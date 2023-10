Groot wintersportgebied met sympathieke dorpjes: Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Een groot en vlot bereikbaar skigebied met genoeg afwisseling? De gezellige sfeer van authentieke Tiroolse dorpen? In Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau vind je het allemaal. Het is een fijne regio voor een ontspannen wintervakantie met je gezin.

ID-kit Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

* Skigebieden: Alpbachtal en Wildschönau

* 113 km skipistes, meer dan 100 km geprepareerde wandelwegen, drie rodelbanen (waarvan één ’s avonds verlicht) en een avondskigebied met zes km pistes

* Dorpen: Wildschönau met de dorpskernen Niederau, Oberau, Thierbach en Auffach. Alpbachtal met Inneralpbach, Alpbach en Reith im Alpbachtal.

* Bijzonder: dit gebied is nog een beetje een geheimtip, het ligt tussen de bekende Zillertaler en Kitzbüheler Alpen

In het hartje van Tirol lonken de idyllische valleien van Alpbachtal en Wildschönau. Samen vormen ze één wintersportregio die misschien minder bekend is, maar wel bij de meest gezinsvriendelijke skigebieden van Tirol hoort: Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau. Bovendien blijft de sfeer er altijd relaxed. Een heerlijke streek dus voor een ontspannen skivakantie zonder megatoestanden.

Authentieke dorpen

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau heeft meer dan alleen een mooi skigebied. Ook de vele pittoreske dorpen maken deze wintersportregio zo aantrekkelijk. Elk plaatsje heeft daarbij zijn eigen gezicht. Soms valt het charmante kerkje op, ergens anders zie je dan weer veel authentieke boerderijen. En nog een derde plek blijkt overal omringd door ongerepte natuur. Toch ben je hier nooit ver van de pistes. De skiliften en kabelbanen bevinden zich vlak bij de dorpskernen, zodat je altijd probleemloos op de pistes geraakt.

Van links naar rechts: ©Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau / shootandstyle.com, ©Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau, ©Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau / shootandstyle.com, ©Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau , ©Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau / shootandstyle.com (foto 4 en 5) © Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau / shootandstyle.com, (c) Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau, (c) Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau / shootandstyle.com, (c) Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau , (c) Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau / shootandstyle.com (foto 4 en 5)

Vier bergen voor variatie

Het skigebeuren zelf speelt zich af op vier bergen, die elk een eigen sfeer hebben. De meeste pistes vind je centraal in het gebied op de Wiedersberger Horn (2.127 m) en Schatzberg (1.903 m). De twee andere bergen liggen aan de buitenrand van Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau. Aan afwisseling zal het je in elk geval niet ontbreken. Brede pistes waar het rustig skiën is? Check. Maar net zo goed vind je hier actie, adrenaline en sportieve avonturen, bijvoorbeeld een echte reuzenslalomafdaling. Extra leuk: op de berg bij Reith im Alpbachtal kun je elk weekend een van de populairste avondskigebieden van Tirol uitproberen – zes kilometer pistes die na zonsondergang worden verlicht.

©Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau / shootandstyle.com

Gemütlichkeit

Uiteraard zijn er in dit gebied ook berghutten en gezellige eethuizen om bij te tanken, even te bekomen of na te praten. De 25 rustieke adressen zijn stuk voor stuk ‘gemütlich’ en kleinschalig, zoals dat bij de sfeer van de dorpen past.

Leuk met de kinderen

Voor jonge én oudere kinderen is er ook genoeg te beleven. De kleintjes kunnen naar speciale kindergebieden, waar ze speels leren omgaan met sneeuw en ski’s. Uiteraard gebeurt dat met deskundige begeleiding van leraars uit de plaatselijke skischolen.

Kunnen de kinderen al wat skiën? Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau heeft genoeg makkelijke en brede pistes om al doende bij te leren. Er zijn ook een heleboel leuke of avontuurlijke uitdagingen te vinden op allerlei kids runs, funslopes en speedcheck-parcours. En wie al stevig op latten of snowboard staat, kan de obstakels en jumps in de funparks uitproberen.

Fun zonder ski’s

Ook zonder skilatten blijft Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau boeiend. Je kunt zalig onthaasten tijdens een winterwandeling door het idyllische landschap of gaan sleetjerijden op een van de drie uitstekende rodelbanen in dit gebied. Misschien wel het uniekste avontuur: als co-piloot mee op ronde gaan met een pistenbully, die de sneeuwtapijten na het sluiten van de skiliften prepareert. Vanuit zo’n sneeuwruimer zie je het skigebied letterlijk vanuit een ander perspectief…

3 Toppers in Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

* Topuitzicht: op het hoogste punt van het skigebied ligt de nieuwe stijlvolle uitkijktoren Top of Alpbachtal. Hier op 2.030 m geniet je van een schitterend 360° panorama, zowel door de immense ramen binnen als op het buitenplatform.

* Alpine Coaster: pure snelheid en adrenaline beleef je op de Alpbachtaler Lauser-Sauser, een dolle achtbaanrit naar beneden met golvende stukken, jumps en een echte ‘loop’.

* Hidden treasure: het kleinste en meest idyllische dorp is Thierbach: één kerk, een schooltje, een paar boerderijen en enkele logies.

