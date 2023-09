Jouw stijl, jouw passies, jouw ding: ontwerp jouw perfecte keuken!

Fan van de allernieuwste keukensnufjes? Wijnliefhebber? Dol op kruiden of tuk op design? Er is voor elk type van kok wel een keuken. Met keuze uit tal van fronten, materialen, meubels en technologieën ontwerpt Vanden Borre Kitchen een keuken die net zo uniek is als jij. Hier enkele tips voor een compleet ingerichte, volledig gepersonaliseerde keuken, op maat van jouw smaak, ruimte, passies … en vooral budget!

Een zuurstokroze keuken voor verstokte Barbiefans? Een slimme, hoogtechnologische keuken om voor sterrenchef in te spelen? Of wat dacht je van een keuken rond een groot eiland met een wijnkast, om te aperitieven met vrienden? Geen droom is te gek. Vanden Borre Kitchen maakt ze allemaal waar! De Belgische specialist in ingerichte maatkeukens maakt er een erezaak van om zijn aanbod fronten, werkbladen, meubels en toestellen uit te breiden met de nieuwste technologieën. Zo krijgen klanten precies wat ze willen, in een keuken die tot in de kleinste details is gepersonaliseerd.

Mijn passies, mijn keuken

Met de vele toestellen van Vanden Borre Kitchen word je de chef-kok die je altijd al wilde zijn. Maak de heerlijkste maaltijden met de stoomoven, de ingebouwde vleesthermometer en de kruidenbak met ledlicht. En laten we zeker de app niet vergeten. Daarmee verwarm je je slimme oven op afstand voor en kijk je via je smartphone in de koelkast, waar je ook bent! En over de koelkast gesproken … Heb je een kroostrijk gezin of krijg je graag volk over de vloer? Kies dan een extra groot exemplaar. Word de koning(in) van het aperitief met een ingebouwde of vrijstaande wijnkast in je keuken. Zo kun je toasten rond het eiland! Sommige wijnkasten hebben een uv-filter en een antitrilfunctie die de uitzonderlijke kwaliteit van je grands crus beschermt. Verzamel je slim keukengerei? Dan zijn de XXL-apotheekkasten in een hoek misschien iets voor jou. Of wat dacht je van het systeem Pocket Doors? Ideaal voor al die spullen die niet meteen een schoonheidsprijs zullen winnen.

Ieder zijn stijl

Met keuze uit meer dan 10.000 frontkleuren en de vele kwalitatieve werkbladen (massief hout, natuursteen, glas, keramiek enz.) snap je meteen wat hyperpersonalisatie betekent als je bij Vanden Borre Kitchen binnenstapt. Industrieel, Japandi of Scandinavisch? Neutrale, trendy of pastelkleuren? Een opstelling in U, I of L? Of een centraal eiland? De experts van Vanden Borre Kitchen bestuderen jouw wensen, stijl én ruimte om voor jou een unieke keuken op maat te ontwerpen. En dat voor een betaalbare prijs. Alles, van kleuren en afwerkingen tot materialen en accessoires, is tot in de kleinste details personaliseerbaar. Van de afzuigkap met sfeerverlichting, de binnenlades die bij de fronten passen, het massief houten wandpaneel en de vlak aansluitende fronten tot de hoge kasten met één deur, de vele greeploze oplossingen, de XXL-hoekkasten en het oerdegelijke werkblad in Dekton: bij Vanden Borre Kitchen vind je oplossingen die ergonomisch én mooi zijn. Zit je verlegen om ruimte? Geen paniek. Dankzij hoekmeubels, slimme opbergsystemen en discreet ingebouwde afzuigkappen goochelen de keukenspecialisten van Vanden Borre Kitchen met technologieën om een compacte, elegante keuken te creëren waar je elke dag van zult genieten. Wedden dat jij binnenkort sterrenmaaltijden op tafel tovert?

Ga voor jouw keukenproject en nog veel meer naar vandenborrekitchen.be.