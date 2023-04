Lausanne en omgeving, van cultuur tot topwijn

Lausanne is niet alleen de wereldhoofdstad van de Olympische Spelen, de stad behoort sinds 2018 tot het ‘Great Wine Capitals Global Network’. Geen enkele andere Zwitserse stad doet qua wijngaarden beter: twee ‘appellations protégées’ aan de rand van de stad, samen goed voor vijf wijndomeinen. Maar er valt nog veel meer te beleven in en om Lausanne. Tijd voor cultuur. Met een goed glas binnen handbereik, dat spreekt.

©David Carlier

Wie aan wijntoerisme wil doen, spoort met het openbaar vervoer op slechts enkele minuten naar Lavaux. Ontdek de unieke schoonheid van de terrasvormige wijngaarden die tal van kunstenaars hebben geïnspireerd en neem rustig de tijd om de pittoreske dorpjes met een bezoek te vereren. Onder de indruk? Dat was Unesco destijds ook, en daarom werd het hele gebied tot werelderfgoed verheven. Wie de lokale wijnen beter wil leren kennen, kan ze degusteren bij de wijnboeren zelf of in het Lavaux Vinorama. Daar vind je niet alleen de wijnen uit de lokale wijndomeinen, maar ook de vele andere wijnen uit de domeinen iets verder weg.

Vat vol cultuur

©Switzerland Tourism Lorenz Richard

Lausanne heeft een drukke culturele kalender en het aanbod is gigantisch. Pik een tentoonstelling mee in Art Brut (autodidactische kunstenaars) of bezoek de befaamde Fondation de l’Hermitage. Cultuurliefhebbers weten wellicht al langer dat de nieuwe kunstwijk Plateforme 10 een absolute must-visit is. Zelfs als je maar matig geïnteresseerd bent in kunst, moet je toch eens gaan kijken, want Plateforme 10 is net als de hele stad bijzonder toegankelijk. Liefhebbers van theater en muziek plannen maar beter op voorhand, want het aanbod is enorm. Check het Théâtre de Vidy, het Arsenicum, het Théâtre de Beaulieu, de Opéra of probeer kaartjes te scoren voor een concert in de Docks.

Absolute must-do: het Olympisch Museum

Wil je de grote Olympische momenten herbeleven? De adrenaline van de kampioenen voelen? Ga dan tijdens je bezoek aan de Olympische hoofdstad zeker langs in het overweldigende Olympisch Museum! En vergeet achteraf niet om jezelf te verwennen in TOM café met zijn adembenemende uitzicht op het meer.

©LT Laurent Kaczor

Speciale aanbiedingen

Het aanbod attracties in en om Lausanne is overweldigend en wie slim is, neemt de speciale aanbiedingen onder de loep. De Lausanne City Pass is een must voor wie elke uithoek van de stad wil verkennen, maar ook buiten de stad liggen aardig wat voordelen in het verschiet.

©LT Blake production

En verder weg?

Lausanne is op zich al een topbestemming, en de omgeving leent zich tot heel wat leuke uitstapjes. De wijngaarden, de kastelen van Chillon en wandelen in de Alpen zijn slechts enkele van de attracties die gemakkelijk bereikbaar zijn vanuit de Olympische hoofdstad. Voor wie zijn of haar bucketlist wil aanvullen, alvast een paar suggesties: Maison Cailler (chocolade), de indrukwekkende vergezichten vanaf de Rochers-de-Naye, het unieke Chaplin’s World museum en – voor de durvers – de oversteek van de Peak Walk, een hangbrug die twee bergtoppen met elkaar verbindt (Glacier 3000). Dus neen, tijdens jouw verblijf in en rond Lausanne krijgt verveling geen enkele kans.

