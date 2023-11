Langlaufplezier tussen bergen en meer in de Achensee

Het natuurlandschap rond het grootste meer van Tirol is zo mooi dat je meteen zin krijgt om op verkenning te gaan. Dat kan te voet, op ski’s of zelfs vanuit de lucht. Maar vooral: vakantieregio Achensee is een van de betere langlaufbestemmingen in Oostenrijk.

ID-kit Achensee

* Skigebieden: Hochalmlifte Christlum (Achenkirch), Rofanseilbahn (Maurach), Karwendelbergbahn (Pertisau), Steinberg (Rofan), Astenberg (Wiesing).

* 53 km skipistes, 150 km geprepareerde wandelwegen, 230 km langlaufloipes

* Dorpen: Pertisau am Achensee, Achenkirch am Achensee, Maurach am Achensee, Wiesing, Steinberg am Rofan

* Bijzonder: je langlauft of skiet hier bijna overal met zicht op het prachtige meer

Samen met vijf charmante dorpen slingert de 9 km lange Achensee zich als een fjord tussen bosrijke hellingen en ruige besneeuwde toppen. Dit betoverende winterlandschap kun je op veel manieren beleven. Maar op langlauflatten is dat misschien wel het mooist.

Wondermooie natuur

Romantisch. Dat is het eerste dat in je opkomt, wanneer je het grote heldere meer én de besneeuwde bergflanken in één enkel beeld ziet. Die verwondering wordt nog intenser, wanneer je de vakantieregio rond de Achensee uitgebreider verkent. Vanop elke helling in de omgeving blijkt het uitzicht op het meer anders… Het meest ongerepte stuk natuur vind je zonder twijfel in Natuurpark Karwendel, dat bij het plaatsje Pertisau aan de Achensee begint. In dit berglandschap met oude bossen voelt zelfs de indrukwekkende steenarend zich thuis. Dit grote beschermde natuurgebied kun je zowel te voet als op langlauflatten verkennen.

Langlaufparadijs

Veel wintersporters komen dus naar hier om te langlaufen. Meer dan 230 km loipes doorkruisen de landschappen rond de Achensee. Ze lopen langs de oevers van het meer en door brede vlakke valleien omzoomd door dennenbossen. Maar er zijn ook pittige routes met steile hellingen en sportieve trajecten door het Karwendeltal. Nog nooit op langlauflatten gestaan? Ook dan is Achensee de place to be. Er zijn verschillende langlaufscholen, veel gemakkelijke loipes en speciale oefenpistes.

Skiën & onthaasten

Daarnaast telt de regio ook vier kleinschalige skigebieden, waar het er relaxed aan toe gaat. Hier ski je zonder stress of aanschuiven aan de liften. Tegelijkertijd is er wel genoeg variatie: carvingafdalingen, kindvriendelijke pistes, diepe sneeuw, buckelpistes, funparks… Verder zijn er ook twee speciale oefenterreinen voor beginners.

Toerskiën

Maar misschien wil je je eens aan een bijzonder skiavontuur wagen? In de omgeving van de Achensee kun je meegaan op een toerskitocht. Je neemt dan geen skiliften, maar gaat op eigen kracht – met stijgvellen onder de ski’s – naar boven. Als je nog geen ervaring hebt met toerskiën, ga je best met een speciale gids op stap. Ook het speciale leerpad is een aanrader. En wie de kneepjes wel al onder de knie heeft, kan een van de uitgestippelde toerskiroutes uitproberen.

Natuurbeleving zonder ski’s

Toch heb je niet per se ski- of langlauflatten nodig om van de natuur te genieten. Er zijn heel wat geruimde wandelwegen om in de winterse bergwereld te duiken. In het idyllische dorpje Steinberg am Rofan kun je zelfs een verlichte wandellus volgen. Op sneeuwschoenen door het stille landschap trekken? Met een professionele gids aan je zijde is dat veilig én leerrijk. En voor je uit deze schilderachtige streek vertrekt, moet je nog minstens één onvergetelijk avontuur meemaken. Wordt het een sprookjesachtige rit met de paardenslee? Of een wonderlijke tocht met een luchtballon, die langzaam boven de bergen en het meer zweeft?

3 Toppers in Achensee

* Op stap met een ranger: van 18 december tot 15 maart is er een speciaal excursieprogramma met natuurrangers. Tijdens deze wandeling in Natuurpark Karwendel kom je meer te weten over plaatselijke dieren, planten en sporen in de sneeuw.

* Wellness: zalig dobberen op het water, opwarmen in de sauna of het stoombad, een massage voor vermoeide spieren… Heel wat hotels in de streek hebben een eigen wellnessafdeling, maar je kunt ook naar het grote wellnesscentrum Atoll Achensee.

* Uitzicht: in de traditionele Erfurter Hütte in Maurauch geniet je van streekspecialiteiten én van een geweldig uitzicht.

