebied ter wereld

Vanuit St. Anton stap je het enorme gebied van Ski Arlberg binnen, een van de meest sneeuwzekere regio’s in de Alpen. Goed voor meer dan 300 km gemarkeerde pistes in alle varianten en moeilijkheidsgraden, met prachtige afdalingen en grandioze uitzichten. Hier ski je niet alleen in het grootste aaneengesloten gebied van Oostenrijk, maar ook in de vijfde grootste wintersportregio ter wereld. Zin in een extra kick? Dan kun je een van de snowparks, funslopes, wedstrijdpistes of racecircuits uitproberen. En als je een ervaren skiër of snowboarder bent die van diepe poedersneeuw houdt, vind je in deze regio niet minder dan 200 km gemarkeerde freeridepistes.

Internationale sfeer

St. Anton am Arlberg is een charmant dorp met een rijk verleden. Toch hangt hier tegelijk een aanstekelijk moderne sfeer. Dat heeft voor een stuk te maken met het internationale publiek. Hier kom je – op de pistes of tijdens de après-ski – altijd wel iemand uit het verre buitenland tegen. Ze zijn ook erg trots op hun skipioniers en internationale sterren. Ergens in het gebied kun je de Hall of Fame tegenkomen: een interactieve expo over bekende skiërs en filmsterren. Ook de lange skironde van 85 km, Run of Fame, staat in het teken van plaatselijke en internationale beroemdheden.

25 jaar ‘Der Weisse Rausch’

Het internationale hoogtepunt valt al jaren op de laatste dag van het skiseizoen. Dan vindt de ‘Weisse Rausch’ of ‘White Thrill’ plaats, een wedstrijd die sportieve skiërs én toeschouwers uit de hele wereld aantrekt. Meer dan 500 skiërs en snowboarders starten op hetzelfde moment aan een 9 km lange afdaling over een niet-geprepareerde piste. Daarna volgt een spetterende party. Op 20 april 2024 viert dit legendarische gebeuren zijn 25ste verjaardag!

Veel beleven naast de pistes

Zijn er niet-skiërs in je groep? Geen zin om al je tijd in het skigebied door te brengen? In St. Anton am Arlberg zul je je niet gauw vervelen. Langlaufers vinden hier uitstekende sneeuwzekere loipes. Maar je kunt ook volop genieten van de rust, de natuur en romantische uitzichten tijdens een winterwandeling of begeleide sneeuwschoentocht. Altijd leuk: met z’n alleen sleetjerijden op een van de vele rodelbanen. En na de actie kun je uitgebreid gaan ontspannen in een van de wellnesscentra in de buurt.

Smullen van gastvrijheid

Nog een voordeel van die wereldreputatie: het culinaire aanbod is groot en gevarieerd. Hou je van typisch Tiroolse kost in een charmante berghut met zonnig terras en waanzinnig uitzicht? Geen probleem. Misschien krijg je er zelfs huisgemaakte schnaps bij. Maar net zo goed vind je hier restaurants met een verfijnd gastronomisch aanbod en een indrukwekkende wijnkelder. En tussen die twee uitersten ligt nog heel veel lekkers…

3 Toppers in St. Anton am Arlberg

* De Valluga-top: de Valluga is niet de hoogste berg van de streek, wel die met het mooiste uitzicht. Vanuit het Valluga View restaurant heb je al een adembenemend panorama. Maar als je nog een kabellift hoger gaat, kom je aan een platform met een nog weidser vergezicht.

* Huskytocht: elke vrijdag kun je met de vrolijke sledehonden een rit door de sneeuw maken.

* Wellness: relaxen in de sauna, rustig dobberen in het water of je zalig laten masseren, dat kan in het grote wellnesscenter Arlberg WellCom.

