Lapland: waar dromen uitkomen

Advertorial

Duizenden bevroren meren, witte vlaktes overal waar je kijkt, bomen die buigen onder een dikke laag sneeuw, kuddes rendieren… Het klinkt als een sprookje, maar in Lapland wordt het werkelijkheid: hier komen je dromen uit. Ver weg van de alledaagse drukte is deze ongerepte regio synoniem aan rust en een groot gevoel van vrijheid. Nordic, de Scandinaviëspecialist, neemt je mee naar Europa’s laatste wildernis.

Typische activiteiten

Tijdens de winter heeft Lapland veel verrassingen voor je in petto. Je kan bijvoorbeeld genieten van een uitgebreid scala aan typische activiteiten. Wat staat er op de agenda? Sneeuwschoenwandelen langs bevroren meren en door oneindige bossen, langlaufen, ijsvissen… Adrenalinezoekers kunnen zich hier ook naar hartenlust uitleven: trek aan hoge snelheden door de winterse landschappen met een sneeuwscooter, scheur over het ijs met een ijsbuggy of ga zelfs karten op de bevroren rivieren.

Een huskysledetocht is heel vaak een van de hoogtepunten van een winterreis naar Lapland, zeker voor de hondenliefhebbers onder ons. Terwijl het magische witte landschap zich ontvouwt, hoor je alleen het ruisen van de wind en het getik van de husky’s voor de slee… De tijd lijkt even helemaal stil te staan en al je zorgen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Wie alles uit zijn wintersprookje wil halen, kan in Fins Lapland zelfs de enige echte Kerstman en zijn rendieren ontmoeten.

Een kleurrijke bestemming

Het noorderlicht, het ultieme hoogtepunt van jouw winterreis

Of je nu op zoek bent naar avontuur of rust, in Lapland kan het allemaal. Wat reizigers vooral aanspreekt aan Lapland, zijn de intrigerende kleuren van de bestemming. In de zomer kan je een eindeloze dag ervaren: de middernachtzon kleurt de landschappen in roze en oranje tinten. In de winter verschijnt een heel ander schouwspel: het noorderlicht. Een natuurverschijnsel dat moeilijk te voorspellen is, maar is dat niet wat het zo bijzonder maakt? Het groene licht dat ineens verschijnt en aan de hemel danst… dit magische moment vergeet je nooit meer.

Unieke accommodatie

Arctic Bath, een drijvend hotel met focus op wellness

Nog wat extra magie toevoegen aan je reis? In de bijzondere accommodaties van Nordic wordt overnachten zelfs een unieke ervaring.

Slapen in een kamer van ijs, de nacht doorbrengen in een drijvend hotel of je kinderdromen waarmaken met een overnachting in een boomhut? Of wil je het noorderlicht spotten vanuit je bed? Het is allemaal mogelijk.

Laat je volgende winter betoveren door de magie van Lapland, een winterparadijs voor jong en oud!