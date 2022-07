Lekker: proef dit heerlijke bladerdeeghapje gemaakt met lokale producten mét een Europees label van foodie Amylia Deschepper (Cookameal)

©Wout Hendrickx

‘Europese topkwaliteit is kunst’: dat is de slogan van EuroFoodArt, een campagne met als doel de Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB) en Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) te promoten.

Ambassadrice in 2022 van de campagne is Amylia Deschepper, bekend voor haar blog Cookameal, waarin ze gul haar liefde voor lekker eten en gezelligheid deelt.

Amylia, jij bent ambassadrice van deze campagne. Proficiat!

Amylia: “Dankjewel. Ik ben heel fier dat ik dit jaar gekozen ben als ambassadrice. Die rol ligt me: ik zet me al jaren in om het lekkers van bij ons in de kijker te zetten. Want ik blijf me steeds verbazen hoe veel ons kleine landje te bieden heeft! Extra bijzonder is toch wel dat de producten die geselecteerd werden voor deze campagne allemaal BOB- of BGA-producten zijn uit Wallonië…. en ik als Vlaamse blogster werd uitgekozen om ze mee te promoten. “

Vind hier de 11 BOB en BGA producten terug uit ons mooie land.

Wat willen die labels BOB en BGA juist zeggen?

Amylia: “Wel, om te beginnen zijn BOB en BGA beide officiële Europese kwaliteitslabels die voorbehouden zijn voor traditionele producten van regionale afkomst.

BOB staat voor ‘beschermde oorsprongsbenaming’ en BGA voor ‘beschermde geografische aanduiding’. De voorwaarden om een BOB-label te kunnen krijgen zijn nog nét iets strenger van bij een BGA-label. Een BOB wordt enkel verleend aan producten waarvan de productie, verwerking én bereiding plaatsvinden binnen een bepaald geografisch gebied. Bij BGA is dat een of-of-verhaal… Minimaal één van de productie-, verwerkings- of bereidingsstadia moet in het geografische gebied gebeuren. Het vlees voor een BGA-worst mag bijvoorbeeld afkomstig zijn van dieren buiten de streek. Maak je geen zorgen als je dat allemaal niet wist, ik denk niet dat zulke labels over het algemeen al goed gekend zijn bij consumenten. Daar wil ik graag iets aan veranderen.” (lacht)

Hoe ga je aan de slag met deze uitstekende producten?

Amylia: “Onbekend is onbemind. Ik denk dat nogal wat mensen nog niet alle elf regionale producten kennen, laat staan geproefd hebben. Ik wil ook graag enkele vooroordelen de wereld uit helpen. Zo vrees ik dat kwaliteitslabels vaak gekoppeld worden aan ‘duur’, wat trouwens helemaal niet het geval hoeft te zijn. Ook hoef je voor deze producten ook niet altijd naar speciale winkels. Wist je dat er veel gewoon in de lokale supermarkt te vinden zijn?

Wat ik ook zo tof vind: de elf producten lenen zich heel goed tot ‘sharen’. Ik maak graag royale aperoplanken met al dat lekkers, zodat mijn vrienden en familie ze met een glaasje erbij kunnen ontdekken.

Hopelijk kan ik het komende jaar nog meer mensen inspireren om op zoek te gaan naar de mooie BOB- en BGA-producten uit ons kleine landje, en meer bepaald uit Wallonië. Ik wil ze nieuwsgierig maken, inspireren en enthousiasmeren om zelf ook aan het koken te gaan met de BOB en BGA producten! Probeer dus dit recept uit dat ik creëerde voor EuroFoodArt.”

Meteen uitproberen!

Bladerdeeghapje met Fromage de Herve AOP, Jambon d’Ardenne IGP en Belgische asperges

Wat heb je nodig voor 8 stuks?

Hapje voor 8 of voorgerecht voor 4 personen

8 plakjes Jambon d’Ardenne BGA

200 g Fromage de Herve BOB

24 groene asperges (afhankelijk van de grootte)

8 vierkanten bladerdeeg (min 10×10 cm)

1 ei

1 el olijfolie

Peper en zout

Extra: Sesam-of Nigellazaad

Zo ga je te werk

Verwarm je oven op 200°C Leg op elke vierkant bladerdeeg een plakje Jambon d’Ardenne BGA Verwijder de houtachtige onderkant van de groene asperges Besprenkel de asperges met de olijfolie, kruid met peper en zout Schik de asperges schuin op het bladerdeeg Snij de Fromage de Herve BOB in plakjes, verdeel de plakjes over de asperges Maak nu pakketjes door 2 punten van het bladerdeeg over elkaar te plooien Schik de bladerdeegpakketjes op een met bakpapier beklede bakplaat Klop het ei los met beetje water Bestrijk de pakketjes met het eimengsel Werk eventueel af met Sesam-of Nigellazaad Bak ongeveer 20 minuten in de voorverwarmde oven

Wijntip: Côtes de Sambre et Meuse blanc BOB

De samensteller van deze promotiecampagne is als enige verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De Europese Commissie en het Europees Uitvoerend Agentschap onderzoek (REA) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die het campagnemateriaal bevat.