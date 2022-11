Geniet van een authentiek, gastronomisch en magisch eindejaar in het departement Marne

Advertorial

Een andere omgeving, maar niet te ver weg: dat is het belangrijkste criterium voor gezinnen die op zoek zijn naar een leuke bestemming voor de eindejaarsfeesten. Gastronomische specialiteiten, een rijk erfgoed, bruisende steden en natuur om in te ontspannen, om nog maar te zwijgen van de vele lokale kerstmarkten: het departement Marne voldoet aan alle eisen voor de ideale vakantiebestemming. We nemen je mee naar dit prachtige deel van de Champagne boordevol charme.

Kerstfeesten in Sézanne © Ville de Sézanne

Het departement Marne ligt op slechts twee uur rijden van de grens (drie als je vanuit Brussel vertrekt) en is gemakkelijk bereikbaar met de trein via Reims. Het is een bestemming met voor ieder wat wils. Liefhebbers van cultuur en geschiedenis, levensgenieters die houden van wijn en lokale gastronomie of wandelaars die op zoek zijn naar nieuwe groene horizonten: de Marnestreek maakt al zijn bezoekers blij. Tal van belangrijke gebeurtenissen uit de Franse geschiedenis speelden zich hier af: de komst van Clovis, het Napoleontische tijdperk, de wereldoorlogen. Het departement staat bol van de iconische sites en herdenkingsplaatsen. Eeuwen geschiedenis die de architectuur van de steden vorm gaven. Heel wat sites staan op de Unesco-werelderfgoedlijst, zoals de kathedraal Notre-Dame de Reims, waar 31 Franse koningen werden gekroond, het Palais du Tau of de basiliek Notre-Dame de l’Épine, een juweel van de gotische bouwkunst.

De kathedraal van Reims © Ben Becker

Land van geschiedenis en gastronomie

Maar niet alleen het historische verleden werd tot werelderfgoed verklaard, ook de heuvels, huizen en wijnkelders van de Champagne zijn sinds 2015 beschermd. Het is een land van bubbels en wonderbaarlijke wijnen. De talrijke wijngaarden vormen een bucolisch landschap dat heel het jaar door uitnodigt tot wandelen. Een tip: je kunt de lokale wijndomeinen bewonderen bij de vuurtoren van Verzenay, waar je een prachtig uitzicht hebt over het departement. Maar de Marne heeft nog meer te bieden dan wijngaarden. Wandelaars halen er ook hun hart op in het regionale natuurpark Montagne de Reims, bij het Lac du Der – een kunstmatig meer met een uniek en rijk ecosysteem – en in de vele bossen. Wie champagne zegt, zegt ook fijne gastronomie. De Marne is geen uitzondering op die regel: het departement is bezaaid met gastronomische restaurants en er vallen heel wat originele culinaire activiteiten te beleven (zoals een cursus sabreren). De bubbels combineer je bij voorkeur met heerlijke lokale specialiteiten zoals escargots de Champagne (wijngaardslakken), pieds de cochon ‘à la Menou’ (varkenspootjes) en voor de zoetekauwen de beroemde biscuits roses de Reims (roze koekjes).

Boven: Vuurtoren van Vezernay (© E.Goulet ) Onder: Kasteel van Sacy (© Mathilde Ranchon)

Kerstmagie in de Marne

Klaar om je koffers te pakken en een verblijf in Reims of omgeving te boeken? Lees eerst nog even waar je overal terecht kunt voor de eindejaarsfeesten! Het departement heeft een goed gevulde kalender die jong en oud zal bekoren. Eerste stop is het centrum van Reims, waar je de lichtdecoratie en de kerstmarkt ontdekt. De grootste markt van de ‘Cité des Sacres’ vindt plaats op de Hautes promenades, een voetgangerszone. Met 130 kleine chalets is deze lokale markt de ideale plek om originele en ambachtelijke kerstcadeautjes op de kop te tikken. De kerstmarkt, na die van Colmar en Straatsburg de grootste van Frankrijk, vindt plaats van 1 tot 30 december 2022. Als je van de magie van de feestdagen houdt, plan dan ook zeker een bezoek aan Épernay en Châlons-en-Champagne, twee steden die eveneens bekendstaan om hun kerstmarkt. In Châlons vind je bij een vijftigtal standhouders inspiratie voor een geschenkje, feestelijke gerechten (oesters, patés in korst en andere lokale lekkernijen) en betoverende decoratie. Voor een extra magische sfeer heeft de stad ook straatoptredens, concerten, een lichtcarillon en tal van andere activiteiten in petto.

Kerstmarkt van Reims © Les Coflocs

Voor de feestdagen trekt Épernay zijn traditionele Habits de Lumière aan. Drie dagen lang, van 9 tot 11 december, licht de stad letterlijk op en vinden er tal van activiteiten plaats rond de Avenue de Champagne. Champagnebars, verlichting, vuurwerk en hedendaagse videomappings nemen je mee op een magische reis, in afwachting van de kerstman. Als je hem persoonlijk een speciaal cadeautje wilt vragen, ga dan naar Sézanne. In dit charmante stadje komt de kerstman vrolijk via een zipline naar beneden!

Lichtfestival Habits de Lumière – Épernay © Les Coflocs

Je hebt het al begrepen, de Marne is de ideale regio voor kerstinkopen en de eindejaarsfeesten. Het hele gezin geniet hier volop van de magie van de feestdagen! Bekijk de kalender met activiteiten in de Marne om een verblijf op maat te plannen en originele activiteiten te boeken.