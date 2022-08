Geniet deze zomer van stijlvolle cocktails met rijke inhoud

The Botanist, vervaardigd in een B Corp Certified distillery, duurzaam zonder duur te zijn, helpt jou deze zomer je gasten te verwennen.

The Botanist is gecreëerd, gedistilleerd en handvervaardigd in de Bruichladdich Distillery. Het is een delicate, complexe en gebalanceerde Dry Gin vanop het Hebridisch eiland Islay voor de westkust van Schotland. Islay herbergt een afwisselend landschap van witte zandstranden, dichte bossen, veenmoerassen en eindeloze heidevelden. Het geheel vormt een rijk en vruchtbaar eiland waar de 22 plaatselijke botanicals van de gin duurzaam met de hand worden geplukt. Door het engagement voor duurzame productiemethoden, steun aan de plaatselijke gemeenschap en goede zorg voor de werknemers kreeg Bruichladdich in 2020 de B Corp status toegekend, voor zijn inzet om zakendoen als een positieve kracht te gebruiken.

Het recept voor The Botanist bevat een aromatische selectie van 22 plaatselijke planten die op Islay in overvloed groeien. Deze plaatselijke ingrediënten worden handmatig verzameld door de Professionele Plukkers James Donaldson en Kate Hannett. Ze struinen van maart tot oktober over de heuvels, heidevelden en kusten van het eiland, en verzamelen van elk ingrediënt telkens een kleine hoeveelheid op vele verschillende plekken om te zorgen dat de 22 soorten blijven gedijen, waarna ze de botanicals drogen zodat ze hun delicate smaken vasthouden. De selectie van botanicals bestaat uit verschillende soorten munt, planten met citrussmaak zoals citroenmelisse en bloemen als moerasspirea en lievevrouwebedstro. Samen vormen ze een prachtig boeket van aroma’s die The Botanist zijn complexe maar gebalanceerde smaak geven.

Naast de duurzame pluk van de 22 botanische ingrediënten wil The Botanist ook iets teruggeven aan de plaatselijke gemeenschap en de biodiversiteit en het behoud van planten wereldwijd ondersteunen, via The Botanist Foundation. Zo gaat de opbrengst van een recente speciale editie naar Botanic Gardens Conservation International, een organisatie die zeldzame planten voor uitsterven behoedt. De flessen worden verscheept in gerecycleerde, recycleerbare kartonnen wikkels en het merk moedigt mensen zelfs aan om zijn markante fles creatief te hergebruiken.

Als je jouw gasten deze zomer wil verrassen en verwennen, is The Botanist een onmisbaar element in je cocktailbarkast. Het is een satijnzachte streling voor de mond met een fris bouquet van citrus en jeneverbes. De originele rijkdom van de eerste nip verdiept zich in aardse tonen waarna een aaneenschakeling van delicate florale en kruidige toetsen op de voorgrond treedt. Het lange, trage distillatieproces creëert een complex evenwicht van smaken dat perfect de essentie van een verblijf op Islay vat. Dat maakt het tot de ideale gin voor een strakke klassieke dry martini of een verfrissende gin-tonic op een zwoele zomerdag. Met talrijke recepten op zijn website moedigt het merk je aan om de smaak van de wilde natuur te ontdekken op TheBotanist.com.