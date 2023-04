Hoe het Nederlandse Dopper in 13 jaar de meest duurzame fles ter wereld ontwikkelde

De gemiddelde Vlaming kan het silhouet van honderd meter afstand in het donker nog herkennen: de klassieke Dopper-fles. Het ‘echte’ verhaal achter de driedelige herbruikbare waterfles van het Haarlemse bedrijf is minder bekend. Laat staan de duurzaamheidsmijlpalen die de Dopper Original al dertien jaar lang steeds opnieuw bereikt. Met als meest recente prestatie een wereldprimeur: Cradle to Cradle Certified® Gold voor de hele collectie.

In 2010 rolde de eerste Dopper Original de fabriek in Emmen (NL) uit. Het resultaat van een ontwerpwedstrijd uitgeschreven door Dopper-oprichter Merijn Everaarts in de strijd tegen plasticvervuiling. De opdracht: ontwerp het meest duurzame alternatief voor plastic wegwerpwaterflesjes dat mensen helpt hun gedrag te veranderen.

Gewend aan een wegwerpflesje

Het winnende antwoord kwam van oud-TU Delft-student Rinke van Remortel. Een handzame, lichtgewicht fles die in veel aspecten lijkt op de vervuilende wegwerpflessen die hij moest vervangen – en waar iedereen zo aan gewend was. Zelfs de diameter van de mondopening is gelijk aan die van een vertrouwd mineraalwaterflesje. Alles om de overstap zo makkelijk mogelijk te maken.

Ongelukkig imago

De gelijkenis brengt soms twijfel met zich mee met betrekking tot de duurzaamheid van de fles, met name bij mensen die de missie van het bedrijf niet kennen. Het tegenovergestelde is echter waar. Al dertien jaar lang gaat de Dopper Original aan kop als het gaat om produceren met respect voor mens en planeet. Van ontwerp tot materiaalkeuze en van arbeidsomstandigheden tot productieproces, duurzaamheid is bij iedere stap leidend.

Wereldprimeur

Het bewijs? In 2014 werd de Dopper Original de eerste herbruikbare waterfles ter wereld die het prestigieuze Cradle to Cradle Certified® proces succesvol doorliep, met een Bronze certificering als resultaat. In 2019 bereikte het team Silver, en dit jaar kwam daar de wereldprimeur: een volledige collectie Cradle to Cradle Certified® Gold.

De certificering, toegekend door het Cradle to Cradle Product Innovation Institute, beoordeelt de veiligheid, circulariteit en hoe verantwoord grondstoffen en eindproducten zijn in vijf categoriën van duurzaamheidsprestaties: materiële gezondheid, productcirculariteit, schone lucht en klimaatbescherming, water & bodembeheer, en sociale rechtvaardigheid.

Recycling-innovatie

Om de Gold certificering in de wacht te slepen, heeft Dopper onder andere ingezet op een sterk staaltje recycling-innovatie. De gekleurde fles en dop zijn gemaakt van CirculenRenew, polypropyleen gemaakt van 100% plantaardig afval zoals gebruikte zonnebloem-, koolzaad- en maisolieresten.

De iconische witte beker is gemaakt van Tritan Renew, copolyester dat voor 50% bestaat uit plasticafval bestemd voor de stort of verbrandingsoven. Producent Eastman investeerde in een revolutionair productieproces waarbij dit afval – van plastic wegwerpflesjes tot vloerbedekking – met behulp van chemische recycling tot hoogwaardige nieuwe producten kan worden gemaakt.

Voorbeeldrol in de VS

Eastman is zo te spreken over de vooruitstrevende blik van Dopper, dat het bedrijf de Dopper Original als case study wil gebruiken voor de industrie in de Verenigde Staten om te laten zien wat er al mogelijk is.

In Europa overweegt de Haarlemse onderneming om het gedetailleerde ‘recept’ te delen van ’s werelds meest duurzame flessencollectie, zodat de hele herbruikbare waterflessenmarkt er een duurzaam schepje bovenop kan doen.

Zelf richt het team zich alweer op de volgende mijlpaal: Cradle to Cradle Certified® Gold voor de andere producten in het assortiment. En Platinum voor de Dopper Original.

