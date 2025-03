Kroatië: Tijdloze bestemming in een adembenemend decor

Van UNESCO-schatten tot authentieke dorpen en ongerepte natuur. Kroatië is zoveel meer dan azuurblauwe lucht en dito zeewater. Op een steenworp van de gebaande paden ontdek je rijke tradities, culinaire hoogstandjes en unieke eilanden. Het perfecte decor voor een onvergetelijke reis.

Met meer dan tweehonderd zonnige dagen per jaar overtreft Kroatië elke vitamine D-kuur. Maar wist je ook dat Kroatië de schoonste kustwaterkwaliteit heeft van Europa? En dat het land consequent gerangschikt staat als een van de veiligste landen ter wereld?

De parel aan de Adriatische kust profileert zich dan ook steeds meer als topbestemming voor toeristen. De rij- of vliegroute ernaartoe reikt bovendien niet verder dan populaire vakantiebestemmingen zoals Zuid-Frankrijk, Noord-Spanje of Italië.

Heerlijk vertragen

Hou je van slow tourism? Dan biedt Kroatië de perfecte biotoop. Het land combineert gevarieerde natuur, cultureel erfgoed, unieke gastronomie en verrassende avonturen, verspreid over de halvemaan van het vasteland en meer dan duizend (!) eilanden.

Nationaal Park Krka © Julien Duval

Kroatië telt onder meer acht prachtige nationale parken. De Plitvice-meren, UNESCO-werelderfgoed, staan bekend om hun turquoise meren en indrukwekkende watervallen. Het Krka Nationaal Park biedt een spectaculaire reeks watervallen en historische bezienswaardigheden, terwijl Kornati, een archipel van 89 eilanden, watersportliefhebbers en duikers aantrekt. Elk eiland langs de langgerekte Kroatische kustlijn biedt wel iets bijzonders. Vaar in de sporen van Odysseus en Marco Polo naar Mljet en Lokrum, ontdek het Apoxyomenos museum op Lošinj, de beroemde witte steen van Brač en de onderwaterwereld nabij Vis en Lastovo. Of duik naar natuurlijke sponzen en koralen op Krapanj en Zlarin.

Nood aan vaste grond onder de voeten? Strek dan de benen op de UNESCO-sites van Poreč, Zadar, Šibenik, Trogir, Split, Stari Grad en Dubrovnik. Het Paleis van Diocletianus in Split en de Euphrasiusbasiliek in Poreč weerspiegelen de rijke geschiedenis van Kroatië. Een wandeling door het doolhof van straatjes voelt als een dans door de eeuwen heen. De poëzie van de stad Šibenik snuif je op in de imposante forten en het architectonisch wonder van de Sint-Jacobus Kathedraal. Het nabijgelegen Trogir draagt met trots de titel van een van de best bewaarde middeleeuwse steden van Europa.

Actief ervaren

De sfeer en smaak van het land zuig je op door deel te nemen aan traditionele festivals en gastronomische evenementen. In maart vindt in Zagreb het Festival van het Licht plaats, dat de komst van de lente viert. Het riddertornooi Sinjska Alka in de Cetina-vallei gedenkt in augustus de heldhaftige verdediging van Sinj tegen de Ottomanen in 1715. De zomerse Fisherman Festivals aan de riva in Vrsar eren de vangsten van lokale vissers met verse gegrilde vis, Adriatische zeevruchten, muziek, dans en gezelligheid.

Kroatisch Nationaal Theater – Zagreb © Mario Gašparović

De rijke gastronomie gecombineerd met mediterrane gastvrijheid, maakt van Kroatië een fantastische ontmoetingsplek. Kuier over de lokale markten van Dolac in Zagreb, Tržnica in Pula of Pijaca in Osijek, waar je hemelse lokale producten ontdekt zoals Pag-lamsvlees, Istrische truffels of Slavonische kulen. Wedden dat de gastfamilie van je B&B ze ook verrukkelijk kan klaarmaken? En anders zijn er nog tal van mooie hotels, campings en accommodaties – op of aan het water – die je de volop laten proeven van al het lekkers dat Kroatië te bieden heeft.

