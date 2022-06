Hello, breakfast!

Gezond eten? Daar hoort een goed ontbijt bij om vol energie aan de dag te beginnen. Welk ontbijt past bij jou? Samen met HelloFresh helpen we je graag op weg om elke dag een gezonde start te maken. En ervan te genieten!

Een gezonder eetpatroon: wat is dat? Voor 88% van de Vlamingen betekent het méér groente en fruit eten, blijkt uit een onderzoek van HelloFresh. En gevarieerder eten, vindt 75%. Enne… ontbijten, natuurlijk. Want een gezond ontbijt zorgt ervoor dat je essentiële voedingsstoffen binnenkrijgt en geeft je energie doorheen de dag door je glucoselevels in balans te brengen.

Chiara, receptontwikkelaar bij HelloFresh: “Met HelloFresh kan iedereen een lekkere, voedzame maaltijd op tafel zetten – ook voor het ontbijt. Want met een goed ontbijt kom je de dag vol energie door! We vinden het belangrijk om onze klanten regelmatig nieuwe recepten en ingrediënten te laten ontdekken. Zo hopen we ze te inspireren om de hele dag door plezier te beleven aan het klaarmaken van hun maaltijden.”

Dé vraag: wat eet je voor ontbijt?

De beste – en leukste- manier om te ontdekken welk ontbijt bij jou past? Doe het Breakfast Experiment! Eet een week lang elke ochtend een ander ontbijt en noteer hoe je je die dag voelde: vond je het lekker, hoe zat het met je energielevel doorheen de dag, wanneer kreeg je honger? Zo ontdek je welk ontbijt jou de juiste energie geeft.

Samen met HelloFresh helpen wij je graag bij je Breakfast Experiment. Ter inspiratie delen we onderaan vijf verschillende ontbijtreceptjes, be(ge)proefd door HelloFresh. En om het je nóg gemakkelijker te maken kan je voortaan geniet-ontbijtjes ook als extra pakket bestellen bij je maaltijdbox.

Wat is jouw favoriet?

1. Smoothie-love

Want: kokosmelk zit boordevol vitamine B, C en E. Goed voor een energieboost én voor je immuunsysteem.

Mango smoothie bowl met verse blauwe bessen en kokosmelk

Klik hier voor het volledige recept en ingrediënten.

2. A pancake a day…

Want: bananen zijn rijk aan vezels, goed voor je spijsvertering. En samen met de koolhydraten in het volkorenmeel zorgen de pannenkoekjes voor een bom aan energie, zonder een bloedsuikerspiegel die piekt en crasht.

Banaan-pannenkoekjes met blauwe bessen en kokosrasp

Klik hier voor het volledige recept en ingrediënten.

3. Quickie havermout

Want: havermout is een volkoren graanproduct, puur en onbewerkt, dat je risico op hart- en vaatziekten verlaagt. Én je stresslevel, als je ontbijt ’s ochtends kant en klaar in je koelkast staat…

Overnight oats met kaneel en gebakken appel

Klik hier voor het volledige recept en ingrediënten.

4. Hartige start

Want: minder zoetigheid, meer eiwitten en vitamines! Spinazie is namelijk rijk aan eiwitten, de bouwstenen van je body en calcium, voor sterke botten. Ook de vitamine D in zalm is goed voor je botten, de omega 3 erin verlaagt je cholesterol.

Eggs royale – eieren op briochebrood met gerookte zalm

Klik hier voor het volledige recept en ingrediënten.

5. It’s a wrap!

Want: ’s avonds je ingrediënten snijden, ’s morgens je wrap vullen, vouwen en klaar! Naast gezonde eiwitten van kip en feta levert de avocado je vezels, vitamine E, foliumzuur en kalium. Samen zijn ze goed voor een stabiele bloedsuikerspiegel, gezonde cholesterollevels én een lekker lang verzadigd gevoel.

Wrap met kipfiletreepjes, avocadodip en feta

Klik hier voor het volledige recept en ingrediënten.

Klik hier voor alle bereidingen en ingrediënten van HelloFresh.