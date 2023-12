Kies de juiste wijn bij het juiste gerecht

Spoiler! Perfectie zit hem niet in dat ene toefje peterselie of dat zalfje van aardpeer. Al wie ooit steken in de keuken liet vallen, weet dat de juiste wijn alles goedmaakt. Want wijnen die écht matchen sturen je gerechten meteen naar een hoger niveau. Goed nieuws dus voor de feestdagen: je hoeft je niet te verliezen in semiprofessionele details om te scoren aan de feesttafel, focus op je wijnen en hak de juiste knopen door. Succes gegarandeerd!

Er bestaan vele manieren om topwijnen te selecteren die perfect passen bij je gerechten. Een van de makkelijkste is ongetwijfeld om resoluut voor een specifiek wijngebied te kiezen en je daarin te verdiepen. De wijngaarden van de prestigieuze Centre-Loire bijvoorbeeld. Want hier vind je zowel een resem wereldbekende AOP’s zoals die befaamde Sancerre en Pouilly-Fumé, als enkele verborgen juweeltjes: van Côtes de la Charité over Menetou-Salon tot Quincy. Goed voor een mix van gevestigde waarden en beloftevolle wijnen die vaak onder de commerciële radar blijven. Kwestie van ook de fijnste neuzen aan tafel te blijven uitdagen.

De wijngaarden van de Centre-Loire liggen op geologische lagen en hellingen die dateren uit het Secundair en het Tertiair. Meer dan 70 miljoen jaar geleden stroomde de zee hier. Die evolutie leidde tot een gigantische diversiteit van terroirs waar de wijnmakers al meer dan 2.000 jaar van profiteren. Van harde en zachte kalksteen over mergel tot ziltig zand. Voeg daar de verschillende natuurgebieden en de vele microklimaten aan toe en je krijgt een bijzonder gevarieerd wijnaanbod. Zelfs binnen eenzelfde appellatie. Met dank aan die Loire. Frankrijks langste rivier is in de Centre-Loire immers de rode draad die ondanks alle variatie voor één gemeenschappelijke noemer zorgt: elegantie.

Variatie troef dus want dit wijngebied pakt uit met liefst 9 appellaties: Sancerre, Menetou-Salon, Quincy, Reuilly, Châteaumeillant, Coteaux de Tannay, Pouilly-Fumé, Pouilly-sur-Loire en Côtes de la Charité. Samen 5.900 hectare wijngaarden bewerkt door 695 wijnbouwers. Samen produceren ze zo’n 42 miljoen flessen per jaar. Meer dan de helft daarvan blijft in Frankrijk. De Fransen weten immers wat goed is. De wijnmakers van de Centre-Loire runnen dan ook vaak familiedomeinen waar de terroirkennis al generaties lang wordt doorgegeven. Dat leidde tot een imposante stamboom van vakmannen en – vrouwen die er een erezaak van maken om niet alleen hun terroir door en door te kennen, maar er ook alles uit te halen. Een mix van wetenschap en buikgevoel, of wijn tot kunst verheffen.

De wijngaarden rond Sancerre werden al in het gezegende jaar 582 vermeld en in 2021 riepen de Fransen dit stadje nog tot grote favoriet uit. Er staat duidelijk geen tijd op erfgoed. Noch op eeuwenoude pairings. De witte Sancerre wijnen zijn zowel fris, spannend als subtiel en passen perfect bij net zo’n vermaarde klassiekers als asperges en coquilles. Wie sushi, gemarineerde zalm of kroketjes van gandaham serveert, opteert best voor een Pouilly-Fumé of Pouilly-sur-Loire terwijl de ronde, lichtjes peperige witte wijnen van Menetou-Salon graag een ceviche van zeebrasem begeleiden. De delicate frisse aroma’s van Quincy gaan dan weer perfect samen met gravlax, groentetempura en geitenkaas en de bloemige intensiteit van Reuilly matcht zowel met pompoen als eend. Vissoep op het menu? Opteer dan voor Coteaux du Giennois.

Welk gerecht ook, over één ding hoef je je geen zorgen te maken, je vindt sowieso een Centre-Loire wijn die het geheel naar een hoger niveau brengt. Moeiteloos zelfs.

Geen goede wijn zonder lekker eten. En omgekeerd. Daarom wil deze wijnregio de aandacht vestigen op onbekende, misschien zelfs vergeten beroepen. Die van oestersteker bijvoorbeeld. Dus organiseerde les Vins du Centre-Loire de derde editie van de wedstrijd ‘Best Oyster Master of Belgium’ waarbij professionele Belgische oesterstekers het tegen elkaar opnamen. Francisco Gomes da Silva van Café Maris werd tot winnaar uitgeroepen. Een organische match. Want smaakt een oester wel écht zonder een frisse Sancerre erbij?