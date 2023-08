Making memories: met je gezin naar Kreta en Naxos

Een gezinsvakantie hoeft niet propvol actie en adrenaline te zitten. Met hun azuurblauwe baaien, groene bergen en antieke ruïnes bieden Kreta en Naxos prachtplekken genoeg waar je je kinderen (en jezelf natuurlijk) het mooiste zomercadeau kan doen: een trage, echte Griekse eilandvakantie die ze nooit zullen vergeten.



Koester jij soms heimwee naar die ideale vakantie uit je kindertijd? De zon scheen, de dagen gleden traag voorbij, het leek alsof je nooit terug naar school zou moeten. Je voelde je perfect thuis op een plek ver van huis. Welke musea of attracties je bezocht, herinner je je niet precies. Maar de geur van de pijnbomen en het strandje in de baai bleven je wel bij. Oh, en dat terrasje op het dorpsplein waar je iedere keer je favoriete gerecht bestelde. Je ouders grinnikten en lieten je begaan. Dat soort gezinsvakantie kan je (her)beleven op Naxos en Kreta.

Kreta

Gezinsselfie bij de tempelpoort

Op Naxos arriveer je met de wind in de haren. Van op de veerboot vanuit Mykonos zie je hoe de hoofdplaats Chora zich tegen de vruchtbare bergflank nestelt. Hagelwitte blokkendozen van huizen klimmen naar het Venetiaanse fort uit de middeleeuwen. In de wirwar van stegen verschuilen zich stadspaleizen, versterkte torens en byzantijnse kerken. Op een eilandje in de haven staat de 2500 jaar oude Portara. De zes meter hoge marmeren tempelpoort kadert de zonsondergang perfect in. Steek de baai over via het wandelpad en maak je iconische gezinsselfie op Naxos.

Portara

Van marmergroeve tot olijfoliemolen

Naxos is het grootste eiland van de Cycladen. De oppervlakte van 450 vierkante kilometer lijkt klein, maar op een bergachtig eiland telt iedere kilometer dubbel. Huur dus een auto en beleef memorabele avonturen in het binnenland. Weet je nog toen we op Mount Zas gingen wandelen en met onze zaklampen stalagmieten bekeken in de Grot van Zeus? Of toen de marmergroeve in Apolonia bezochten, met dat reusachtige antieke beeld dat nog vastzit aan de rotswand? Of hoe we gevulde olijven snoepten in de historische olijfoliemolen van Eggares? De passie waarmee die familie ons rondleidde in hun prachtig museum. En de kinderen maar olijven vreten. Gênant!

Veilige zandstranden

Zelfs kleine attracties kunnen herinneringen opleveren waarover je nog jaren kan nakaarten. Dat is de typische magie van de Griekse eilanden. De oppergod Zeus groeide op Naxos op en heeft het eiland van zijn jeugd maximaal kindvriendelijk gemaakt. In beschutte baaien heb je weinig golven en lopen zandstranden traag af in zee. Huur ligbedden met een parasol in Agios Prokopios of Agia Anna en geniet van een heerlijk lome zomerdag, met kinderen die veilig ravotten in het water, en Griekse hapjes en drankjes in de beach bar.

Suppen, surfen of paardrijden

Plaka, het langste zandstrand op Naxos, is omringd door indrukwekkende duinen. Op het kalme, azuurblauwe water kan je allerlei watersporten beoefenen. Huur een kano, sup of waterfiets en beleef de Cycladische zonsondergang op het water. Met je tieners kan je leren kite- of windsurfen. En wat dacht je van paardrijden op het strand? De Naxos Horse Riding Club verwelkomt ruiters van alle leeftijden en ieder niveau op zijn tours. Met je begeleider verken je ‘junglewegen’ in de heuvels en waad je te paard naar een eilandje.

Kerngezond smullen op Kreta

Zowel op Kreta als Naxos vind je gezellige taverna’s. Ze toveren zo veel bordjes op tafel dat ook de kinderen hun buikje rond eten. Na de vakantie zou hun nieuwe lievelingsgerecht wel eens Grieks kunnen zijn. Kreta heeft de gezondste keuken ter wereld omdat de koks zich aan twee regels houden: kook met even veel liefde als je oma, en haal je producten vers van het land. Hoeveel rijkdom een vruchtbaar eiland kan voortbrengen, ontdek je op de bruisende markten van Heraklion en Chania. De kinderen kijken zich de ogen uit!

Tem het stierenmonster…

Kreta is het grootste Griekse eiland en meet 260 kilometer van west naar oost. Drie ruige bergketens regelen het klimaat en veroorzaken de neerslag die het eiland vruchtbaar maakt. Maar de regen valt vooral in de winter. Op zo’n eiland wil je niet alleen vakantie vieren, je wil er wonen! Geen wonder dus dat de Minoïsche beschaving zich hier 5000 jaar geleden begon te ontwikkelen. Het Paleis van Knossos prikkelt ook de fantasie van je kinderen. Mamma, leefde hier echt een stierenmonster in een doolhof?

Paleis van Knossos

…en vaar op de Styx

Van Knossos blijft een labyrint van paleizen en villa’s over, versierd met verfijnde fresco’s van stieren en fabeldieren. In het Archeologisch Museum van Heraklion krijg je die vreselijke Minotaurus echt te zien. Gelukkig gaat het om oud-Griekse afbeeldingen. Het museum biedt gratis boekjes aan, waarmee kinderen vanaf 5 jaar op speurtocht kunnen naar stieren, planten, goden en helden. In Labyrinth Park beleven je kinderen beroemde verhalen uit de Griekse mythologie. Dwaal door het labyrint, bewonder het Paard van Troje, vaar op de Styx. Van zo veel educatief verantwoorde pret steek je zelf ook nog wat op.

Dompel je onder in de natuur

De noordkust van Kreta is bezaaid met havens, baaien en zandstranden. Elounda is de bekendste badplaats, Sitia de geheimtip. Helemaal in het westen, in Falassarna, hangt een hippievibe. Op deze geliefde familiestranden vind je ligbedden en parasols en kan je suppen, kajakken, duiken, windsurfen… noem maar op. Aan het strand kan je je ook onderdompelen in de natuur. Het strand van Vai bereik je via het grootste palmenwoud van Europa: je waant je in een Caribische lagune. In Elafonissi kleuren verpulverde schelpjes het zand roze, wat verbluffend contrasteert met het azuurblauwe water. Zin om de onderwaterwereld te bewonderen zonder te duiken? In het CretAquarium in Heraklion stelen kleurrijke vissen, zeezoogdieren en schildpadden ieder kinderhart.

Van canyon tot bergtop

Met grotere kinderen beleef je heroïsche avonturen in het binnenland. Ga mountainbiken in het Asterousia-gebergte ten zuiden van Heraklion of wandel door de 500 meter diepe Samariakloof, die op haar nauwste punt slechts vier meter is. De Natuurparken van Sitia en Psiloritis zijn door de Unesco erkend als Global Geopark. In Sitia leiden wandelpaden je langs met wilde bloemen en kruiden begroeide kloven. Psiloritis is de hoogste berg van Kreta. De natuur heeft zich hier uitgeleefd als beeldhouwer en de wonderlijkste rotsformaties gevormd. Of zijn hier goden aan het werk geweest?

Samariakloof

Griekse gastvrijheid

Over goddelijk gesproken: de hotels op Kreta en Naxos tillen de Griekse gastvrijheid naar een hemels niveau. Langs de baaien, waar vaak de blauwe vlag wappert, vind je zowel grote strandresorts en internationale hotelketens als traditionele lokale hotels, cottages en bed & breakfasts. Kreta herbergt een derde van de Griekse vijfsterrenhotels en 40 procent van de duurzame Green Hotels. Je kan je terugtrekken in je persoonlijke oase van rust of genieten van de uitgebreide faciliteiten van een resort. Hoe jouw thuis ver van huis eruitziet, bepaal je op de Griekse eilanden helemaal zelf.

