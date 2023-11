Maak je klaar voor een knusse winter in Wallonië

Tijdens een winterwandeling genieten van de frisse buitenlucht, heerlijk cocoonen in een gezellig hotel of je eigen gîte, een tentoonstelling meepikken en de kerstsfeer opsnuiven. Ervaar deze winter de gezelligheid van Wallonië en de Ardennen.

Ontdek de magie van winterse wandelingen

Neem de tijd om de mooiste landschappen te bewonderen. Wandel door charmant verlichte dorpjes. Adem de frisse lucht in van de betoverende bossen. Voel de sneeuw knisperen onder je voeten. Ontdek de natuur en de steden op een geheel nieuwe manier. Kortom, geniet van een onvergetelijke winterervaring!

Geniet deze winter van de magische sfeer om je heen met onze suggesties voor wandelingen.

Wandelen rond het kasteel van Reinhardstein – © WBT – Olivier Bourgi

Gezellige gîtes en hotels voor een warme winter

Gezellig met een geruite plaid op schoot, een kop warme chocolademelk in de hand, genietend van de geur en de warmte van een knapperend haardvuur terwijl buiten de wind waait… Beleef een knusse winter dankzij onze selectie van bijzonder gezellige hotels en gîtes in Wallonië.

Domaine de Ronchinne – © WBT – Maxime Collin

Even ontsnappen aan de winterkou met een tentoonstelling

In Wallonië lopen het hele jaar door tal van prachtige tentoonstellingen. Zo kan je in Waterloo op het Domein van de Slag bij Waterloo 1815 een nooit eerder vertoonde tentoonstelling over ABBA in België zien. Deze kleurrijke overzichtstentoonstelling kwam tot stand ter gelegenheid van de 50e verjaardag van hun Eurovisieoverwinning.

Fan van schilderkunst, fotografie, beeldhouwkunst, aardewerk…? Er is voor ieder wat wils in het ruime aanbod aan tentoonstellingen!

Tentoonstelling ABBA © ABBA Waterloo

Kerstmarkten en sfeervolle verlichting

De komst van de winter markeert altijd het begin van een magische periode vol verwondering en vreugde. Je vindt de magie van Kerstmis om elke hoek, met voorstellingen, sfeervolle verlichting en kerstmarkten. Struinen van kraampje naar kraampje, genieten van een zoete lekkernij of een glas glühwein… Het zijn al deze kleine dingen die de Waalse kerstmarkten zo charmant maken.

Kerstmarkt – © WBT – Christophe Vandercam

Alles dicht bij alles

Cultuur, natuur, historie, couleur locale, lekker eten en drinken, het is soms maar een wandelingetje of een fietstocht van je verblijf verwijderd. Wij hebben een aantal routes met het credo alles dicht bij alles uitgewerkt zodat je enkel nog moet uitpluizen hoe laat je ’s ochtends aan de ontbijttafel verschijnt en welk lokaal biertje je in de namiddag zal drinken.

En vergeet zeker je VISITWallonia.be Pass niet. Dankzij deze handige digitale toeristenpas geniet je van meer dan 200 voordelen en een selectie leuke tips voor je uitstapjes en verblijven in Wallonië. Geniet van tal van aanbiedingen en kortingen bij onze toeristische partners. Het aanbod verandert doorheen het jaar.

Ga van de ene ontdekking naar de andere in Wallonië!