Het zeilparadijs

Stel je een land voor met bijna 2000 kilometer zonovergoten kustlijn, meer dan 1000 eilanden en een azuurblauwe zee. Stel je voor dat je in zo’n paradijs rondvaart.

Stel je eens voor hoe het is om dezelfde wateren te bevaren als oude legendes. Odyssee en de apostel Paulus, die beide schipbreuk leden en gedwongen waren om tijd door te brengen op het verbluffend mooie eiland Mljet. Vaar langs de eilanden van Istrië die werden geschapen tijdens een gevecht tussen Griekse goden en die dienden als afleverpunt voor het Gulden Vlies van Jason.

Stel je eens voor om door een culturele zee te zeilen, met 10 UNESCO-werelderfgoedlocaties vlakbij waar je afmeert: in Poreč, Zadar, Šibenik (twee!), Trogir, Split, Stari Grad en Dubrovnik. Stel je een land voor met een wijntraditie die duizend jaar teruggaat in de tijd, met meer dan 130 inheemse druivensoorten. Zeil naar de wijngaarden van het schiereiland Pelješac om de rode wijn Plavac Mali te proeven. Er zijn vele inheemse soorten die alleen op specifieke eilanden voorkomen: Pošip en Grk op Korčula, Bogdanuša, Darnekuša, Prč, Kuč en Mekuja op Hvar, Vugava op Vis, Dobričić op Šolta en Žlahtina op Krk. Sla Kaštela niet over, waar de originele Zinfandel vandaan komt, net zoals de internationaal erkende Malvazija en de Croatian Istria Teran wijnen.

© Zoran Jelaca, source CNTB

Stel je een zeilervaring voor in een land waarvan het mediterrane dieet beschermd is door UNESCO en waar de Adriatische Zee zorgt voor de verste zeevruchten. Verken de ontelbare eilanden of ontdek culinaire juweeltjes in de baaitjes die je overal langs de Adriatische kust vindt. Bijvoorbeeld in de baaien op de Kornati-eilanden, zoals die van Zut. Dit is een eiland zonder stromend water, elektriciteit of veerbootverbindingen, maar met restaurants waar je de lekkerste zeevruchten eet en waar Hollywoodsterren heen gaan om uit het zicht van de camera’s te blijven. Probeer ook het beroemde lamsvlees van Pag op Kornat, slow food op z’n best.

Stel je een zeilervaring voor waarbij je altijd wordt omgeven door ongerepte natuur. Meer dan 10% van het land bestaat uit nationale parken en natuurparken. De mooiste plekjes in de nationale parken van Mljet, Krka, Paklenica, Kornati en Brijuni kun je per boot bereiken.

© Aleksandar Gospic, source CNTB

Waar moet je je boot aanleggen in dit magische zeilparadijs? Zijn alle eilanden niet min of meer hetzelfde? Zeker niet! Bijna net zo indrukwekkend als het aantal eilanden is de diversiteit ervan. Hoogtepunten zijn een bezoek aan het Eiland van Vitaliteit, Lošinj, met het 3000 jaar oude standbeeld van Apoxyemonos. Breng een bezoek aan het eiland Brač om de steensoort te zien die gebruikt is voor het Witte Huis. Ga naar het oudste publieke theater in Europa op Hvar of ontdek de onderwaterwereld bij Krapanj en Zlarin.

Duizend eilanden, een miljoen zeilherinneringen. Het goede nieuws is dat je het je niet hoeft voor te stellen, want je kan gewoon naar Kroatië.

In samenwerking met Toerisme Kroatië