Kleine keuzes, grote impact: zo kies je bewust voor smaakvol eten

Een supermarkt die het je makkelijk maakt om lokaal en seizoensgebonden te shoppen? Ontdek Crisp, de online supermarkt die duurzame keuzes maakt en een voorliefde voor korte keten en lekkers uit het seizoen combineert in één app.

De kleine keuzes die je elke dag maakt zorgen voor grote impact. Door plastiek zakjes af te slaan, vaker de fiets te nemen en bewuster te vliegen kan je je ecologische voetafdruk drastisch verkleinen. Dat geldt natuurlijk ook voor wat er dagelijks op je bord ligt: lokaal, seizoensgebonden en verantwoord gekweekte producten zijn beter voor je geweten, want beter voor de wereld. Hoe handig is het als je hierbij wordt geholpen door je supermarkt? Zodat jij met een gerust hart kan genieten van lekker eten dat gegarandeerd uit een korte keten komt mét aandacht voor het seizoen?

Wij gaan op bezoek bij Crisp, de supermarkt die het anders aanpakt. Ontdek hieronder hoe Crisp smaakvol én duurzaam eten combineert met gebruiksgemak. Want hoe makkelijker zij het maken, hoe vaker jij een goede én smaakvolle keuze maakt.

Een kraakverse korte keten

Geen tussenpersonen, zoveel mogelijk rechtstreeks bij de boer of producent aankopen: zo maakt Crisp beter eten toegankelijk. Door het rechtstreeks contact met boeren, telers en makers worden onnodige tussenschakels geëlimineerd, en dat proef je. Want die kleinschalige voedselproducenten hebben een grote passie voor hun vak. Zo houden wij van de verse kruiden van teler Herbio uit Duffel: je krijgt de peterselie, koriander of dragon geleverd als plantje zodat de kruiden nog kraakvers zijn. Bij de teelt worden er geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt en het afvalwater wordt gefilterd en herbruikt. Zo werk je je gerechten af met smaakbommetjes waar je met een gerust hart van kan genieten.

Eet mee met het seizoen

Seizoensgebonden eten is niet enkel duurzaam, het is ook gewoon lekker. Want wat bij ons op z’n best is, legt geen duizelingwekkende hoeveelheid voedselkilometers af. Lokale seizoensgroenten en -fruit liggen snel op je bord en zijn daardoor extra smaakvol. Crisp maakt het makkelijk om in het seizoen te eten door zoveel mogelijk mee te bewegen met de seizoenen en keuzes te maken over producten die van verder komen. Zoek je naar aardbeien in de winter? Die zal je bij Crisp niet vinden. Pas nu, als de zon zich laat zien en de aardbeien lekker zacht en zoet worden, kan je ze in je digitale winkelmandje laden. En door vol ongeduld op de eerste oogst te wachten smaken ze eens zo goed: proef het zelf met de eerste Belgische aardbeiden van het seizoen.

Vermijd verspilling

Intelligente technologie zorgt voor een slim stockbeheer bij Crisp. Zo streven ze ernaar om een product pas in te kopen op het moment dat jij het in de app bestelt: dit levert jou een supervers product op en je vermijdt voedselverspilling. En het zorgt er bovendien voor dat jouw krop sla nooit bedolven zal zijn onder een zware zak aardappelen: zo komen je boodschappen ongeschonden bij je aan en gaat er niets verloren.

Perfect gegaarde vis

Vis is een product dat in de normale supermarkt vaak wordt weggegooid omdat het niet op tijd verkocht geraakt. Niet bij Crisp: alle verse vis wordt pas besteld wanneer een klant het aankoopt in de app. Bij de selectie van de vis wordt er bovendien rekening gehouden met het seizoen, de visbestanden en de vangsttechnieken. Zo eet jij vis zonder zorgen en vooral: met heel veel smaak. Onze favoriet uit de visafdeling is de warm gerookte zalm van familierokerij Jonens van de Fant. Dit stukje vis komt bij je toe in een vacuümverpakking: om de perfecte cuisson te bewaren leg ‘m gewoon even met zak en al in warm water. Een paar minuten later trek je de lauwe zalm in stukjes uit elkaar en leg je ‘m op de pasta (dat idee kregen we door één van de recepten van Crisp waarvoor je met één klik alle ingrediënten in je winkelmandje laadt. Een tip voor als je inspiratie even op is).

Vlees van blije koeien

Vlees is bij Crisp geen lastig onderwerp. Het doordachte assortiment komt van lokale boeren die zorgen dat de dieren een goed leven hebben. Zo komt er geen antibiotica aan te pas en kunnen de Limousinrunderen rustig buiten grazen. Wie liever geen vlees eet kiest uit het uitgebreide aanbod aan plantaardige producten.

Toe aan serieus goed eten? Probeer Crisp!

Wil jij ook zonder kopzorgen genieten van smaakvol eten? Download de Crisp-app op je telefoon, bestel je kraakverse boodschappen vanuit je luie zetel en krijg het gemakkelijk aan de voordeur bezorgd.

Via deze link ontvang je meteen 15 € korting.