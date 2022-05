Martigny: de perfecte mix van kunst en levenskunst

Dompel jezelf onder in een gerenommeerde beeldentuin en een abdij van 15 eeuwen oud. Ga wandelen met een Sint-Bernardshond, of kom tot rust in een zalige warmwaterbron. Het door wijngaarden en bergen omringde Martigny is een heerlijk gevarieerde vakantiebestemming!

Bezoek de schattigste honden ter wereld

Driehonderd jaar lang werd de meest iconische hond ter wereld gefokt op de hospice op de Sint-Bernardspas, hoog in de bergen. Maar sinds er te weinig monniken zijn om de reddingshonden te verzorgen, kregen de dieren een nieuwe thuis in het dal in Martigny. Het Barryland Museum – genoemd naar de legendarische hond Barry die meer dan 40 mensen redde – vertelt niet alleen hun geschiedenis, het is ook een echte hondenkennel waar de dieren in goede handen zijn. Superschattig zijn ze, de puppies die hier worden grootgebracht. Bovendien zijn de honden ook heel kindvriendelijk, en worden ze geregeld even uit hun nest gehaald zodat kleine bezoekers ze ook kunnen aaien. O ja, dat van dat tonnetje met die schnaps rond hun nek? Is een verzinsel. Er zat vroeger gewoon warme thee in het vaatje. Wil je de dieren nog beter leren kennen, dan kun je met de Sint-Bernardshonden in het bos gaan wandelen. Een echte gezinsactiviteit, waarbij kinderen de honden aan de leiband mogen houden en ze anderhalf uur uitlaten, knuffelen en strelen. #barryland

Puppies van Sint-Bernardshonden © Martigny Tourism

Ontdek de geheimen van de abdij van Saint-Maurice

De abdij van Saint-Maurice ontstond in 515 als een plek waar martelaars vereerd konden worden, en was ooit het spirituele centrum van het Bourgondische Rijk. Het is het oudste westerse christelijke klooster dat nog altijd actief is op de plaats van de stichting. De Laus Perrenis, het eeuwige gebed van de kanunniken, wordt al een fabelachtige 1.500 jaar dag na dag voortgezet. Tegenwoordig herbergt de abdij een van de rijkste kerkschatten van Europa. Met een originele muzikale audiogids ontsluier je de geheimen van al de plekken die je bezoekt, zoals de basiliek of de archeologische site van de oude kerken. Laat je betoveren door de charme en de sfeer van deze ronduit unieke site, en door de handgemaakte zilveren juwelen in de schatkamer. #abbayestmaurice

De abdij van Saint-Maurice © Martiny Tourism

Zin in een stevig likeurtje?

Tijd voor een drankje? Dan moet je zeker even langslopen bij Morand, de distillerie die sinds 1889 eau de vie, gin en diverse siropen fabriceert. Elke zaterdagochtend kun je tijdens een geleid bezoek van anderhalf uur (op reservatie) een kijkje nemen achter de schermen van het traditionele distilleren, dat nog altijd volgens aloude methodes verloopt. Natuurlijk mag je op het einde ook proeven van de lekkere drankjes die hier uit verschillende fruitsoorten worden gewonnen. Niet te missen: een glaasje Williamine, de eau de vie gemaakt van Williams-peren. Voor 1 liter van het edele drankje zijn liefst 12 kg peren nodig! #morand

Distillerie Morand © Martigny Tourism

Een heerlijke beeldentuin in het groen

’s Zomers is de beeldentuin in openlucht van de Pierre Gianadda Foundation een van de meest rustgevende plekken om in de streek te bezoeken. Je ontdekt er 35 kunstwerken van grote namen zoals Rodin, Miró, Henry Moore en Niki de Saint Phalle, omringd door een schitterend natuurdecor van groen én van bergen. Ook het automuseum met 42 oldtimers van voor de Tweede Wereldoorlog is de moeite. Deze zomer kun je ook een tijdelijke expo bekijken over het oeuvre van de Franse kunstenaar Jean Dubuffet. #gianadda

De Pierre Gianadda Foundation © Martigny Tourism

En dan is het tijd voor de wellness!

Geen betere manier om een zalige vakantiedag in de bergen af te ronden dan met een weldadig spa-bezoek. De Bains Lavey liggen op tien minuten rijden van Martigny, aan de voet van de bergtoppen van de Dents du Midi en de Dents de Morcles. Alleen al voor dat unieke panorama is dit thermale Eden een absolute aanrader. En dan hebben we het nog niet over het grote aanbod aan in- en outdoorbaden met thermaal water uit de bergen, of de vele jacuzzi’s, stoombaden en het mooie saunalandschap. #lavey

De Bains Lavey © Alain Baschenis