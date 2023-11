Laat wijn nog beter smaken met Iittala Essence glazen

Het idee achter Essence was radicaal simpel. Toen Alfredo Häberli de collectie in 2001 ontwierp, had hij een serie voor ogen met zo min mogelijk glazen waarin alle goede wijnen konden worden geschonken. Hij was ervan overtuigd dat je nog meer van de wijn geniet als de vormen eenvoudig zijn.

De Essence glazen zijn dan ook modern en minimalistisch en hebben een dun randje, wat een zeldzaamheid is bij loodvrij glas. De steel en de voet zijn even groot. Je herkent meteen een opmerkelijk gevoel van evenwicht wanneer de glazen naast elkaar staan. Essence ligt prettig in de hand en laat goede wijn nog meer tot zijn recht komen. Essence is één van de meest geprezen glasserviezen ter wereld en won al de iF Award en de Les Découvertes-prijs.

Over de ontwerper

Alfredo Häberli (1964) is een internationaal bekende Zwitsers-Argentijnse productontwerper die in het Zwitserse Zürich woont. In zijn ontwerpen komt traditie samen met innovatie, plezier en energie. Een groot deel van zijn werk wordt sterk beïnvloed door zijn vroege jeugd in Argentinië en zijn nieuwsgierigheid naar en de verkenning van het dagelijks leven. Als resultaat kenmerken zijn creaties zich door een krachtige expressie en emotie. Häberli werkt samen met een aantal toonaangevende designbedrijven zoals Alias, BMW, Luceplan en Schiffini. Zijn werk en ontwerpen waren al te zien in vele tentoonstellingen in heel Europa en zijn vaak in de prijzen gevallen tijdens zijn lange loopbaan. In 2014 werd Häberli door het Zwitserse ministerie van cultuur onderscheiden met de prestigieuze Zwitserse Grand Prix voor Design. Häberli heeft Iittala de series Essence, Origo en Senta ontworpen.

Over Iittala

Sinds 1881 streeft Iittala ernaar inspiratie te bieden voor een mooier en plezieriger leven. Wat ooit begon als een glasfabriek in het Finse dorpje Iittala, heeft zich ontwikkeld tot een internationaal bekend merk dat een doorslaggevende rol heeft gespeeld in het definiëren van een Scandinavische lifestyle.

